Tata Capital IPO: ટાટાનો ₹15511Cr નો આઈપીઓ, બે દિવસ બાદ કમાણીની તક, જાણો એક-એક વિગત
Tata Capital IPO લોન્ચ થવા માટે તૈયાર છે અને સામાન્ય રોકાણકારો 6 ઓક્ટોબરથી તેમાં પૈસા લગાવી શકશે. કોઈપણ ઈન્વેસ્ટરે આ ઈશ્યુમાં ઓછામાં ઓછા 14996 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
Trending Photos
Tata IPO: દેશના સૌથી જૂના બિઝનેસ હાઉસમાંથી એક, ટાટા ગ્રુપનો બીજો IPO શેરબજારમાં આવવા માટે તૈયાર છે. સામાન્ય રોકાણકારો માટે ખુલવાથી માત્ર બે દિવસ દૂર છે. અમે ટાટા કેપિટલના IPO વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે શુક્રવારે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલશે, અને રિટેલ રોકાણકારો શનિવાર-રવિવારની રજા પછી 6 ઓક્ટોબરથી રોકાણ કરી શકશે. IPOના પ્રાઇસ બેન્ડ, લોટ સાઈઝ અને લિસ્ટિંગ તારીખથી લઈને બધું જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ...
8 ઓક્ટોબર સુધી બોલી લગાવી શકશો
Tata Capital IPO માં રિટેલ ઈન્વેસ્ટર 6 ઓક્ટોબરથી 8 ઓક્ટોબર સુધી બોલી લગાવી શકશે. આ હેઠળ કંપની 47,58,24,280 શેર માટે બોલી આમંત્રિત કરવાની છે. તેમાં 6856 કરોડ રૂપિયાના 21,00,00,000 ફ્રેશ શેર, જ્યારે 8665.87 કરોડ રૂપિયાની કિંમત 26,58,24,280 શેર ઓફર ફોર સેલ એટલે કે ઓએફએસ દ્વારા વેચવામાં આવશે. આઈપીઓની એલોટમેન્ટ પ્રક્રિયા 9 ઓક્ટોબરે શરૂ થશે. તો તેના શેર માર્કેટમાં 13 ઓક્ટોબરે લિસ્ટ થશે.
ટાટા કેપિટલનો સાઈઝ-પ્રાઈસ બેન્ડ
જો તમે ટાટાના મોટા IPOમાં રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તેનું કદ, પ્રાઇસ બેન્ડ અને લોટ સાઈઝ જાણવી મહત્વપૂર્ણ છે. કંપની ઓપન માર્કેટમાંથી કુલ ₹15,511.87 કરોડ એકત્ર કરવા માટે આ ઈશ્યૂ લોન્ચ કરી રહી છે. કંપનીએ ₹10 ની ફેસ વેલ્યુવાળા શેર માટે ₹310-₹326 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. ટાટા કેપિટલના શેર BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.
ઓછામાં ઓછું રોકાણ જરૂરી
ટાટા કેપિટલના IPO માટે લોટ સાઈઝ 46 શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા આટલા શેર માટે બોલી લગાવવી પડશે. વધુમાં વધુ 13 લોટ, અથવા 598 શેર, બોલી લગાવી શકાય છે. એક લોટ માટે, ઉપલા ભાવ બેન્ડમાં ₹14,996 નું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે, જ્યારે મહત્તમ લોટ માટે, રોકાણકારોએ ₹194,948 નું રોકાણ કરવું પડશે.
GMP ખુલતા પહેલા પણ વધે છે
આ ટાટા IPO શુક્રવારે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલી રહ્યો છે, અને તેમને ₹4641.83 કરોડના કુલ મૂલ્ય સાથે 14,23,87,284 શેર ઓફર કરવામાં આવશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ટાટા કેપિટલનો IPO હજુ ખુલ્યો પણ નથી, અને તે પહેલાથી જ ગ્રે માર્કેટમાં હલચલ મચાવી ચૂક્યો છે. 3 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ, તે ₹20 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. તે મુજબ, સંભવિત લિસ્ટિંગ કિંમત ₹346 હોઈ શકે છે. IPO ખુલ્યા પછી તેમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે.
અત્યાર સુધીનો ચોથો સૌથી મોટો આઈપીઓ
ઉલ્લેખનીય છે કે ટાટા કેપિટલનો આઈપીઓ અત્યાર સુધી ભારતીય આઈપીઓ માર્કેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલા સૌથી મોટા ઈશ્યુમાં ચોથો હશે. આ પહેલા હ્યુન્ડઈ મોટર ઈન્ડિયાએ 27850 કરોડ રૂપિયાનો ઈશ્યુ લોન્ચ કર્યો હતો, જ્યારે ભારતીય જીવન વીમા નિગમના આઈપીઓની સાઇઝ 20550 કરોડ રૂપિયા હતી. જ્યારે પેટીએમની પેરેન્ટ કંપની વન97 કમ્યુનિકેશન આ લિસ્ટમાં સામેલ છે, અને તેની ઈશ્યુ સાઇઝ 18300 કરોડ રૂપિયા હતી.
ટાટા કેપિટલના નાણાકીય સ્વાસ્થ્યની વાત કરીએ તો, કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 26 ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું, ₹1,041 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં મેળવેલા ₹472 કરોડના નફા કરતા બમણાથી વધુ છે. કુલ આવક પણ જૂન 2024 ના ક્વાર્ટરમાં ₹6,557 કરોડથી વધીને આ ક્વાર્ટરમાં ₹7,692 કરોડ થઈ ગઈ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે