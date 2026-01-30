Gold Silver Crash: ચાંદીમાં 85,000 અને સોનામાં 25000નો આજે થયો ઘટાડો, જાણો કેમ ઘટ્યા ભાવ
Gold Silver Crash: ચાંદી અને સોનાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. ચાંદી તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 85000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે સોનામાં 25000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. જાણો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આટલો ઘટાડો કેમ થયો.
Gold Silver Crash: જેમના ઘરે લગ્નનો માહોલ છે એમના માટે એક ખુશખબર આવી છે. એકાએક સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો થયો છે. જે લોકો માટે રાહત આપનારો છે. શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. 24 કલાકમાં ચાંદીના ભાવમાં ₹85000નો ઘટાડો થયો. સોનાના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ચાંદી ₹4.20 લાખ અને સોનાના ભાવ ₹2 લાખની નજીક પહોંચ્યા પછી આ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
શુક્રવારે, બપોરે 3.30 વાગ્યે, MCX પર માર્ચ ફ્યુચર્સ માટે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ લગભગ ₹65000 ઘટીને ₹335001 થયો હતો, પરંતુ ગુરુવારે સાંજ સુધીમાં, ચાંદી ₹420048ની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી ગઈ હતી. આ સંદર્ભમાં, ચાંદીના ભાવ માત્ર 24 કલાકમાં ₹85000નો ઘટાડો થયો છે.
તેવી જ રીતે, સોનાના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગુરુવાર, 29 જાન્યુઆરીના રોજ સોનું 1,93,096 રૂપિયાની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ હતું, પરંતુ શુક્રવારે, તે 16,000 રૂપિયા ઘટીને 1,67,406 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું. આનો અર્થ એ થયો કે 24 કલાકમાં સોનું 25,500 રૂપિયા ઘટી ગયું છે.
ગઈકાલે સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે
ગુરુવારે, વાયદા બજારમાં ચાંદીના ભાવ માત્ર 4 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરને તોડીને જ નહીં, પરંતુ ત્યાંથી પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. ગુરુવારે, ચાંદીના ભાવ 34,000 રૂપિયા વધીને 4,20,048 રૂપિયાની તેની સર્વકાલીન ઉચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યા. તેવી જ રીતે, 29 જાન્યુઆરીના રોજ, વાયદા બજારમાં સોનાના ભાવ 16,000 રૂપિયા વધીને 1,93,096 રૂપિયાની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા. જોકે, બંને કિંમતી ધાતુઓમાં હવે તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
આ અચાનક તીવ્ર ઘટાડો કેમ?
એક્સપર્ટ માને છે કે આ નફા-બુકિંગ છે, કારણ કે સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘણા દિવસોથી વધી રહ્યા હતા, જે દરરોજ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા હતા. ચાંદી થોડા અઠવાડિયામાં જ 3 લાખ રૂપિયાથી 4 લાખ રૂપિયાના આંકને વટાવી ગઈ હતી. સોનામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. રોકાણકારો તેમના નફાને બચાવવા માટે નફો બુક કરી રહ્યા છે.
કેટલાક એક્સપર્ટ પણ એમ પણ કહે છે કે સોના અને ચાંદીમાં વેચાણનું દબાણ શરૂ થતાં જ, ટૂંકા વેચાણ કરનારાઓએ બજારમાં પ્રવેશ કર્યો અને ટ્રેડિંગ દરમિયાન ચાંદીને શોર્ટ કરી, જેના કારણે તેના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદી અને અન્ય ધાતુના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો, જેના કારણે ભારતમાં MCX પર ભાવમાં ઘટાડો થયો.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ફેડરલ રિઝર્વ બેંકના ચેરમેન જેરોમ પોવેલને તેમના પસંદગીના ઉમેદવાર સાથે બદલવા માંગે છે, જેના કારણે ડોલર મજબૂત થયો અને કેટલાક વૈશ્વિક તણાવમાં ઘટાડો થયો, જેના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો.
સોના અને ચાંદીના ETFમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો?
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડાથી ચાંદી અને સોના ETFના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. શેરબજાર બંધ થયા ત્યાં સુધીમાં, ચાંદી અને સોના ETFના ભાવમાં 20 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો. ICICI સિલ્વર ETF 20.14 ટકા, નિપ્પોન ઇન્ડિયા સિલ્વર ETF 18.59 ટકા, ટાટા સિલ્વર ETF 13 ટકા ઘટ્યા. ગોલ્ડ ETF વિશે વાત કરીએ તો, ટાટા ગોલ્ડ ETF 9.16 ટકા, નિપ્પોન ઇન્ડિયા ગોલ્ડ ETF 10.50 ટકા ઘટ્યા.
