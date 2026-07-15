Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /વેચીને નીકળી જાવ! ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર પરથી બ્રોકરેજનો ભરોસો ઊઠ્યો, શું તમારા પોર્ટફોલિયોમાં છે આ સ્ટોક?

વેચીને નીકળી જાવ! ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર પરથી બ્રોકરેજનો ભરોસો ઊઠ્યો, શું તમારા પોર્ટફોલિયોમાં છે આ સ્ટોક?

Tata Elexi Share: ટાટા એલેક્સીના શેર પર બ્રોકરેજનો ભરોસો ઉઠી રહ્યો છે. આજે શેર બજારમાં તેજી છતાં શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જૂન ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર થયા બાદ શેરની આ હાલત છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:34 PM IST
વેચીને નીકળી જાવ! ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર પરથી બ્રોકરેજનો ભરોસો ઊઠ્યો, શું તમારા પોર્ટફોલિયોમાં છે આ સ્ટોક?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs ENG : બદલાઈ ગયો બીજી વનડે મેચનો સમય, જાણો હવે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ
Ind vs Eng26 min ago
2
colon cancer symptoms46 min ago
3
Ahmedabad police56 min ago
4
Liver1 hr ago
5
gujarat1 hr ago