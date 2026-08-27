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ખાંડ ખરીદવાના નિયમો બદલાયા, હવે એકસાથે નહીં કરી શકો 2-3 કિલોથી વધુની ખરીદી! જાણો ક્યાં અને કોણે લગાવી લિમિટ?

Sugar Purchase Limit Online: Zepto, Blinkit અને Swiggy Instamartએ ખાંડની કેટલીક પ્રોડક્ટ્સ પર લિમિટ લગાવી દીધી છે, એટલે કે એક ઓર્ડરમાં કેટલા પેકેટ એડ કરી શકો છો, તેની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. કેટલાક સ્ટોર્સમાં એક ગ્રાહકને 2-3 કિલોથી વધુ ખાંડ નહીં આપવાની મર્યાદા નક્કી કરી દેવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 27, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:07 PM IST
ખાંડ ખરીદવાના નિયમો બદલાયા, હવે એકસાથે નહીં કરી શકો 2-3 કિલોથી વધુની ખરીદી! જાણો ક્યાં અને કોણે લગાવી લિમિટ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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