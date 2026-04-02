ટાટાના આ શેરમાં તોફાની તેજી, 11% વધી ગયો ભાવ, 675 રૂપિયાને પાર શેર
ગુરૂવારે શરૂઆતી ઘટાડા બાદ ભારતીય શેર બજારે શાનદાર વાપસી કરી હતી. એક સમયે સેન્સેક્સમાં 1600થી વધુ પોઈન્ટનો ઘટાડો થયો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ જોરદાર વાપસી કરી હતી. આ દરમિયાન ટાટા કેમિકલ્સના શેરમાં પણ તેજી આવી છે.
- ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડના શેરમાં જોરદાર તેજી
- છેલ્લા બે દિવસમાં શેરની કિંમતમાં 15 ટકાનો વધારો
- કંપનીનું માર્કેટ કેપ 16800 કરોડ રૂપિયાને પાર
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા કેમિકલ્સના શેરમાં ગુરૂવારે તોફાની તેજી આવી છે. ટાટા કેમિકલ્સનો શેર ગુરૂવારે BSEમાં ઈન્ટ્રા-ડે દરમિયાન 11 ટકાથી વધુની તેજી સાથે 675.95 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. બે દિવસમાં ટાટાના આ શેરમાં 15 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. ટાટા કેમિકલ્સના શેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી બિકવાલીનો દબાવ છે. કંપનીના શેર છ મહિનામાં 25 ટકાથી વધુ તૂટી ગયા છે. ટાટા કેમિકલ્સના શેરનો 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 1026 રૂપિયા છે. તો કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 581.30 રૂપિયા છે.
6 મહિનામાં 25 ટકાનો થયો છે ઘટાડો
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા કેમિકલ્સના શેરની કિંમતમાં 6 મહિનામાં 25 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીનો શેર 3 ઓક્ટોબર 2025ના 925.30 રૂપિયા પર હતો. કંપનીનો શેર 2 એપ્રિલ 2026ના 675.95 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જો છેલ્લા પાંચ વર્ષની વાત કરીએ તો શેરની કિંમત 13 ટકા નીચે આવી છે. ડિસેમ્બર 2025ના ક્વાર્ટરની શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન પ્રમાણે કંપનીમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 37.98 ટકા છે, જ્યારે પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 62.08 ટકા છે.
ક્વાર્ટરમાં કંપનીને 93 કરોડની ખોટ
ટાટા કેમિકલ્સને ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 93 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. કંપનીને આ પહેલા નાણાકીય વર્ષના ક્વાર્ટરમાં 53 કરોડનો લોસ થયો હતો. ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરમાં ઓપરેશન્સ રેવેન્યુ ઘટીને 3550 કરોડ રૂપિયા રહ્યું, જે તે પહેલાના એક વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં 3590 કરોડ રૂપિયા હતું.
શું છે કંપનીનો કારોબાર
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ બેઝિક કેમેસ્ટ્રી પ્રોડક્ટ પર ફોકસ કરે છે. આ પ્રોડક્ટ્સમાં સોડા એશ, સોડિયમ બાયોકાર્બોનેટ અને સોલ્ટ છે. આ સિવાય સ્પેશિયાલિટી કેમેસ્ટ્રીમાં એગ્રોકેમિકલ્સ, સિલિકા અને પ્રીબાયોટિક્સ છે. સોડા-એશની દુનિયામાં ત્રીજી સૌથી મોટા પ્રોડ્યુસરના રૂપમાં ટાટા કેમિકલ ગ્લાસ, ડિટર્જન્ટ અને ફાર્મા જેવી ઈન્ડસ્ટ્રીઝને સર્વિસ આપે છે. કોમોડિટી કેમિકલ્સ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી કંપની ટાટા કેમિકલ્સનું માર્કેટ કેપ ગુરૂવારે 16800 કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયું છે. કંપનીએ મીઠાપુર ફેસિલિટીએ નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 દરમિયાન 1 મિલિયન ટન સોડા એશ પ્રોડક્શનનો મુકામ હાસિલ કર્યો હતો.
