અચાનક કંપનીએ કારોબાર બંધ કરતા ઈન્વેસ્ટરોમાં હાહાકાર, શેરમાં તબાહી, લાગી લોઅર સર્કિટ
શેર બજારમાં એક કંપનીના શેરમાં સતત બીજા દિવસે લોઅર સર્કિટ લાગી છે. કંપનીએ પોતાના એક બિઝનેસને બંધ કરવાની જાહેરાત કર્યા બાદ શેરની કિંમતમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
Dreamfolks Services Ltd Share: ડ્રીમફોક્સ સર્વિસીસ લિમિટેડના શેર સતત બીજા દિવસે 5% ઘટ્યા. આજે, ગુરુવારે, કંપનીના શેર ₹124.51 પર 5% ની લોઅર સર્કિટમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. શેરનો 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ ₹123 છે અને 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર ₹512.85 છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ ₹663 કરોડ છે. કંપનીના શેરમાં ઘટાડા પાછળ એક મોટું કારણ છે. ખરેખર, ડ્રીમફોક્સ, જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું હતું, તેણે સ્થાનિક એરપોર્ટ લાઉન્જ સેવાઓ બંધ કરી દીધી છે. કંપનીએ મંગળવારે બજાર બંધ થયા પછી આ જાહેરાત કરી હતી. આ પછી, બુધવારે શેર નીચી સર્કિટમાં મુકાયો હતો.
કંપનીએ શું કહ્યું
કંપનીએ 16 સપ્ટેમ્બરે એક રેગુલેટરી ફાઇલિંગમાં જાણકારી આપી કે તેણે ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ લાઉન્જ સેવાઓને પોતાના ગ્રાહકો માટે બંધ કરી છે, અને આ નિર્ણય આજથી લાગૂ થઈ ગયો છે. કંપનીએ કહ્યું કે તેની અસર મહત્વપૂર્ણ થશે. પરંતુ કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે અન્ય ઘરેલું સેવાઓ અને ગ્લોબલ લાઉન્જ બિઝનેસ પહેલાની જેમ યથાવત રહેશે. ડ્રીમફોક્સે તે પણ જણાવ્યું કે કોન્ટ્રાક્ટ્સ ક્લાઇન્ટ્સની સાથે એક્ટિવ છે અને હાલ ક્લાઉન્ટ્સની સાથે વૈકલ્પિક કસ્ટમર પ્રપોઝિશનને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે. મહત્વનું છે કે ડ્રીમફોક્સ સર્વિસિઝની સ્થાપના 2013મા થઈ હતી. આ એક ગ્લોબલ ટ્રાવેલ અને લાઇફસ્ટાઇલ સર્વિસ એગ્રીગેટર છે.
ડ્રીમફોક્સ સર્વિસિઝને સપ્લાયર્સની નોટિસ
29 ઓગસ્ટના રોજ, ડ્રીમફોક્સે જાહેરાત કરી કે તેને તેના કેટલાક સપ્લાયર્સ તરફથી કેટલીક સેવાઓ બંધ કરવાનો ઇરાદો વ્યક્ત કરતા સંદેશાવ્યવહાર પ્રાપ્ત થયા છે. તેની નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ સપ્લાયર્સ અદાણી ડિજિટલ, સેમોલિના કિચન્સ (15 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અસરકારક), અને એન્કાલ્મ હોસ્પિટાલિટી (1 નવેમ્બર, 2025 થી અસરકારક) હતા. વધુમાં, જૂન ક્વાર્ટરના પરિણામોની ચર્ચા કરવા માટે 7 ઓગસ્ટના રોજ યોજાયેલા કમાણી કોલમાં, કંપનીના અધ્યક્ષ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, લિબ્રેથા કલ્લાટે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગનું લેન્ડસ્કેપ સતત બદલાતું રહે છે.
