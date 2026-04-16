ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીની હાલત ખરાબ, સતત પાંચમાં ક્વાર્ટરમાં નુકસાન, શેર પણ ધડામ
ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સને સતત પાંચમાં ક્વાર્ટરમાં નુકસાન થયું છે. માર્ચ ક્વાર્ટરમાં કંપનીની ખોટ 193 ટકા વધી છે. ક્વાર્ટરના પરિણામની અસર કંપનીના શેર પર પણ પડી છે. ગુરૂવારે કંપનીના શેરની કિંમતમાં 6 ટકાનો કડાકો થયો છે.
Stock Market News: ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સ ખરાબ સ્થિતિમાં છે. તેજસ નેટવર્ક્સને સતત પાંચમાં ક્વાર્ટરમાં નુકસાન થયું છે. કંપનીના શેર પણ ધડામ થઈ ગયા છે. તેજસ નેટવર્ક્સના શેર ગુરૂવારે BSEમાં ઈન્ટ્રા ડે દરમિયાન 6 ટકાના ઘટાડા સાથે 423.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. માર્ચ ક્વાર્ટરમાં તેજસ નેટવર્ક્સની ખોટ 193 ટકા વધી ગઈ છે. કંપનીને નાણાકીય વર્ષ 2026ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં 211.3 કરોડ રૂપિયાની ખોટ ગઈ છે. એક વર્ષ પહેલા સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીને 71.8 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું.
50% થી વધુ તૂટી ગયો કંપનીનો શેર
ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સના શેરમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 50 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. તેજસ નેટવર્ક્સનો શેર 16 એપ્રિલ 2025ના 863.35 રૂપિયા પર હતો. જ્યારે 16 એપ્રિલ 2026ના 423.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા છ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 27 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેજસ નેટવર્ક્સના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 914.50 રૂપિયા છે. જ્યારે 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 294.10 રૂપિયા છે.
82 ટકાથી વધુ ઘટી ગયું કંપનીનું રેવેન્યુ
તેજસ નેટવર્ક્સનું રેવેન્યુ માર્ચ 2026 ક્વાર્ટરમાં વાર્ષિક આધાર પર 82.6 ટકા ઘટી ગયું છે. માર્ચ 2026 ક્વાર્ટરમાં ટાટા ગ્રુપની કંપનીનું રેવેન્યુ 332.7 કરોડ રૂપિયા હતું. એક વર્ષ પહેલા સમાન સમયગાળામાં કંપનીનું રેવેન્યુ 1906.9 કરોડ રૂપિયા હતું. નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે કંપનીના રેવેન્યુમાં વાર્ષિક આધાર પર 87 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઓપરેટિંગ લેવલ પર તેજસ નેટવર્ક્સને 118.2 કરોડ રૂપિયાનો ઇબિટ્ડા લોસ થયો છે. નબળા નાણાકીય પ્રદર્શન છતાં કંપનીએ પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની વધતી ગતિને હાઇલાઇટ કરી છે.
ઓલ ટાઈમ હાઈથી 70 ટકા તૂટી ગયો છે કંપનીનો શેર
ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સનો શેર પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલથી 70 ટકા નીચે આવી ગયો છે. તેજસ નેટવર્ક્સનો શેર 18 જુલાઈ 2024ના પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલ 1495.0 રૂપિયા પર હતો. જ્યારે 16 એપ્રિલ 2026ના શેરની કિંમત 423.50 રૂપિયા પર પહોંચી છે. તેજસ નેટવર્ક્સનું માર્કેટ કેપ પણ ગુરૂવારે 7650 કરોડ રૂપિયાથી નીચે પહોંચી ગયું છે. તેજસ નેટવર્કમાં પ્રમોટરની ભાગીદારી 53.66 ટકા છે, જ્યારે પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 45.96 ટકા છે. શેરહોલ્ડિંગનો ડેટા સપ્ટેમ્બર 2026 ક્વાર્ટરનો છે.
