તાઈવાનમાં અનોખો ટ્રેન્ડ, લોકો ખરીદી રહ્યા છે 'ભૂતોવાળું ઘર', જાણો શું છે કારણ

Taiwan Real Estate : શું તમે એક એવી દુનિયાની કલ્પના કરી શકો, જે આખી જિંદગીની કમાણીમાંથી ખરીદ્યા બાદ પણ તમે રહેવા માટે માત્ર મોતનો સન્નાટો મળે? એક એવું ઘર, જેમાં અવાજો આવે છે, કે જમીન પર કોઈના લોહીના રંગનો ડાઘ છે. એશિયાના સૌથી મોંઘા કહેવાતા દેશ, તાઈવાનથી એક એવી જ રૂંવાડા ઉભા કરી દે એવી ખબર આવી છે, જેનાથી આખી દુનિયા ચોંકી ઉઠી છે. ઘરની કિંમત આસમાને જતા તાઈવાનમાં લોકો આલીશાન ફ્લેટ નહીં પરંતુ ભૂતિયા ઘર ખરીદી રહ્યા છે.
તાઈવાનમાં 'મર્ડર હાઉસ'નો છે ટ્રેન્ડ
તાઈવાનમાં ઘરોની કિંમત સતત વધી રહી છે. એવામાં કેટલાક લોકોએ ઘર ખરીદવા માટે એવો રસ્તો પસંદ કર્યો છે કે, જેને સાંભળીને તમે ચોંકી જશો. અહીં વધતી કિંમતો વચ્ચે લોકો એવા ઘર ખરીદી રહ્યા છે, જેનો ભૂતકાળ કોઈ હિંસક ઘટનાથી જોડાયેલા છે. તાઈવાનના રિયલ એસ્ટેટ બજારનું આ ખતરનાક સત્ય છે, જ્યાં અંધવિશ્વાસ પર મજબૂરી ભારે પડી રહી છે.
અડધી કિંમતમાં વેચાય છે 'ભૂતોવાળું ઘર'
તાઈવાનની અર્થવ્યવસ્થા 2026માં 14 ટકાની રફ્તારથી ભાગી રહી છે, પરંતુ આ ચમક દમક પાછળ છુપાયેલું છે એક એવું ખૌફનાક સત્ય. જેણે જીવતા લોકોને મડદાઓના પડછાયામાં રહેવા માટે મજબૂર કરી દીધા છે.
તાઈવાનને AI અને સેમિકંડક્ટર ક્રાંતિએ અમીર તો બનાવી દીધું, પરંતુ અહીં જમીનની કિંમતો સામાન્ય લોકોની પહોંચથી ખૂબ વધી ગઈ છે અને આ મજબૂરીએ તાઈવાનના સૌથી અજીબ અને ડરામણા રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસને જન્મ આપ્યો છે.
50 ટકા સુધી ઓછી કિંમત
અહેવાલો અનુસાર, મોત જેટલું હિંસક કે અસામાન્ય સંજોગોમાં થયું હોય, તેટલી તે મિલકતની કિંમત ઓછી હોવાની શક્યતા છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં આવા ઘરો સામાન્ય બજાર કિંમત કરતાં 50 ટકા સુધી ઓછી કિંમતે વેચાય છે.
તાઈવાનની અર્થવ્યવસ્થા હાલમાં ઝડપથી વિકસી રહી છે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગોના મુખ્ય યોગદાનને કારણે, દેશે 2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં 14% આર્થિક વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. જોકે, આ આર્થિક વૃદ્ધિ છતાં સામાન્ય વ્યક્તિ માટે ઘર ખરીદવું સરળ નથી.
તેથી જ કેટલાક ખરીદદારો આવી મિલકતો સાથે જોડાયેલી સામાજિક અને ધાર્મિક માન્યતાઓ કે પૂર્વગ્રહોને અવગણીને ઓછી કિંમતનાં ઘરો ખરીદવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.