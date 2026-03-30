ઉનાળાનું વેકેશનમાં બહાર ફરવા જવાનું વિચારો છો? તો જાણી લેજો અમદાવાદથી કઈ ટ્રેનમાં કેટલું છે વેઇટિંગ?

Ahmedabad News: ઉનાળાના વેકેશનને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે મુસાફરોએ અત્યારથી જ વતન કે પ્રવાસ પર જવા માટે કમર કસી લીધી છે. જી હા... ઉનાળા વેકેશન શરૂ થવાને હજુ બે સપ્તાહ બાકી છે, પરંતુ અમદાવાદથી ઉત્તર ભારત તરફ જતી લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં અત્યારથી જ સ્થિતિ કપરી બની ગઈ છે. મુસાફરો માટે કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવી જાણે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી સ્થિતિ બની ગઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:05 AM IST

Ahmedabad News: ઉનાળાના વેકેશનને હજુ બે સપ્તાહ જેટલો સમય બાકી છે, તેમ છતાં ટ્રેન મુસાફરી પર તેની વ્યાપક અસર અત્યારથી જ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદથી ઉત્તર ભારત તરફ જતી લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવી મુસાફરો માટે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું સાબિત થઈ રહ્યું છે. હાલની સ્થિતિએ મોટાભાગની ટ્રેનોના સ્લીપર ક્લાસમાં 100થી વધુનું વેઇટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે, જેના કારણે પ્રવાસીઓની ચિંતામાં વધારો થયો છે. વેકેશનના પ્રારંભ પૂર્વે જ સર્જાયેલા આ ભારે ધસારાને પહોંચી વળવા માટે રેલવે તંત્ર દ્વારા એક્સ્ટ્રા ટ્રેનો દોડાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે, છતાં પણ માંગને જોતા ટ્રેનોની સંખ્યામાં હજુ મોટો વધારો કરવો પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

સ્લીપર ક્લાસમાં લાંબી પ્રતીક્ષા યાદી
અમદાવાદથી ઉત્તર ભારત જતી મોટાભાગની ટ્રેનોના સ્લીપર ક્લાસમાં વેઇટિંગ લિસ્ટ 100નો આંકડો વટાવી ગયું છે. ખાસ કરીને યુપી, બિહાર અને દિલ્હી તરફ જતી ટ્રેનોમાં ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. રેલવે દ્વારા કેટલીક સ્પેશિયલ ટ્રેનોની જાહેરાત કરવામાં આવી હોવા છતાં, પેસેન્જરોની સંખ્યા સામે આ સુવિધા અપૂરતી સાબિત થઈ રહી છે. જો સ્થિતિ આ જ રહી તો આગામી દિવસોમાં રેલવે તંત્રે મુસાફરોની સુવિધા માટે એક્સ્ટ્રા ટ્રેનોની સંખ્યામાં હજુ પણ વધારો કરવો પડે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે.

અમદાવાદથી કયા સ્થળ માટે કેટલું વેઇટિંગ?
અમદાવાદથી અલગ-અલગ શહેરો તરફ જતી ટ્રેનોમાં વેઇટિંગની સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ તો...

 

સ્થળ વેઇટિંગ લિસ્ટ (અંદાજિત)
પટણા 143
દિલ્હી 121
બેનારસ 108
કોલકાતા 88
હરિદ્વાર 78
અયોધ્યા 63
જયપુર 57
વારાણસી 23

મુસાફરોને પડી રહી છે હાલાકી 
વેકેશનના સમયમાં ખાનગી બસોના ભાડામાં પણ તોતિંગ વધારો થતો હોવાથી મધ્યમ વર્ગના મુસાફરો ટ્રેન મુસાફરીને પ્રાધાન્ય આપે છે. જોકે, ટ્રેનોમાં કન્ફર્મ ટિકિટ ન મળતા અનેક લોકોએ હવે મુસાફરીના પ્લાન બદલવા પડી રહ્યા છે અથવા તો વેઇટિંગ ટિકિટ પર જોખમ લેવું પડી રહ્યું છે.  રેલવે વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં વધારાના કોચ જોડવામાં આવે અથવા નવી સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવે તો જ મુસાફરોને આ 'વેઇટિંગ'ના ચક્રવ્યૂહમાંથી રાહત મળી શકે તેમ છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

