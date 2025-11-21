Prev
કમાણીની શાનદાર તક! ગ્રે-માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે વડોદરાની આ ફાર્મા કંપનીનો IPO, જાણો વિગત

Sudeep Pharma IPO: સુદીપ ફાર્મા આજે તેની IPO લઈને આવી રહી છે. આ IPO 25 નવેમ્બર સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લો રહેશે. IPO માટે પ્રાઈસ લિમિટ 563-593 રૂપિયા પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:17 PM IST

કમાણીની શાનદાર તક! ગ્રે-માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે વડોદરાની આ ફાર્મા કંપનીનો IPO, જાણો વિગત

Sudeep Pharma IPO: વડોદરા સ્થિત ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની સુદીપ ફાર્માનો IPO આજે 21 નવેમ્બરના રોજ ખુલશે. રોકાણકારો 25 નવેમ્બર સુધી બોલી લગાવી શકશે. કંપનીનો પ્લાન 95 કરોડ રૂપિયાના ફ્રેશ ઇશ્યૂ અને 800 કરોડ રૂપિયાના ઓફર-ફોર-સેલ (OFS) દ્વારા 895 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો છે.

IPO માટે પ્રાઈસ લિમિટ 563-593 રૂપિયા પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવી છે, જેનાથી કંપનીનું ટોપ એન્ડ પર વેલ્યૂ લગભગ 6,700 કરોડ રૂપિયા થઈ જશે. IPOમાં 25 શેરના લોટમાં બિડ માટે ખુલ્લો રહેશે, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,825નું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.

ક્યારે એલોટ કરવામાં આવશે શેર?
IPO માટે શેર 26 નવેમ્બરના રોજ એલોટ કરવામાં આવી શકે છે, જ્યારે 28 નવેમ્બરના રોજ તેના શેર લિસ્ટેડ થશે. ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ અને IIFL કેપિટલ સર્વિસીસ બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર છે અને MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રજિસ્ટ્રાર છે. IPOમાં ક્વાલિફાઈડ ઈન્સ્ટીટ્યૂશનલ બાયર્સ(QIBs), નોન-ઈન્સ્ટીટ્યૂશનલ ઈન્વેસ્ટરો (NIIs) અને રિટેલ ઈન્ડિવિઝ્યુઅલ ઈન્વેસ્ટરો (RIIs) માટે પણ હિસ્સો રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યો છે.

કંપનીએ પહેલા જ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 268.5 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે, જેમાં SBI, ICICI પ્રુડેન્શિયલ, HDFC, એક્સિસ, નિપ્પોન, આદિત્ય બિરલા અને બંધન જેવા મુખ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે. મુકુલ અગ્રવાલ (પરમ કેપિટલ સાંશી ફંડ-I), મનોજ ગર્ગ (વ્હાઇટઓક) અને પ્રશાંત જૈન (3P ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ) જેવા માર્કી રોકાણકારોએ પણ એન્કર રોકાણકારો તરીકે રોકાણ કર્યું છે.

શું કરે છે કંપની?
સુદીપ ફાર્મા 1,100 થી વધુ કસ્ટમર્સને સર્વિસ આપે છે, જેમાં ફાઇઝર ઇન્ક, મેનકાઇન્ડ ફાર્મા, મર્ક ગ્રુપ, ઓરોબિંદો ફાર્મા, કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, IMCD એશિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ડેનોન SAનો સમાવેશ થાય છે. આ કંપની બાળકો અને ક્લિનિકલ ન્યુટ્રિશન માટે ફૂડ-ગ્રેડ આયર્ન ફોસ્ફેટ બનાવે છે, જેની જૂન 2025 સુધી કુલ વાર્ષિક મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી 72,246 મેટ્રિક ટન છે.

કેટલું છે GMP?
સુદીપ ફાર્માના શેર અનલિસ્ટેડ માર્કેટમાં 19% પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) 115 રૂપિયા છે, જે 708 રૂપિયાની લિસ્ટિંગ કિંમત દર્શાવે છે. જો કે, GMP ફક્ત બજાર સેન્ટિમેન્ટનો સંકેત દર્શાવે છે અને ઝડપથી બદલાઈ શકે છે.

