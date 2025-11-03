સસ્તા સ્ટોકે મચાવી ધૂમ, રોકાણકારોને બનાવ્યા માલામાલ, માત્ર અઢી મહિનામાં ડબલ રિટર્ન
20 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ આ શેરની કિંમત રૂ. 47.51 હતી, અને હવે તે રૂ. 97.98 પર પહોંચી ગઈ છે - જે ફક્ત અઢી મહિનામાં લગભગ 100 ટકા વળતર છે.
Multibagger Stocks: શેર બજારમાં રોકાણ હંમેશા જોખમ અને તકનો સંગમ હોય છે. સાચા શેરની પસંદ કરવામાં આવે તો સામાન્ય રકમથી કરોડો બનાવી શકાય છે. આવો એક જાદૂઈ શેર સ્વદેશી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ લીજિંગ લિમિટેડ (Swadeshi Industries & Leasing Ltd) નો છે. આ કંપનીએ પોતાના શેરધારકોના પૈસા માત્ર અઢી મહિનામાં ડબલ કર્યા છે અને એક વર્ષમાં 3500 ટકા જેટલું રિટર્ન આપ્યું છે.
એક વર્ષમાં 3500 ટકાનું બમ્પર રિટર્ન
પાછલા વર્ષે નવેમ્બર 2024મા કંપનીના એક શેરની કિંમત માત્ર 2.66 રૂપિયા હતી. હવે તે 97.98 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યો છે. એટલે કે જેણે એક વર્ષ પહેલા આ શેરમાં રોકાણ કર્યું, તેના 1 લાખ રૂપિયા હવે લગભગ 36 લાખ રૂપિયા બની ગયું છે. એટલું જ નહીં છ મહિના પહેલા એટલે કે મે 2025મા આ શેરની કિંમત માત્ર 10.74 રૂપિયા હતી, એટલે કે છ મહિનામાં 800 ટકાનું શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે.
20 ઓગસ્ટ 2025ના આ શેરની કિંમત માત્ર 47.51 રૂપિયા હતી અને હવે તે 97.98 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે- એટલે કે માત્ર અઢી મહિનામાં 100 ટકા રિટર્ન. જો કોઈ ઈન્વેસ્ટરે છ મહિના પહેલા 2 લાખ લગાવ્યા હોત તો આજે તેની વેલ્યુ આશરે 20 લાખ રૂપિયા હોત.
અપર સર્કિટમાં શેર
નવેમ્બરના પ્રથમ કારોબારી દિવસ સોમવારે આ શેર 97.98 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યો હતો અને તેમાં 2 ટકાની અપર સર્કિટ લાગી હતી. સોમવારે શેર બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે આ શેર મજબૂતીમાં કારોબાર કરી રહ્યો હતો.
પરંતુ નિષ્ણાંતો ચેતવણી આપે છે કે લો પ્રાઇસ કે પેની સ્ટોક્સમાં આ પ્રકારની તેજી હંમેશા અસ્થાયી હોય છે. તેવામાં શેરમાં વોલ્યુ ઓછા અને વોલેટિલિટી વધુ હોય છે, જેનાથી અચાનક ઘટાડાનો ખતરો રહે છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના ફન્ડામેન્ટલ અને નાણાકીય સ્થિતિને સમજ્યા વગર રોકાણ ન કરો.
