/વેચીને નીકળી જાવ! ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર પરથી બ્રોકરેજનો ભરોસો ઊઠ્યો, શું તમારા પોર્ટફોલિયોમાં છે આ સ્ટોક?

Tata Group Shares: IT કંપની ટાટા એલેક્સીના શેરમાં બ્રોકરેજનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે. આજે બુધવારે શેર બજારમાં તેજી છતાં તેના શેરમાં 6 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. સ્ટોક 3473.75 રૂપિયાના 52 સપ્તાહના નીચલા સ્તર પર આવી ગયો છે. કંપનીના શેરમાં આ ઘટાડો જૂન ક્વાર્ટર (Q1FY27) ના પરિણામ આવ્યા બાદ જોવા મળી છે.
Q1 માં કેવું રહ્યું કંપનીનું પરફોર્મંસ?
30 જૂન, 2026ના સમાપ્ત થયેલા ક્વાર્ટરમાં Tata Elxsi નો નેટ પ્રોફિટ 170.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યો, જે પાછલા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરના મુકાબલે 8.2 ટકા વધુ છે. ઓપરેશનલ રેવેન્યુ પણ વર્ષ-દર-વર્ષ (YoY) 14.5% અને ક્વાર્ટર-દર-ક્વાર્ટર (QoQ) 2.8% વધી 1021.1 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે. આ દરમિયાન કંપનીનું ઓપરેટિંગ પરફોર્મંસ પણ સારૂ રહ્યું કારણ કે વાર્ષિક આધાર પર EBITDA 15.7% વધી 216 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો.
કંપનીનું EBITDA માર્જિન 21.2 ટકા અને નેટ પ્રોફિટ માર્જિન 16.1 ટકા રહ્યું. પરંતુ યુરોપથી થનારી કમાણીમાં પાછલા ક્વાર્ટરના મુકાબલે 1.9 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો. તેનું કારણ ઓટોમેટિવ ખર્ચમાં સતત નબળાઈ છે. ટાટા એલેક્સીએ કહ્યું કે ડિલીવરી મિક્સ, વધુ રોકાણ અને વાર્ષિક વેતન વધારાની અસર તેના માર્જિન પર પડી છે. આ આઈટી સ્ટોકમાં છેલ્લા એક મહિનામાં 13 ટકા, ત્રણ મહિનામાં 22 ટકા, છ મહિનામાં 36 ટકા અને એક વર્ષમાં 45 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે. ટાટા એલેક્સીએ પાછલા વર્ષે જુલાઈમાં 6423.10 રૂપિયાના પોતાના 52 વીક હાઈ લેવલને ટચ કર્યું હતું અને હવે તેનાથી લગભગ 46 ટકા નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
બ્રોકરેજનો ભરોસો ઓછો થયો
મોતીલાલ ઓસવાલે ટાટા એલેક્સીના શેરને 3100 રૂપિયાની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ આપતા તેને 'Sell' રેટિંગ આપ્યું છે. યુરોપમાં ઓટો ખર્ચમાં સુસ્તી અને રિકવરીમાં વધુ સમય લાગવાને કારણે બ્રોકરેજે શેર પર પોતાની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ઘટાડી છે. Kotak Institutional એ પણ તેને 3000 રૂપિયાની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ આપતા વેચવાની સલાહ આપી છે. Choice Institutional એ 3150 રૂપિયાની પ્રાઇસ આપતા સેલ રેટિંગ આપ્યું છે.