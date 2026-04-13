શેર બજારમાં કડાકા વચ્ચે ટાટા ગ્રુપના બે શેરમાં જોરદાર તેજી, 12% સુધી વધી કિંમત
શેર બજારમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત તૂટી જતાં તેની અસર ભારતીય બજારમાં જોવા મળી છે. આ વચ્ચે ટાટા ગ્રુપની બે કંપનીઓના શેરમાં જોરદાર તેજી આવી છે.
- ટાટા કેમિકલ્સ અને ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેરમાં તીવ્ર તેજી
- ટાટા સન્સના IPO ને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચા વચ્ચે બંને શેરમાં ઉછાળો
- ટાટા ટ્રસ્ટના અનેક ટ્રસ્ટીઓએ ટાટા સન્સના લિસ્ટિંગને ટેકો આપ્યો છે.
નવી દિલ્હીઃ શેર બજારમાં ભારે ઘટાડા વચ્ચે આજે ટાટા ગ્રુપના બે શેરમાં તેજી આવી છે. ટાટા ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની ટાટા સન્સના લિસ્ટિંગને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે ટાટા કેમિકલ્સ અને ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેરમાં 12 ટકા સુધીની તેજી આવી છે. ટાટા ટ્રસ્ટ બોર્ડના કેટલાક સભ્યોએ ટાટા સન્સના આઈપીઓનું સમર્થન કર્યું છે. ટાટા સન્સમાં ટાટા ટ્રસ્ટની આશરે 66 ટકા ભાગીદારી છે. ટાટા ગ્રુપ દેશનું સૌથી મોટું ઔદ્યોગિક જૂથ છે.
ટાટા કેમિકલ્સનો શેર આજે 12 ટકાની તેજીની સાથે 774 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. આ સાથે ટાટા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનનો શેર 8.5 ટકાથી વધુની તેજી સાથે 722 રૂપિયા પર આવી ગયો. આ બંને કંપનીઓની ટાટા સન્સમાં ભાગીદારી છે. ટાટા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી અને પૂર્વ ડિફેન્સ સેક્રેટરી વિજય સિંહે ટાટા સન્સના આઈપીઓ દ્વારા લિસ્ટિંગનું સમર્થન કર્યું છે. આ પહેલા ટીવીએસ ગ્રુપના વેણુ શ્રીનિવાસને પણ તેનું સમર્થન કર્યું હતું.
લિસ્ટિંગનું સમર્થન
શાપૂરજી પાલોન્જી મિસ્ત્રીએ પણ ટાટા સન્સના લિસ્ટિંગનું સમર્થન કર્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે પબ્લિક લિસ્ટિંગથી કંપનીનું ગવર્નંસ સ્ટાન્ડર્ડ મજબૂત થશે, પારદર્શિતા વધશે અને ટાટાની ઇકોસિસ્ટમમાં જવાબદારી વધશે. તેમણે તે ચિંતાઓને નકારી કે આઈપીઓથી ટાટા ટ્રસ્ટની ભૂમિકા નબળી પડશે. તેમણે કહ્યું કે તે વાતનો કોઈ પૂરાવો નથી કે પબ્લિક લિસ્ટિંગથી બેનિફિશિયરીઝના હિતોને નુકસાન થશે કે ટ્રસ્ટની કામ કરવાની ક્ષમતા પ્રભાવિત થશે.
શાપૂરજી પલોન્સી ગ્રુપની ટાટા સન્સમાં 13.9 ટકા ભાગીદારી
આ ટાટા ટ્રસ્ટ દ્વારા આશરે એક વર્ષ પહેલા પસાર કરેલા પ્રસ્તાવથી ઉલટું છે. તેમાં ટાટા સન્સને અનલિસ્ટેડ પ્રાઇવેટ એન્ટિટી રાખવાની વાત કહેવામાં આવી હતી. નોએલ ટાટાની ચેરમેનશિપમાં ટાટા ટ્રસ્ટને ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરનને લિસ્ટિંગથી બચવાના વિકલ્પો શોધવા માટે કહ્યું હતું. આ પ્રથમવાર હતું જ્યારે ટાટા ટ્રસ્ટના કોઈ ટ્રસ્ટીએ જાહેરમાં આવું કહ્યું હતું. તેમનું કહેવું છે કે જો આરબીઆઈ ટાટા સન્સને અપર લેયર એનબીએફસી તરીકે ક્લાસીફાઈ કર્યું તો આઈપીઓ લાવવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ હશે નહીં.
