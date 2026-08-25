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હવે સસ્તી થઈ રહી છે ખાંડ, એક જ ઝાટકે 18% સુધી ઘટી ગયા ભાવ; જાણો સામાન્ય લોકો સુધી ક્યારે પહોંચશે રાહત?

Sugar Prices: ખાંડના ભાવોને લઈને દેશભરમાં ચિંતાની સ્થિતિ બનેલી છે. સરકારે આયાત મંજૂર કરી દીધી છે અને જમાખોરી પર સખતાઈ પણ દાખવી છે. જેના પછી હવે ખાંડના એક્સ-મિલ ભાવ 18% ઘટીને 55 રૂપિયા કિલો થઈ ગયા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:58 PM IST
હવે સસ્તી થઈ રહી છે ખાંડ, એક જ ઝાટકે 18% સુધી ઘટી ગયા ભાવ; જાણો સામાન્ય લોકો સુધી ક્યારે પહોંચશે રાહત?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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