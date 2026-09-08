/કર્મચારીઓને ₹20 કરોડની ભેટ! 3.43 લાખ શેર ફ્રીમાં આપશે આ કંપની

Symphony Limited : એર કુલર બનાવતી મલ્ટિબેગર કંપની સિમ્ફની લિમિટેડના શેરમાં આજે જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. મંગળવારના BSE પર ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન શેર 13%થી વધુ ઉછળીને ₹652.25ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. કંપનીના શેરના ભાવમાં આ તીવ્ર વધારા પાછળ કંપનીએ લીધેલો એક મોટો નિર્ણય છે.
સિમ્ફની લિમિટેડના સ્થાપક-પ્રમોટર અચલ અનિલ બકેરી તેમના કર્મચારીઓને આશરે 3,43,000 ઇક્વિટી શેર ભેટમાં આપી રહ્યા છે. આ શેર કંપનીની કુલ મૂડીના 0.5% છે અને તેનું મૂલ્ય લગભગ ₹20 કરોડ છે. આ ભેટ એકસાથે આપવામાં આવશે નહીં પરંતુ આગામી ચાર વર્ષમાં ધીમે ધીમે વહેંચવામાં આવશે. આ વર્તમાન કર્મચારીઓ, ભૂતપૂર્વ સ્ટાફ અને તેમના પરિવારો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની એક અનોખી પહેલ છે. આ પહેલનો હેતુ કંપનીની સફરમાં તેમના યોગદાનને સ્વીકારવાનો અને સહિયારી માલિકીની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
કર્મચારીઓને ફ્રીમાં મળશે શેર
આ પહેલનો શ્રેષ્ઠ પાસું એ છે કે કર્મચારીઓને આ શેર માટે પોતાના ખિસ્સામાંથી એક પણ પૈસો ચૂકવવો પડશે નહીં. તે ભેટ તરીકે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આ પગલાથી કંપનીના રોકડ પ્રવાહ પર કોઈ અસર થશે નહીં. જ્યારે 3,43,000 શેરનું વર્તમાન મૂલ્ય ₹20 કરોડની આસપાસ છે, તેમ છતાં વ્યવસાયના વિસ્તરણ સાથે શેરના ભાવમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. જેમ કે આજે આની જાહેરાત સાથે શેરમાં 13%નો વધારો થયો હતો.
કંપની એસીનું ઉત્પાદન પણ કરશે
આ દરમિયાન કંપનીએ તેના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોને પણ વિસ્તૃત કરવાનું નક્કી કર્યું છે. તે નજીકના ભવિષ્યમાં બજારમાં એર કંડિશનર, એર પ્યુરિફાયર અને BLDC સીલિંગ ફેન લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે. સિમ્ફની દેશભરમાં ડીલરો અને વિતરકોનું વ્યાપક નેટવર્ક ધરાવે છે. પરિણામે નવા ઉત્પાદનો સ્થાપિત મજબૂત ગ્રાહક આધારથી લાભ મેળવશે, જેનાથી કંપની નોંધપાત્ર મુશ્કેલી વિના વિશાળ સંખ્યામાં ગ્રાહકો સુધી પહોંચી શકશે. આનાથી ભવિષ્યમાં કંપનીની આવકમાં સુધારો થશે અને નફાના માર્જિનમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થશે, જેનાથી તેના લાંબા ગાળાના રોકાણકારોને ફાયદો થશે.