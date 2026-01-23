અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ ગ્રુપને સુપ્રીમ કોર્ટે ફટકારી નોટિસ, જાણો સમગ્ર મામલો
Corporate Fraud: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે અનિલ અંબાણી અને અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG)ને એક જાહેર હિતની અરજી (PIL) પર નવી નોટિસ ફટકારી છે. કોર્ટે CBI અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ને કથિત છેતરપિંડીની તપાસ પર 10 દિવસની અંદર સીલબંધ કવરમાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.
Corporate Fraud: સુપ્રીમ કોર્ટે અરજીમાં કંપની અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા મોટા પાયે બેંકિંગ અને કોર્પોરેટ છેતરપિંડીની કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ને પણ કથિત છેતરપિંડીની તપાસ પર 10 દિવસની અંદર રિપોર્ટ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
કોર્ટે ગયા વર્ષે ફટકારી હતી નોટિસ
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે અરજદાર અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય સચિવ EAS શર્મા દ્વારા દાખલ કરાયેલી PILમાં અનિલ અંબાણી અને ADAGને પહેલાથી જ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. ગયા વર્ષે 18 નવેમ્બરના રોજ, બેન્ચે પીઆઈએલ પર કેન્દ્ર સરકાર, સીબીઆઈ, ઈડી, અનિલ અંબાણી અને એડીએજીને નોટિસ ફટકારી હતી.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે અનિલ અંબાણી અને એડીએજી માટે હાજર રહેવા અને આ મામલે પોતાનો જવાબ દાખલ કરવા માટે આ છેલ્લી તક હતી. બોમ્બે હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલને અનિલ અંબાણી અને એડીએજીને નોટિસ પાઠવીને પાલન અહેવાલ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બેન્ચે 10 દિવસ પછી અરજી પર સુનાવણી નક્કી કરી હતી.
પ્રશાંત ભૂષણના આરોપો
બેન્ચે અગાઉ અરજદાર શર્માનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ પ્રશાંત ભૂષણ દ્વારા કરવામાં આવેલી રજૂઆતો પર વિચાર કર્યો હતો અને બંને પક્ષો પાસેથી ત્રણ અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યા હતા. પીઆઈએલ પર વધુ સુનાવણી વધુ ત્રણ અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. ભૂષણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તપાસ એજન્સીઓ આ મોટા બેંકિંગ કૌભાંડમાં બેંકો અને તેમના અધિકારીઓની કથિત સંડોવણીની તપાસ કરી રહી નથી.
તેમણે વિનંતી કરી હતી કે સીબીઆઈ અને ઈડીને આ કેસમાં બેંકો અને તેમના અધિકારીઓ સામે ચાલી રહેલી તપાસ પર સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે. ભૂષણે કહ્યું કે આ કેસ ભારતના ઇતિહાસમાં સંભવતઃ સૌથી મોટો કોર્પોરેટ છેતરપિંડી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે એફઆઈઆર 2025માં દાખલ કરવામાં આવી હતી જ્યારે છેતરપિંડી 2007-08થી ચાલી રહી હતી.
