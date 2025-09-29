Prev
ટાટા કેપિટલના IPOની તારીખ જાહેરાત, શેરની પ્રાઇસ બેન્ડ પણ ફિક્સ; જાણો અન્ય જરૂરી વિગતો

Tata Capital IPO: ટાટા કેપિટલનો IPO ભારતના નાણાકીય ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટો IPO બની જશે. નવેમ્બર 2023માં ટાટા ટેક્નોલોજીસના IPO બાદ આ હાલના વર્ષોમાં ટાેટા ગ્રુપનો બીજો IPO પણ હશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:03 PM IST

Tata Capital IPO: નોન-બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની ટાટા કેપિટલે તેના 15,512 કરોડ રૂપિયાના IPO માટે પ્રતિ શેર 310-326 રૂપિયાનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો છે. આ વર્ષ 2025નો સૌથી મોટો IPO હશે. બોલી લગાવવા માટે શેરની અપર રેન્જ પર ટાટા કેપિટલનું વેલ્યુએશન લગભગ 1.38 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. નિવેદન અનુસાર, IPO 6 ઓક્ટોબરે ખુલશે અને 8 ઓક્ટોબરે બંધ થશે. એન્કર રોકાણકારો 3 ઓક્ટોબરે બોલી લગાવી શકશે. ટાટા કેપિટલના કુલ 47.58 કરોડ શેરના IPOમાં 21 કરોડ નવા શેર હશે, જ્યારે 26.58 કરોડ શેર OFS દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.

ટાટા કેપિટલમાં ટાટા સન્સનો 88.6 ટકા હિસ્સો
હાલમાં ટાટા કેપિટલમાં ટાટા સન્સનો 88.6 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે IFC 1.8 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. કંપની 13 ઓક્ટોબરના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ કંપનીના ટિયર-1 (શેર કેપિટલ) મૂડી આધારને મજબૂત કરવા અને ઉધાર સહિત ભવિષ્યની મૂડી જરૂરિયાતોને ભંડોળ માટે કરવામાં આવશે. ટાટા કેપિટલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને CEO રાજીવ સભરવાલે જણાવ્યું કે, NBFC લગભગ 11 ટકાના બજાર વિકાસ દરની સરખામણીમાં 17-18 ટકાના ઊંચા દરે વૃદ્ધિ કરી રહી છે. પરિણામે કંપનીનો બજાર હિસ્સો પણ સતત વધી રહ્યો છે.

ફાઈનેન્શિયલ સેક્ટરનો સૌથી મોટો IPO હશે
આ IPO ભારતના ફાઈનેન્શિયલ સેક્ટરનો સૌથી મોટો IPO બની જશે. નવેમ્બર 2023માં ટાટા ટેક્નોલોજીસ બાદ આ હાલના વર્ષોમાં ટાટા ગ્રુપનો બીજો IPO હશે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના ઉચ્ચ-સ્તરીય NBFC માટે લિસ્ટિંગ નિયમો હેઠળ આ IPO લાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં કંપનીને ત્રણ વર્ષની અંદર લિસ્ટેડ કરાવવું જરૂરી છે.

સપ્ટેમ્બર 2022માં જાહેર કરાઈ ઉચ્ચ સ્તરીય
ટાટા કેપિટલને સપ્ટેમ્બર 2022માં ઉચ્ચ સ્તરીય NBFC જાહેર કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઈન્ડસ્ટ્રીમાં NPAમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો, RBI નવી નીતિઓને કારણે રેપો રેટમાં ઘટાડો અને સુધારેલી તરલતાથી NBFCને પણ ફાયદો થયો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, વૃદ્ધિની તકોમાં ખૂબ જ સુધારો થયો છે.

શું કરે છે ટાટા કેપિટલ?
વાણિજ્યિક વાહન બજારનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે કહ્યું કે, તે 10 લાખ કરોડ રૂપિયાનું એક મોટું બજાર છે, જેમાં દર વર્ષે સરેરાશ લગભગ 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું વિતરણ થાય છે. ટાટા કેપિટલ લોન આપવા ઉપરાંત ઈન્શ્યોરન્સ અને ક્રેડિટ કાર્ડ જેવા થર્ડ-પાર્ટી પ્રોડક્ટ્સનું પણ વિતરણ કરે છે. એસેટ મેનેજમેન્ટ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે અને પ્રાઈવેટ ઇક્વિટી ભંડોળ માટે પ્રાયોજક અને રોકાણ વ્યવસ્થાપક તરીકે કામ કરે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Tata capitalTata Capital IPOtata capital ipo opening dateટાટા કેપિટલટાટા કેપિટલનો આઈપીઓ

