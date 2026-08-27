/ખાંડ ખરીદવાના નિયમો બદલાયા, હવે એકસાથે નહીં કરી શકો 2-3 કિલોથી વધુની ખરીદી! જાણો ક્યાં અને કોણે લગાવી લિમિટ?

Sugar Purchase Limit Online: કરિયાણાની દુકાનો પર ખાંડ હજુ પણ મોંઘી મળી રહી છે. મોટાભાગની જગ્યાઓ પર હજુ પણ ખાંડ 60-65 રૂપિયા પ્રતિ કિલો વેચાઈ રહી છે, પરંતુ ઓનલાઇન ખાંડનો ભાવ 70 થી 80 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે. એટલું જ નહીં, ક્વિક-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સે ખાંડની ખરીદી પર મર્યાદા નક્કી કરી દીધી છે. નોંધનીય છે કે, હવે મહારાષ્ટ્રમાં મિલ સ્તરે ખાંડ લગભગ 51-52 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેપાર થઈ રહી છે. જ્યારે, કોલકાતામાં જથ્થાબંધ ભાવ લગભગ 53 રૂપિયા પ્રતિ કિલો જણાવવામાં આવી રહ્યો છે.
8 રૂપિયા સુધી સસ્તી થઈ ખાંડ
ઉલ્લેખનીય છે કે, 4 દિવસમાં છૂટક બજારમાં ખાંડ 8 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી સસ્તી થઈ છે. જ્યારે જથ્થાબંધ ભાવ 5800 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી આવી ગયા છે. ChiniMandiના લેટેસ્ટ રેટ અનુસાર, દિલ્હીમાં બુધવારે ખાંડ 62 રૂપિયા કિલો વેચાઈ. તેનો ઉચ્ચ ભાવ 68 રૂપિયા હતો.
જ્યારે, કાનપુરમાં ખાંડની કિંમત હવે 69ની જગ્યાએ 62 રૂપિયા પર આવી ગઈ છે. મુંબઈમાં ખાંડનો ભાવ હવે 68 રૂપિયાથી ઘટીને 61 રૂપિયા, ગુવાહાટીમાં 71થી ઘટીને 63 રૂપિયા, હૈદરાબાદમાં 70થી ઘટીને 62 રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં 70રૂપિયાથી ઘટીને 65 રૂપિયા પ્રતિ કિલો રહી ગયો છે.
Zepto, Blinkit અને Swiggy Instamartએ લગાવી લિમિટ
ઇન્ડિયા ટુડે ડિજિટલના રિપોર્ટ અનુસાર, Zepto, Blinkit અને Swiggy Instamart એ ખાંડની કેટલીક પ્રોડક્ટ્સ પર લિમિટ લગાવી દીધી છે, એટલે કે એક ઓર્ડરમાં કેટલા પેકેટ એડ કરી શકો છો તેની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. જેપ્ટો પર ખાંડના કેટલાક પેકેટની સંખ્યાની મર્યાદા છે અને કેટલીક પ્રોડક્ટ્સ પર 'મર્યાદિત સ્ટોક'નું ચિહ્ન પણ જોવા મળી રહ્યું છે. બ્લિંકીટ પર પણ ખાંડના કેટલાક પેકેટ પર ખરીદીની લિમિટ જોવા મળી રહી છે.
સ્વિગી ઇન્સ્ટામાર્ટ પર Supreme Harvest Crystal Sugarના 1 કિલો વાળા પેકેટ માટે પ્રતિ ઓર્ડર માત્ર 2 પેકેટની મર્યાદા બતાવવામાં આવી છે. આ બધું ત્યારથી થઈ રહ્યું છે, જ્યારે ખાંડની કિંમતોમાં ભારે વધારો થયો છે અને માંગ વધવાની સંભાવના છે. આવી સ્થિતિમાં ગ્રાહક અને દુકાનદાર બન્ને પર દબાણ છે.
ઓફલાઇન સ્ટોર્સમાં પણ ખાંડ ખરીદવાની મર્યાદા
માત્ર ઓનલાઇન જ નહીં, પરંતુ મોટી ઓફલાઇન રીટેલ ચેઇન જેમ કે DMart અને Relianceએ પણ કેટલાક સ્ટોર્સમાં એક ગ્રાહકને 2-3 કિલોથી વધુ ખાંડ નહીં આપવાની મર્યાદા નક્કી કરી દીધી છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર, આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે ભલે તમે ઝડપી ડિલિવરી માટે ઓનલાઇન ઓર્ડર કરો અથવા સુપરમાર્કેટ જઈને ખરીદો, બન્ને જગ્યાએ ખાંડના જથ્થા પર પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
કેમ થઈ મોંઘી ખાંડ?
ખાંડની વધતી કિંમતોને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે સપ્લાય સુધારવા અને સંગ્રહોખોરી અટકાવવા માટે પગલાં લીધાં છે. સરકારે કાચી ખાંડની ડ્યુટી-ફ્રી આયાતના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે, જેથી આયાતકારોને આયાત કરેલી કાચી ખાંડને રિફાઇન કરીને ઘરેલુ બજારમાં વેચવા માટે વધુ સમય મળી શકે.
20 ઓગસ્ટની સૂચના હેઠળ સરકારે ટેરિફ-રેટ કોટા (TRQ) હેઠળ 10 લાખ ટન કાચી ખાંડની ડ્યુટી-ફ્રી આયાતની મંજૂરી 31 ઓક્ટોબર 2026 સુધી આપી હતી. હવે નિયમોમાં છૂટ આપીને આ સમયમર્યાદા વધારવામાં આવી છે.