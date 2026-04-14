ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

1 શેર પર 110 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપશે આ કંપની, રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર

Swaraj Engines Ltd એ ક્વાર્ટરના પરિણામની સાથે-સાથે ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે દરેક શેર પર 110 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. માર્ચ ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું હતું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:49 AM IST
  • ડિવિડન્ડ સ્ટોક પર દાવ લગાવનાર રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર
  • સ્વરાજ એન્જિન લિમિટેડ એક શેર પર આપશે 110 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ
  • માર્ચ ક્વાર્ટરમાં કંપનીના વેચાણ અને પ્રોફિટમાં થયો વધારો

Dividend Stock: ડીઝલ એન્જિન મેન્યુફેક્ચરિંગ કરનારી કંપની સ્વરાજ એન્જિન લિમિટેડે ડિવિડન્ડ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કંપનીએ ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કરવાની સાથે રોકાણકારોને ભેટ આપી છે. કંપનીએ એક શેર પર 110 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આવો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.

દરેક શેર પર 1100 ટકાનો ફાયદો
સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં સ્વરાજ એન્જિન લિમિટેડે જણાવ્યું કે 1 શેર પર 1100 ટકાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. યોગ્ય રોકાણકારોને એક શેર પર 110 રૂપિયાનો ફાયદો થશે. નોંધનીય છે કે કંપનીએ હજુ રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી નથી. 

કેટલો થયો નેટ પ્રોફિટ
સ્વરાજ એન્જિન લિમિટેડે આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું કે માર્ચ ક્વાર્ટરમાં 54.60 કરોડનો નેટ પ્રોફિટ થયો છે. જે વાર્ષિક આધાર પર 20.48 ટકા વધ્યો છે. એક વર્ષ પહેલા સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો નેટ પ્રોફિટ 45.40 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2026 દરમિયાન કંપનીનો પ્રોફિટ (ટેક્સ ચુકવણી પહેલા) 73.19 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. જે એક વર્ષ પહેલા માર્ચ ક્વાર્ટરમાં 61.22 કરોડ રૂપિયા હતો.

રેકોર્ડ તોડ થયું વેચાણ
સ્વરાજ એન્જિને જણાવ્યું કે માર્ચ ક્વાર્ટરમાં રેકોર્ડ તોડ વેચાણ થયું છે. જાન્યુારીથી માર્ચ 2026 દરમિયાન 55004 યુનિટ એન્જિનનું વેચાણ થયું છે. મહત્વનું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન કંપનીનો નેટ પ્રોફિટ (ટેક્સ ચુકવણી બાદ) 196.31 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. તે વાર્ષિક આધાર પર 18.30 ટકા વધ્યો છે.

ડિવિડન્ડ આપવા માટે જાણીતી છે કંપની
આ કંપનીએ 2025મા એક શેર પર 104.50 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. 2024મા 95 રૂપિયા અને 2023મા કંપનીએ એક શેર પર 92 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.

કંપનીના શેરનું પ્રદર્શન
સોમવારે સ્વરાજ એન્જિન લિમિટેડના શેર બીએસઈમાં 0.96 ટકાના ઘટાડા બાદ 3900.95 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. છેલ્લા એક મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 12.20 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. 

ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એડવાઇઝરની સલાહ જરૂર લો.
 

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

