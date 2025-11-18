Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

અચાનક, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો... આ ત્રણ મુખ્ય કારણો આવ્યા સામે !

Gold Silver Price Fall Reason: મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક બજારમાં આ કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:51 PM IST

Trending Photos

અચાનક, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો... આ ત્રણ મુખ્ય કારણો આવ્યા સામે !

Gold Silver Price Fall Reason: મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો. માત્ર ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગમાં જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ કિંમતી ધાતુઓના ભાવ ઘટ્યા હતા. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX ગોલ્ડ રેટ) પર 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં લગભગ 1,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 1,500 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. 

સોનાના ભાવમાં આટલો ઘટાડો

Add Zee News as a Preferred Source

મંગળવારે, MCX પર 5 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતા 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 976 રૂપિયા ઘટીને 1,21,951 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો હતો. સોમવારે, તે 1,22,927 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. તેના જીવનકાળના ઉચ્ચતમ સ્તરની તુલનામાં, સોનું હવે પ્રતિ 10 ગ્રામ જે 132294 થી ઘટીને 10343 રૂપિયા સુધીના ડિસ્કાઉન્ટ પર મળી રહ્યું છે.

ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો

ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા વિશે વાત કરીએ તો, સોમવારે MCX પર ચાંદી 155312 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી, જે આજે નોંધપાત્ર ઘટાડો છે. MCX ચાંદીનો ભાવ 1430 રૂપિયા ઘટીને 153882 રૂપિયા થયો. તાજેતરના ઉચ્ચતમ સ્તર 170415 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની તુલનામાં, ચાંદી હવે 16533 સુધીના ડિસ્કાઉન્ટ પર મળી રહી છે.

સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીનો ભાવ શું છે?

જો આપણે મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ પછી સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ પર નજર કરીએ, તો ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ, IBJA.com અનુસાર, 24 કેરેટ સોનું સોમવારે 122924 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું અને મંગળવારે 121366 રૂપિયા પર ખુલ્યું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે સોનાના ભાવમાં શરૂઆતના સમયે ₹1,558નો ઘટાડો થયો.

સ્થાનિક બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ કિંમતી ધાતુ 1,51,850 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે ખુલી, જે તેના અગાઉના બંધ 1,54,933 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવથી ઘટીને 3,083 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ.

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડાના મુખ્ય કારણો

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડાનાં કારણો અંગે, મુખ્ય કારણ યુએસ ડોલરનું મજબૂતીકરણ છે. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે સોના અને ચાંદી જેવી બહુ-ચલણી રોકાણ વસ્તુઓની કિંમત અન્ય ચલણોમાં વધુ મોંઘી થઈ જાય છે. આનાથી વિદેશી રોકાણકારોની માંગ ઓછી થાય છે, જેના કારણે ભાવમાં ઘટાડો થાય છે.

અન્ય કારણો પર નજર કરીએ તો, યુએસ ટેરિફ અંગે સતત ઘણા દેશો સાથે ટ્રેડ ડીલની વાતચીત ચાલી રહી છે. પરિણામે, જેમ જેમ ટ્રેડ તણાવ ઓછો થયો છે, લોકો હવે સુરક્ષિત રોકાણો તરફ ઓછા વળ્યા છે. ત્રીજું, ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષામાં ઘટાડાની અસર સોના અને ચાંદીના દરો પર પણ પડી છે. સોનું અને ચાંદી વ્યાજ ચૂકવવાના સાધનો નથી, તેથી જ્યારે વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષા ઓછી થાય છે અથવા વ્યાજ દરમાં વધારો થવાનો ભય હોય છે, ત્યારે તેમની માંગ ઘટે છે. તાજેતરમાં, ફેડરલ રિઝર્વે સંકેત આપ્યો છે કે દર ટૂંક સમયમાં ઘટાડવામાં આવશે નહીં, જેના કારણે આ ધાતુઓ પર દબાણ આવ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gold rateGold Rate FallGold Silver Price FallGold CheaperGold Price Fall TodaySilver priceGold Rate CrashSilver Price Crashmcx gold ratemcx silver priceIBJA Gold RatesBusiness News24 Karat Gold Rate10 gram gold rateUtility NewsUtility News In GujaratiGujarati News

Trending news