મફત ઘરે લઈ જાઓ એલપીજી સિલિન્ડર, આ ગ્રાહકો માટે દિવાળીની ભેટ
free LPG cylinder: આ યોજના 1 મે, 2016ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પરિવારોને જ મફત LPG સિલિન્ડર આપવામાં આવશે. અલગથી અરજી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
free LPG cylinder: દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. આ તહેવાર પહેલા, ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી આદિત્યનાથ સરકાર મહિલાઓને મફત LPG સિલિન્ડરનું વિતરણ કરી રહી છે. હકીકતમાં, પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY)ના મહિલા લાભાર્થીઓને મફત LPG સિલિન્ડર આપવામાં આવશે.
સરકારી માહિતી અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશમાં ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 1.75 કરોડથી વધુ મહિલાઓ નોંધાયેલી છે, જેમને સીધો લાભ મળશે. નોંધનીય છે કે યોગી સરકાર વર્ષમાં બે વાર મફત સિલિન્ડર આપે છે. એક સિલિન્ડર હોળીના તહેવાર માટે આપવામાં આવે છે, અને બીજો સિલિન્ડર દિવાળીના પ્રસંગે આપવામાં આવે છે. મફત LPG સિલિન્ડર ફક્ત પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PM-Ujjwala Yojana) હેઠળ નોંધાયેલા પરિવારોને જ આપવામાં આવશે. કોઈ અલગ અરજીની જરૂર રહેશે નહીં.
ઉજ્જવલા યોજના શું છે?
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 1 મે, 2016 ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેનો ઉદ્દેશ ગરીબ અને ગ્રામીણ પરિવારો, ખાસ કરીને મહિલાઓને સ્વચ્છ ઇંધણ (LPG ગેસ) પૂરું પાડવાનો છે. અત્યાર સુધીમાં 10 કરોડથી વધુ મહિલાઓ ઉજ્જવલા યોજનામાં જોડાઈ છે. સરકાર આ યોજના હેઠળ ₹300 ની સબસિડી આપે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઉજ્જવલા લાભાર્થીઓને સામાન્ય કિંમત કરતાં ₹300 સસ્તું LPG સિલિન્ડર મળે છે.
2.5 મિલિયન વધારાના મફત LPG કનેક્શન આપવામાં આવ્યા
તાજેતરમાં, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગરીબ મહિલાઓને 2.5 મિલિયન વધારાના મફત LPG કનેક્શન આપવાની મંજૂરી આપી હતી. આ વિસ્તરણ સાથે, યોજના હેઠળ જોડાણોની કુલ સંખ્યા વધીને 105.8 મિલિયન થઈ જશે. સરકારી નિવેદન અનુસાર, સરકારે આ માટે ₹676 કરોડના ખર્ચને મંજૂરી આપી છે.
ઇન્સ્ટોલેશન ફી માટે સુરક્ષા ડિપોઝિટનો સમાવેશ
યોજના હેઠળ, લાભાર્થીઓને કોઈપણ ડિપોઝિટ વિના LPG કનેક્શન મળે છે. આમાં સિલિન્ડર, પ્રેશર રેગ્યુલેટર, "સેફ્ટી" નળી, ડોમેસ્ટિક ગેસ કન્ઝ્યુમર કાર્ડ (DGCC) પુસ્તિકા અને ઇન્સ્ટોલેશન ફી માટે સુરક્ષા ડિપોઝિટનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, પ્રથમ બોટલ સાથે એક સ્ટવ મફતમાં આપવામાં આવે છે. લાભાર્થીઓને LPG કનેક્શન, પ્રથમ રિફિલ અથવા સ્ટવ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી. આ ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર અને પેટ્રોલિયમ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે. લાભાર્થીઓ પાસે એક 14.2-કિલોગ્રામ સિલિન્ડર સાથે કનેક્શન, નાના પાંચ-કિલોગ્રામ સિલિન્ડર સાથે કનેક્શન અથવા બે પાંચ-કિલોગ્રામ સિલિન્ડર સાથે કનેક્શન પસંદ કરવાનો વિકલ્પ છે.
