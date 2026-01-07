EPF સેલરી લિમિટ પર સુપ્રીમ કોર્ટની 4 મહિનાની ડેડલાઇન; જાણો લાખો કર્મચારીઓ માટે કેમ છે આ 'ગુડ ન્યૂઝ'
EPFO Update: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર અને EPFO ને સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે કે EPF ની વેતન મર્યાદા અંગે આગામી ચાર મહિનામાં અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવે. જો સરકાર અને EPFO વેતન મર્યાદા વધારવાનો નિર્ણય લેશે, તો તે લાખો નોકરીયાત લોકો માટે મોટી રાહત સાબિત થશે.
EPFO Update: નોકરી કરતા લાખો લોકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. જો તમારો પગાર 15 હજાર રૂપિયાથી થોડો પણ વધારે છે અને તમે EPF એટલે કે પીએફના ફાયદાથી વંચિત રહી ગયા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર અને EPFO ને સખત નિર્દેશ આપ્યો છે કે આગામી 4 મહિનાની અંદર EPF ની વેતન મર્યાદા વધારવા પર અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવે. ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા 11 વર્ષથી આ મર્યાદામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. હાલમાં EPF માટે વેતન મર્યાદા ₹15,000 પ્રતિ મહિના છે. જે કર્મચારીઓનો બેઝિક સેલરી + DA ₹15,000 સુધી છે, તેમના માટે પીએફ કપાત ફરજિયાત છે. આ સીમા સપ્ટેમ્બર 2014 થી યથાવત છે.
આ 11 વર્ષોમાં મોંઘવારી અને લઘુત્તમ વેતન (Minimum Wage) અનેકગણું વધ્યું છે, પરંતુ EPF ની મર્યાદા ત્યાંની ત્યાં જ છે. પરિણામે, જે લોકોનો પગાર 15 હજારથી સહેજ પણ વધે છે, તેઓ તરત જ EPF ના સુરક્ષા કવચમાંથી બહાર થઈ જાય છે.
11 વર્ષમાં કેમ બદલાઈ નથી લિમિટ?
હાલમાં, EPF માટે પગાર મર્યાદા ₹15,000 પ્રતિ માસ છે. 15,000 સુધીનો બેસિક પગાર અને DA કમાતા કર્મચારીઓનો PF ફાળો કાપવો જરૂરી છે. સપ્ટેમ્બર 2014 થી આ લિમિટ બદલાઈ નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન, ફુગાવો અને લઘુત્તમ વેતનમાં અનેકગણો વધારો થયો છે, અને લોકોની આવકમાં પણ ફેરફાર થયો છે. આમ છતાં, EPF મર્યાદા એ જ રહે છે. પરિણામે, 15,000 થી થોડો વધુ કમાણી કરનારા અથવા થોડો પગાર વધારો મેળવનારાઓને EPF ના દાયરામાં બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. આ નિયમથી લાખો કામ કરતા લોકોને પેન્શન ફંડ (PF) જેવી સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓની ઍક્સેસથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે. EPF નિવૃત્તિ પછી સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો હેતુ ધરાવે છે, પરંતુ વર્તમાન મર્યાદા ઘણા કામદારોને આ લાભથી બાકાત રાખે છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે આ અભિગમ ન તો વાજબી છે કે ન તો વર્તમાન સમય માટે સુસંગત છે.
સુપ્રીમ કોર્ટની કડક વલણ
ન્યાયમૂર્તિ જે. કે. માહેશ્વરી અને ન્યાયમૂર્તિ અતુલ એસ. ચંદુરકરની બેન્ચે જણાવ્યું કે, હાલમાં દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં જાહેર કરાયેલ લઘુત્તમ વેતન ₹15,000 કરતા વધુ છે. આવી સ્થિતિમાં મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ સામાજિક સુરક્ષા યોજનાના લાભોથી વંચિત રહી જાય છે. કોર્ટે આ આદેશ એક જનહિત અરજી (PIL) ની સુનાવણી દરમિયાન આપ્યો હતો.
શું છે એક્સપર્ટ્સની માંગ?
આ અરજી શિક્ષણવિદ અને સામાજિક કાર્યકર ડો. નવીન પ્રકાશ નૌટિયાલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. નિષ્ણાતો અને સંસદીય સમિતિઓએ સૂચન આપ્યું છે કે આ મર્યાદા વધારીને ₹21,000 અથવા ₹25,000 કરવી જોઈએ. જો આવું થશે તો પીએફના દાયરામાં આવતા કર્મચારીઓની સંખ્યામાં કરોડોનો વધારો થશે. સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલી ડેડલાઇનનો સીધો અર્થ એ છે કે હવે કોર્ટે આ મામલાને વધુ લટકાવવાની કોઈ જગ્યા છોડી નથી. કેન્દ્ર સરકારે હવે 4 મહિનામાં એ જણાવવું પડશે કે તેઓ શા માટે આ મર્યાદા નથી વધારી રહ્યા અથવા તો તેનો અમલ ક્યારથી કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે EPFOની એક કમિટી અગાઉ જ આ મર્યાદા વધારવાની ભલામણ કરી ચૂકી છે, હવે માત્ર સરકારની મંજૂરીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
જસ્ટિસ જે. કે. માહેશ્વરી અને જસ્ટિસ અતુલ એસ. ચાંદુરકરની બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, હાલમાં EPFOની પગાર મર્યાદા ₹15,000 પ્રતિ માસ છે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર અને વિવિધ રાજ્યો દ્વારા જાહેર કરાયેલ લઘુત્તમ વેતન આના કરતા વધારે છે. આવી સ્થિતિમાં, મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ EPFO જેવી સામાજિક સુરક્ષા યોજનાના લાભો અને રક્ષણથી વંચિત રહી જાય છે. આ અરજી શિક્ષણવિદ અને સામાજિક કાર્યકર નવીન પ્રકાશ નૌટિયાલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં વકીલ પ્રણવ સચદેવા અને નેહા રાઠીએ પક્ષ રજૂ કર્યો હતો.
EPFOના રિપોર્ટમાં શું કહેવામાં આવ્યું હતું?
રસપ્રદ વાત એ છે કે, EPFOની એક સબ-કમિટીએ અગાઉ જ વેતન મર્યાદા વધારવાની ભલામણ કરી દીધી છે. વર્ષ 2022માં આ કમિટીએ જણાવ્યું હતું કે વધુમાં વધુ કર્મચારીઓને EPF હેઠળ આવરી લેવા જોઈએ. આ રિપોર્ટને જુલાઈ 2022માં EPFOના સેન્ટ્રલ બોર્ડ દ્વારા મંજૂરી પણ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ હજુ સુધી તેનો અમલ થયો નથી.
દર 3 થી 5 વર્ષે મર્યાદા વધારવાની સલાહ
લોકસભાની પબ્લિક એકાઉન્ટ્સ કમિટીએ પણ આ મુદ્દે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. સમિતિએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો સૌથી નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓને પણ સામાજિક સુરક્ષા યોજનાનો લાભ નહીં મળે, તો આવી યોજનાઓનો અર્થ જ પૂરો થઈ જાય છે. આથી સમિતિએ દર ત્રણથી પાંચ વર્ષે વેતન મર્યાદા વધારવાની સલાહ આપી હતી.
નોકરિયાત વર્ગ માટે આ નિર્ણય કેમ ખાસ છે?
જો EPFની વેતન મર્યાદા વધશે, તો લાખો નવા કર્મચારીઓ પીએફના દાયરામાં આવશે. આનાથી તેમના પગારમાંથી પીએફ કપાશે, પરંતુ તેના બદલામાં નિવૃત્તિ (Retirement) માટે એક મજબૂત ભંડોળ તૈયાર થશે. સાથે જ નોકરી બદલતી વખતે કે નિવૃત્તિ પછી આર્થિક સુરક્ષા પણ મળશે.
વેતન મર્યાદા વધવાથી શું ફાયદો થશે?
જો સરકાર આ મર્યાદા ₹15,000 થી વધારીને ₹21,000 કે ₹25,000 કરે છે, તો તેના બે મોટા ફાયદા થશે. તમારા પગારમાંથી પીએફ કપાશે અને એટલું જ યોગદાન કંપની પણ આપશે. એટલે કે નિવૃત્તિ માટે એક મોટું ફંડ તૈયાર થશે. EPF ની સાથે કર્મચારીને ઈપીએસ (EPS) પેન્શન અને ઈડીએલઆઈ (EDLI) વીમાનો લાભ પણ મળવા લાગશે.
- તમારા પગારમાંથી PF કાપવામાં આવશે, જેમાં કંપની ફાળો આપશે. આનો અર્થ એ છે કે વધુ બચત અને મોટી નિવૃત્તિ ભંડોળ.
- EPF ઉપરાંત કર્મચારીઓને EPS પેન્શન અને EDLI વીમાના લાભો પણ મળશે.
- આ નિર્ણય ખાસ કરીને એવા લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે જેઓ ઓછા પગાર માટે ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે. PF માત્ર બચતનું સાધન નથી, પરંતુ તે કર બચાવવા અને જરૂર પડ્યે ભંડોળ ઉપાડવાની સુગમતા પણ પૂરી પાડે છે, જેમ કે ઘર બનાવવા માટે અથવા બીમારીના કિસ્સામાં. જો સરકાર અને EPFO પગાર મર્યાદા વધારવાનો નિર્ણય લે છે, તો તે નોકરી કરતા લોકો માટે, ખાસ કરીને 15,000 રૂપિયાથી થોડો વધારે પગાર ધરાવતા લોકો માટે મોટી રાહત હશે જેમને EPFમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.
