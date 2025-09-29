Sunteck Realty: મુંબઈ-દુબઈમાં લોન્ચ થશે 100 કરોડના લક્ઝરી ઘર, સનટેકને 20,000 કરોડની આવકની અપેક્ષા
Sunteck Realty Launch Flats in Mumbai કંપનીએ જણાવ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ્સ એક નવી બ્રાન્ડ ‘Emaance’ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવશે, જે ‘Immense’ અને ‘Indulgence’ શબ્દોમાંથી બનેલો છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા બનનારા ઘર માત્ર આમંત્રણ બેસ્ડ (by-invite-only) ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ હશે.
Trending Photos
Sunteck Realty: રિયલ્ટી કંપની સનટેક રિયલ્ટીએ અલ્ટ્રા-લક્ઝરી હાઉસિંગ સેગમેન્ટમાં એન્ટ્રીની જાહેરાત કરી છે. કંપની મુંબઈ અને દુબઈમાં બે મોટા પ્રોજેક્ટ્સ લોન્ચ કરશે, જેને જૂન 2026 સુધીમાં માર્કેટમાં લાવવાની યોજના છે. આ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી કંપનીને લગભગ 20,000 કરોડ રૂપિયાની આવકની અપેક્ષા છે.
કંપનીએ જણાવ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ્સ એક નવા બ્રાન્ડ ‘Emaance’ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવશે, ‘Immense’ અને ‘Indulgence’ શબ્દોમાંથી બનેલો છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા બનનારા ઘર માત્ર આમંત્રણ બેસ્ડ (by-invite-only) ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ હશે.
એપાર્ટમેન્ટ્સની કિંમત 100 કરોડ રૂપિયા
સનટેક રિયલ્ટીના CMD કમલ ખેતાને જણાવ્યું કે, એક એપાર્ટમેન્ટની લઘુત્તમ કિંમત 100 કરોડ રૂપિયા હશે, જ્યારે કેટલાક એપાર્ટમેન્ટની કિંમત 500 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ ઘરોની કિંમત પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 2.5 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થશે, જે તેમને દેશના સૌથી મોંઘા રહેઠાણોમાં સામેલ કરશે. મુંબઈનો પ્રોજેક્ટ નેપિયનસી રોડ પર અને દુબઈ પ્રોજેક્ટ ડાઉનટાઉન દુબઈમાં બુર્જ ખલીફા પાસે બનાવવામાં આવશે. આ કંપનીનો પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ હશે.
કંપનીનું માનવું છે કે, દુનિયાભરમાં અબજોપતિઓ અને અલ્ટ્રા-હાઈ નેટવર્થ ધરાવતા વ્યક્તિઓની સંખ્યા વધી રહી છે, જેના કારણે આવા એક્સક્લૂસિવ ઘરોની માંગ પણ ઝડપી વધી રહી છે. હાલમાં સનટેક રિયલ્ટી પાસે 32 પ્રોજેક્ટ્સમાં લગભગ 52.5 મિલિયન ચોરસ ફૂટનો ડેવલપમેન્ટ પોર્ટફોલિયો છે. હાલમાં જ કંપનીએ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં 47 ટકાની ગ્રોથ સાથે 33.43 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે