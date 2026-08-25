/હવે સસ્તી થઈ રહી છે ખાંડ, એક જ ઝાટકે 18% સુધી ઘટી ગયા ભાવ; જાણો સામાન્ય લોકો સુધી ક્યારે પહોંચશે રાહત?

Sugar Prices: ખાંડના ભાવોને લઈને દેશભરમાં ચિંતાની સ્થિતિ બનેલી છે. સરકારે આયાત મંજૂર કરી દીધી છે અને જમાખોરી પર સખતાઈ પણ દાખવી છે. કેન્દ્રનું કહેવું છે કે, સરકાર દ્વારા ખાંડની આયાતની મંજૂરી આપવા અને જમાખોરી-સટ્ટાબાજી પર સખતાઈ કર્યા પછી ખાંડના એક્સ-મિલ ભાવ 18 ટકા ઘટીને 55 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગયા છે. ગયા અઠવાડિયે આ જ ભાવ રેકોર્ડ 67 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી ગયા હતા. અન્ન, નાગરિક પુરવઠા સચિવ સંજીવ ચોપરાએ જણાવ્યું કે, ખાંડના ભાવમાં હાલની તેજી બજારની વાસ્તવિક અછતને કારણે નહોતી. સરકારના જણાવ્યા મુજબ દેશમાં ખાંડનો પર્યાપ્ત સ્ટોક હાજર છે.
જમાખોરો અને સટ્ટાબાજો પર નજર
સરકારે ગયા અઠવાડિયે 10 લાખ ટન કાચી ખાંડની ડ્યુટી-ફ્રી આયાતની મંજૂરી આપી હતી. આની સાથે જ જથ્થાબંધ ખરીદદારો માટે સ્ટોક રાખવાની મર્યાદા ઘટાડવામાં આવી અને જમાખોરી તથા સટ્ટાબાજી પર નજર રાખવા માટે રાજ્યોને તપાસ તેજ કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા.
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા સચિવના જણાવ્યા મુજબ, કેટલીક મિલો તરફથી કિંમતો વધારવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે એક્સ-મિલ કિંમતો ઝડપથી નીચે આવી રહી છે. દેશભરમાં જમાખોરીની તપાસ માટે ફ્લાઈંગ સ્ક્વોડ પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. નેશનલ ફેડરેશન ઓફ કોઓપરેટિવ શુગર ફેક્ટરીઝના જણાવ્યા મુજબ હાલમાં કોઈપણ રાજ્યમાં એક્સ-મિલ ખાંડનો ભાવ 55 રૂપિયા કિલોથી વધુ નથી અને આવનારા દિવસોમાં તેમાં વધુ ઘટાડાની આશા છે.
પરંતુ ઘરના રસોડા સુધી રાહત ક્યારે?
હજુ એક્સ-મિલ કિંમતોમાં ઘટાડાનો પૂરેપૂરો ફાયદો સામાન્ય ગ્રાહક સુધી પહોંચ્યો નથી. 24 ઓગસ્ટે દેશમાં ખાંડનો સરેરાશ જથ્થાબંધ ભાવ 58.29 રૂપિયા કિલો અને છૂટક ભાવ 63.05 રૂપિયા કિલો હતો, એટલે કે મિલ સ્તરે ખાંડ સસ્તી થવા લાગી છે પરંતુ દુકાનો પર તેની અસર આવવામાં હજુ થોડો સમય લાગી શકે છે. સામાન્ય રીતે એક્સ-મિલ અને છૂટક કિંમત વચ્ચે લગભગ 7-8 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો તફાવત રહે છે.
ખાંડની કિંમત કેમ વધી હતી?
2025-26 માર્કેટિંગ યરમાં ખાંડ ઉત્પાદનનું અનુમાન ઘટીને આશરે 306 લાખ ટન રહી ગયું છે, જ્યારે અગાઉ 343 લાખ ટન ઉત્પાદનનું અનુમાન હતું. દેશમાં વાર્ષિક ખાંડની માંગ આશરે 280-285 લાખ ટન છે.
છતાં સરકારનું કહેવું છે કે, હાલની તેજીને માત્ર ઉત્પાદનમાં ઘટાડાથી સમજી શકાતી નથી. સરકારે જમાખોરી અને કિંમત વધારવાના પ્રયાસો પરની કાર્યવાહીને પણ તેનું એક કારણ ગણાવ્યું છે. અર્થ સ્પષ્ટ છે કે, સરકારના આયાત અને જમાખોરી પર સકંજો કસ્યા બાદ ખાંડના જથ્થાબંધ બજારમાં કિંમતો નીચે આવવા લાગી છે. હવે નજર એ વાત પર છે કે તેની અસર સામાન્ય માણસના રસોડા સુધી ક્યારે પહોંચે છે.