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Tata Dividend News: મોટી જાહેરાત! 1 શેર પર ₹1,10,717 ડિવિડન્ડ આપશે ટાટા, નેટ પ્રોફિટમાં પણ તોફાની તેજી

Tata Dividend News: ટાટા સન્સનો નફો 21.80 ટકા વધ્યો છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 110,717 રૂપિયા ડિવિડન્ડ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં, ટાટા ગ્રુપની આવક નાણાકીય વર્ષ 2019-20ની તુલનામાં 2.1 ગણો અને નફો 5.4 ગણો વધ્યો. આ વિવિધ ગ્રુપ કંપનીઓમાં થયેલા સુધારાનું પરિણામ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:30 AM IST
Tata Dividend News: મોટી જાહેરાત! 1 શેર પર ₹1,10,717 ડિવિડન્ડ આપશે ટાટા, નેટ પ્રોફિટમાં પણ તોફાની તેજી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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