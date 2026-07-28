/Tata Dividend News: મોટી જાહેરાત! 1 શેર પર ₹1,10,717 ડિવિડન્ડ આપશે ટાટા, નેટ પ્રોફિટમાં પણ તોફાની તેજી

Tata Dividend News: ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરને જણાવ્યું હતું કે ગયા નાણાકીય વર્ષમાં ટાટા સન્સની આવક 9.1 ટકા વધીને 42,367 કરોડ રૂપિયા થઈ હતી. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, ટાટા સન્સની આવક 38,835 કરોડ રૂપિયા હતી. ટેક્સ પછીનો નફો 21.8 ટકા વધીને 31,961 કરોડ રૂપિયા થયો હતો. પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં, કંપનીનો નફો 26,232 કરોડ રૂપિયા હતો. કંપનીના ડિરેક્ટર બોર્ડે શેરધારકોની મંજૂરીને આધીન, પ્રતિ શેર 1,10,717 રૂપિયાના ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે. ટાટા સન્સ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સૂચિબદ્ધ નથી.
ટાટા ગ્રુપનું વર્ષ મજબૂત રહ્યું
એન. ચંદ્રશેખરને જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં ટાટા ગ્રુપનું નાણાકીય પ્રદર્શન મજબૂત રહ્યું. ગ્રુપની કુલ આવક 7.8 ટકા વધીને 16,24,030 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, અને ચોખ્ખો નફો 51.9 ટકા વધીને 1,70,525 કરોડ રૂપિયા થયો છે. કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ 2025-26માં શેરધારકોને સંબોધતા, ચંદ્રશેખરને કહ્યું કે 2025-26 વૈશ્વિક સંઘર્ષો અને વૈશ્વિક મંચ પર AIમાં અભૂતપૂર્વ રોકાણનું વર્ષ હતું. તેમણે કહ્યું કે આ છતાં, ટાટા ગ્રુપે નાણાકીય મોરચે મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે.
તેમણે કહ્યું કે, "એકત્રિત લેવલે, ટાટા ગ્રુપની આવક નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 7.8 ટકા વધીને 16,24,030 કરોડ રૂપિયા થઈ, જ્યારે ચોખ્ખો નફો 51.9 ટકા વધીને 1,70,525 કરોડ રૂપિયા થયો હતો.
એર ઇન્ડિયાની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો થયો નથી
હાલમાં ટાટા માટે એર ઇન્ડિયા સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય છે. નાણાકીય વર્ષ 2026માં કંપનીનું નુકસાન વધીને 22,238 કરોડ રૂપિયા થયું છે. એક વર્ષ પહેલા, તે જ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન, કંપનીનું નુકસાન 10,859 કરોડ રૂપિયા હતું.
ચંદ્રશેખરને કહ્યું કે આ વર્ષ એર ઇન્ડિયા માટે મુશ્કેલ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે તેલના ભાવમાં વધારો, અનેક રૂટ બંધ થવા, AI171 ક્રેશ અને પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવની એર ઇન્ડિયા પર નકારાત્મક અસર પડી છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. તેમણે કહ્યું કે ઇતિહાસમાં દરેક મોટી એરલાઇનને પુનઃપ્રાપ્ત થવામાં દાયકાઓ લાગ્યા છે. એર ઇન્ડિયાના પરિવર્તનમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે.
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