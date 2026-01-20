Prev
ટાટાની કંપનીને ₹150 કરોડનું નુકસાન, તૂટી પડ્યા શેર, ₹44 પર આવ્યો ભાવ

TATA Share Crash: નબળી માંગ અને સ્પર્ધાએ કંપનીની કમાણી પર સ્પષ્ટ અસર કરી છે. આમ છતાં, કંપનીનો EBITDA 17.2% વધીને 175.62 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે નાણાકીય વર્ષ 25ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 149.79 કરોડ રૂપિયા હતો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:27 PM IST

ટાટાની કંપનીને ₹150 કરોડનું નુકસાન, તૂટી પડ્યા શેર, ₹44 પર આવ્યો ભાવ

TATA Share Crash: ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર)(TTML Share Price)એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (Q3 FY26)ના ત્રીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. આ ક્વાર્ટરમાં કંપનીને 150.43 કરોડ રૂપિયાનું ચોખ્ખું નુકસાન થયું છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે આ નુકસાન ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટર કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછું છે. Q3 FY25માં, કંપનીને 315.11 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. 

આનો અર્થ એ થયો કે વાર્ષિક ધોરણે નુકસાન લગભગ અડધું થઈ ગયું છે, જેનાથી રોકાણકારોને થોડી રાહત મળી છે. પરિણામો પછી, કંપનીના શેર શેરબજારમાં દબાણ હેઠળ આવ્યા, અને BSE પર તેના શેર 1.47 ટકા ઘટીને 44.39 રૂપિયા પર ટ્રેડ થયા છે.

કંપનીની આવક

કંપનીની આવકનું ચિત્ર થોડું નબળું દેખાય છે. Q3 FY26માં કામગીરીમાંથી આવક 11.6 ટકા ઘટીને 294.31 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટર કરતા વધારે છે. નબળી માંગ અને સ્પર્ધાએ કંપનીની કમાણી પર સ્પષ્ટ અસર કરી છે. આમ છતાં, કંપનીનો EBITDA 17.2% વધીને ₹175.62 કરોડ થયો છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2025ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ₹149.79 કરોડ હતો. આ સૂચવે છે કે કંપની ખર્ચ નિયંત્રણ પર કામ કરી રહી છે.

કંપનીના ખર્ચમાં વધારો

ખર્ચની વાત કરીએ તો, ક્વાર્ટર દરમિયાન ઘસારો ચાર્જ 35.67 કરોડ રૂપિયા હતો, જ્યારે નાણાકીય ખર્ચ 287.82 કરોડ રૂપિયા પર નોંધપાત્ર રીતે વધારે હતો. ઊંચા વ્યાજ ખર્ચ કંપનીની બેલેન્સ શીટ પર દબાણ લાવી રહ્યા છે. સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય એ છે કે 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં કંપનીની નેટવર્થ માઈનસ 20,564.48 કરોડ રૂપિયા હતી, જે તેના નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

કંપનીનો વ્યવસાય

ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) દેશના SME ક્ષેત્રને કનેક્ટિવિટી અને કોમ્યુનિકેશન સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે. કંપની તેની બ્રાન્ડ ટાટા ટેલિ બિઝનેસ સર્વિસિસ (TTBS) હેઠળ ક્લાઉડ, SaaS, સુરક્ષા, કનેક્ટિવિટી અને ડિજિટલ માર્કેટિંગ જેવી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

