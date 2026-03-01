ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે સુરતના વેપારીની ભવિષ્યવાણી : સોમવારે શેર માર્કેટ ખૂલતાની સાથે જ ક્રેશ થશે!
Share Market Prediction On US-Israel Iran War : ઈરાન-ઈઝરાયેલ-યુએસ વચ્ચેના યુદ્ધને પગલે અનેક ઉદ્યોગોને મોટો ફટકો પડશે, પરંતું પહેલા જ શેરમાર્કેટના રોકાણકારો પર મોટી મુસીબત આવશે. ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રમુખ નિખિલ મદ્રાસીએ યુદ્ધની શેરમાર્કેટ પર અસર અંગે મોટી આગાહી કરી
Live Update On Israel Iran War : મિડલ ઈસ્ટમાં મહાવિનાશ સર્જાયો છે. શનિવારે મિડલ ઈસ્ટમાં મહાયુદ્ધનું બ્યૂગલ ફૂંકાઈ ગયું છે. સૌથી પહેલા ઈઝરાયલે ઈરાન પર એટેક કર્યો હતો. આ બાદ જંગ છેડાયું, અને છંછેડાયેલા ઈરાને એકસાથે 8 દેશોને નિશાને લીધા હતા. ઈરાને ઈઝરાયલ, કતર, બહેરીન, કુવૈત, UAE, જોર્ડન, ઈરાક, સાઉદી અરબ પર હુમલો કર્યો. ઈરાને આજે ફરી ખાડી દેશો પર મિસાઈલ એટેક કર્યા. ટ્રમ્પની ધમકી બાદ પણ ઈરાનના હુમલા યથાવત છે. ત્યારે હવે સોમવારે શું થશે તેના પર સૌની નજર છે. સોમવારે ખૂલતા બજારે શેરમાર્કેટ પર યુદ્ધની મોટી અસર જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. આ વચ્ચે ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રમુખ નિખિલ મદ્રાસીએ શેર માર્કેટના શું હાલ થશે તેની ભવિષ્યવાણી કરી દીધી છે.
સોમવારે માર્કેટ ખૂલતાની સાથે જ ક્રેશ થશે
ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રમુખ નિખિલ મદ્રાસીએ જણાવ્યું હતું કે, એક તરફ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. રશિયા અને યુક્રેનનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. એક આખા વિશ્વની અંદર જબરદસ્ત અશાંતિનો માહોલ છે. આવા અશાંતિના માહોલની વચ્ચે અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ હોય. એવા સંજોગોની અંદર ભારતમાંથી જેટલી પણ પ્રોડક્ટ નિકાસ થઈ રહી છે. પછી ભલે એ કાપડ હોય, ડાયમંડ હોય કે અન્ય પ્રોડક્ટ હોય. સ્ટોક માર્કેટ ઉપર પણ તેની મોટી અસર થશે. સોમવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ એ ધરાશાયી થશે. વૈશ્વિક સ્ટોક બજાર પણ આજે ડિસ્ટર્બ થશે.
પરંતુ સ્ટોક માર્કેટ આવા આંચકાઓથી ટેવાયેલું છે
તેઓએ વધુમાં કહ્યું કે, જે મૂળ ઉદ્યોગ છે. કે જેમાં ઉદ્યોગની ઘણી બધી ટકાવારીનો આધાર નિકાસ ઉપર હોય. જેમ-તેમ સેટલ થતું હતું અમેરિકાનું ટેરિફ, અને આ વધારાની વિપરીત પરિસ્થિતિનો સામનો અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. હું માનું છું કે કાપડ ઉદ્યોગ માટે આ મરણતોલ ફટકો હશે. ડાયમંડ ઉદ્યોગ તો પણ સંભાળી જશે, એટલા માટે કારણ કે ડાયમંડ ઉદ્યોગ સીધો અમેરિકા સાથે વધારે છે. અમેરિકા સાથેની પરિસ્થિતિ એકંદરે શાંત છે. પણ અમેરિકા જ્યારે યુદ્ધની અંદર ફસાઈ ગયું હોય તેવા સંજોગોમાં સમય વર્તે સાવધાનીની નીતિ સૌથી બધા જ અપનાવશે.
આ સાથે જ તેઓએ સલાહ આપતા કહ્યું કે, પણ હા, આ અશાંતિનો સમય છે. આવા સમયે કારણ વગરનો ઉચાટ કરીને આપણે આપણી જાતને ડિસ્ટર્બ ન કરવી જોઈએ. ઉદ્યોગ ભલે ડિસ્ટર્બ થતો, પણ સમય વર્તે સાવધાનીની નીતિ આપણે સૌએ અપનાવવી જોઈએ, એમ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું."
