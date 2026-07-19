/ડાયાબિટીસમાં આઈસ્ક્રીમ ખાવો કેટલો સુરક્ષિત? બ્લડ શુગર વધવાના ડર વચ્ચે જાણી લો સાચો જવાબ

World Ice Cream Day 2026: આજ એટલે કે 19 જુલાઈ 2026ના દુનિયાભરમાં World Ice Cream Day ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આઈસ્ક્રીમ નાનાથી લઈને મોટા બધાને પસંદ હોય છે. પરંતુ આજે અમે તમને જણાવીશું કે શું ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આઈસ્ક્રીમ ખાવી જોઈએ કે નહીં?
દુનિયાભરમાં આઈસ્ક્રીમ પ્રેમીઓ માટે સૌથી ખાસ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ તકે લોકો પોતાની મનપસંદ ફ્લેવરની આઈસ્ક્રીમનો આનંદ લે છે, પરંતુ ડાયાબિટીસના દર્દીઓના મનમાં હંમેશા એક સવાલ રહે છે કે શું તેણે આઈસ્ક્રીમ ખાવી જોઈએ કે નહીં? કે કેટલીક સાવચેતી સાથે તેનો સ્વાદ લઈ શકાય છે? જો તમારા ઘરમાં કોઈ ડાયાબિટીસથી પીડિત છે કે તમે આ બીમારીનો સામનો કરી રહ્યાં છો તો આવો જાણીએ તમારે આઈસ્ક્રીમ ખાવી જોઈએ કે નહીં?
શું ડાયાબિટીસના દર્દી આઈસ્ક્રીમ ખાઈ શકે?
આજકાલ ઘણા લોકો ડાયાબિટીસની સમસ્યાથી પીડિત છે અને તેવામાં તેના મનમાં ઘણા સવાલ આવે છે કે શું ડાયાબિટીસના દર્દી આઈસ્ક્રીમનું સેવન કરી શકે છે? તમારે હંમેશા માટે આઈસ્ક્રીમ છોડવાની નથી, પરંતુ તમે તેને યોગ્ય માત્રા, સમય અને યોગ્ય રીતે ખાઈ શકો છો. દરરોજ કે વધુ માત્રામાં તેનું સેવન કરવાનું નથી, બાકી બ્લડ સુગર ઝડપથી વધે છે. આઈસ્ક્રીમમાં સુગર, સેચુરેટેડ ફેટ અને કેલેરીની માત્રા વધુ હોય છે, તેથી તેનું સેવન સુગર લેવલ વધારે છે.
કેટલી માત્રામાં સેવન કરવું જોઈએ?
જો તમે એક ડાયાબિટીસના દર્દી છો અને જાણવા ઈચ્છો છો કે તમે કેટલી માત્રામાં તેનું સેવન કરી શકો છો. તો તમને જણાવી દઈએ કે તમે ક્યારેક થોડી માત્રામાં આઈસ્ક્રીમનું સેવન કરી શકો છો. હોમમેડ આઈસ્ક્રીમ બનાવવાથી તમે સુગર અને ફેટની માત્રાને કંટ્રોલમાં રાખી શકો છો. તમારે એક સાથે વધુ આઈસ્ક્રીમ ખાવાની નથી, વારંવાર આઈસ્ક્રીમનું સેવન કરવાથી બચવાનું છે. આ સિવાય તેની આદત પાડવાની નથી.
આઈસ્ક્રીમ ખાવાનો યોગ્ય સમય ક્યો છે?
જો તમે સમય પણ જાણવા ઈચ્છો છો કે ખાવાનો યોગ્ય સમય ક્યો છે, તો તમને જણાવી દઈએ કે ખાલી પેટ આઈસ્ક્રીમ ખાવી યોગ્ય નથી, તેથી તમારે લંચ કે ડીનર બાદ તેનું સેવન કરવું જોઈએ, તેનાથી અચાનક બ્લડ સુગર વધવાનો ખતરો ઘટે છે.