96% ઘટી ગયો ટાટાની આ કંપનીનો નફો, સોમવારે ફોકસમાં રહેશે શેર
ટાટા ટેક્નોલોજીએ પોતાના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કર્યું છે. કંપનીના પ્રોફિટમાં આ ક્વાર્ટરમાં ઘટાડો થયો છે. કંપનીના શેરની વર્તમાનમાં કિંમત 650.40 રૂપિયા છે.
Tata technologies share price: ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા ટેક્નોલોજી લિમિટેડે શુક્રવારે ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કર્યાં છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો નફો 96 ટકા ઘટી 6.64 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. તેનું મુખ્ય કારણ લેબર કોડની અસર છે. ટાટા ટેક્નોલોજીએ શેર બજારને આપેલી સૂચનામાં કહ્યું કે કંપનીએ પાછલા નાણાકીય વર્ષ 2024-2025ના સમાન ક્વાર્ટરમાં 168.64 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. ડિસેમ્બર 2025ના સમાપ્ત ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું ઓપરેટિંગ રેવેન્યુ 1365.73 કરોડ રૂપિયા રહ્યું, જે પાછલા વર્ષના સમયગાળામાં 1317.38 કરોડ રૂપિયા હતું. ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કુલ ખર્ચ વધી 1217.99 કરોડ રૂપિયા રહ્યો, જે એક વર્ષ પહેલા સમાન ક્વાર્ટરમાં 1119.31 કરોડ રૂપિયા હતો.
114 કરોડ રૂપિયાની ગ્રેચ્યુઇટીની જોગવાઈ
ટાટા ટેક્નોલોજી લિમિટેડે જણાવ્યું કે તેણે ચોક્કસ સામગ્રી બેઠળ શ્રમ સંહિતાના કાયદાકીય પ્રભાવનો સમાવેશ કર્યો છે. તેમાં 114 કરોડની ગ્રેચ્યુઇટીની જોગવાઈ સામેલ છે. આ મુખ્યત્વે 21 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સરકાર દ્વારા સૂચિત ચાર નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ વેતન વ્યાખ્યામાં ફેરફારને કારણે છે. ટાટા ટેક્નોલોજી લિમિટેડના સીઈઓ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વોરેન હેરિસે જણાવ્યું કે ત્રીજા ક્વાર્ટરે અમારા વ્યાવસાયની મજહૂતી દેખાડી, જેમાં મોસમી નરમાઈ અને કામચલાઉ મુશ્કેલીઓ છતાં વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.
જર્મનીના ઈએસ-ટી ગ્રુપનું અધિગ્રહણ
આ સિવાય કંપનીએ જણાવ્યું કે ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટર દરમિયાન તેની સંપૂર્ણ માલિકીવાળી સહાયક કંપની ટાટા ટેક્નોલોજીસ પીટીઈ લિમિટેડ (સિંગાપુર) એ જર્મનીની ઈએસ-ટી ગ્રુપનું 100 ટકા અધિગ્રહણ પૂર્ણ કર્યું છે. આ કંપની ઓટોમોટિવ એન્જિનિયરિંગ સેવાઓમાં નિષ્ણાંત છે, ખાસ કરી ADAS, કનેક્ટેડ ડ્રાઇવિંગ અને ડિજિટલ એન્જિનિયરિંગમાં. આ અધિગ્રહણ હેઠળ 51.4 મિલિયન યુરો (લગભગ 532.29 કરોડ રૂપિયા) સુધીની વધારાની ચુકવણી કરવામાં આવી શકે છે.
કંપનીના શેર પર રહેશે નજર
ક્વાર્ટરના પરિણામ બાદ ટાટા ટેક્નોલોજી લિમિટેડના શેર પર સોમવારે રોકાણકારોની નજર રહેશે. આ શેરની કિંમત અત્યારે 650.40 રૂપિયા છે. પાછલા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં શેરની કિંમત 841.25 રૂપિયા સુધી પહોંચી હતી. આ શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ છે.
