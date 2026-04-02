Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessટાટાના આ શેરમાં તોફાની તેજી, 11% વધી ગયો ભાવ, 675 રૂપિયાને પાર શેર

ટાટાના આ શેરમાં તોફાની તેજી, 11% વધી ગયો ભાવ, 675 રૂપિયાને પાર શેર

ગુરૂવારે શરૂઆતી ઘટાડા બાદ ભારતીય શેર બજારે શાનદાર વાપસી કરી હતી. એક સમયે સેન્સેક્સમાં 1600થી વધુ પોઈન્ટનો ઘટાડો થયો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ જોરદાર વાપસી કરી હતી. આ દરમિયાન ટાટા કેમિકલ્સના શેરમાં પણ તેજી આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 02, 2026, 05:27 PM IST
  • ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડના શેરમાં જોરદાર તેજી
  • છેલ્લા બે દિવસમાં શેરની કિંમતમાં 15 ટકાનો વધારો
  • કંપનીનું માર્કેટ કેપ 16800 કરોડ રૂપિયાને પાર

Trending Photos

ટાટાના આ શેરમાં તોફાની તેજી, 11% વધી ગયો ભાવ, 675 રૂપિયાને પાર શેર

ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા કેમિકલ્સના શેરમાં ગુરૂવારે તોફાની તેજી આવી છે. ટાટા કેમિકલ્સનો શેર ગુરૂવારે BSEમાં ઈન્ટ્રા-ડે દરમિયાન 11 ટકાથી વધુની તેજી સાથે 675.95 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. બે દિવસમાં ટાટાના આ શેરમાં 15 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. ટાટા કેમિકલ્સના શેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી બિકવાલીનો દબાવ છે. કંપનીના શેર છ મહિનામાં 25 ટકાથી વધુ તૂટી ગયા છે. ટાટા કેમિકલ્સના શેરનો 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 1026 રૂપિયા છે. તો કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 581.30 રૂપિયા છે.

6 મહિનામાં 25 ટકાનો થયો છે ઘટાડો
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા કેમિકલ્સના શેરની કિંમતમાં 6 મહિનામાં 25 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીનો શેર 3 ઓક્ટોબર 2025ના 925.30 રૂપિયા પર હતો. કંપનીનો શેર 2 એપ્રિલ 2026ના 675.95 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જો છેલ્લા પાંચ વર્ષની વાત કરીએ તો શેરની કિંમત 13 ટકા નીચે આવી છે. ડિસેમ્બર 2025ના ક્વાર્ટરની શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન પ્રમાણે કંપનીમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 37.98 ટકા છે, જ્યારે પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 62.08 ટકા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ક્વાર્ટરમાં કંપનીને 93 કરોડની ખોટ
ટાટા કેમિકલ્સને ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 93 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. કંપનીને આ પહેલા નાણાકીય વર્ષના ક્વાર્ટરમાં 53 કરોડનો લોસ થયો હતો. ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરમાં ઓપરેશન્સ રેવેન્યુ ઘટીને 3550 કરોડ રૂપિયા રહ્યું, જે તે પહેલાના એક વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં 3590 કરોડ રૂપિયા હતું.

શું છે કંપનીનો કારોબાર
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ બેઝિક કેમેસ્ટ્રી પ્રોડક્ટ પર ફોકસ કરે છે. આ પ્રોડક્ટ્સમાં સોડા એશ, સોડિયમ બાયોકાર્બોનેટ અને સોલ્ટ છે. આ સિવાય સ્પેશિયાલિટી કેમેસ્ટ્રીમાં એગ્રોકેમિકલ્સ, સિલિકા અને પ્રીબાયોટિક્સ છે. સોડા-એશની દુનિયામાં ત્રીજી સૌથી મોટા પ્રોડ્યુસરના રૂપમાં ટાટા કેમિકલ ગ્લાસ, ડિટર્જન્ટ અને ફાર્મા જેવી ઈન્ડસ્ટ્રીઝને સર્વિસ આપે છે. કોમોડિટી કેમિકલ્સ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી કંપની ટાટા કેમિકલ્સનું માર્કેટ કેપ ગુરૂવારે 16800 કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયું છે. કંપનીએ મીઠાપુર ફેસિલિટીએ નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 દરમિયાન 1 મિલિયન ટન સોડા એશ પ્રોડક્શનનો મુકામ હાસિલ કર્યો હતો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Tata Group StockTata Chemicals share price

Trending news