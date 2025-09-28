2 વર્ષમાં 188% નું રિટર્ન... હવે ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીએ કરી સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત, જાણો રેકોર્ડ ડેટ
Tata Investment Corporation Ltd Stock Split: ટાટા ગ્રુપની એક કંપનીએ સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરી છે. આ માટે કંપનીએ 14 ઓક્ટોબરને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે.
Tata Investment Corporation Ltd Stock Split: ટાટા ગ્રુપની મોટી NBFC કંપની ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (Tata Investment Corporation Ltd) ના શેરમાં 22 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી તેજી જોવા મળી છે. એક્સચેન્જ પર આ શેરમાં 19 ટકાનો વધારો થયો છે.
કંપનીના શેરમાં આવેલી આ મજબૂતીનો શ્રેય 1:10 ના રેશિયોમાં સ્ટોક સ્પ્લિટને આપી શકાય છે. તે માટે ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટે રેકોર્ડ તારીખ પણ જાહેર કરી દીધી છે. કંપનીએ એક્સચેન્જને જણાવ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેરને 10 ટુકડામાં વિભાજીત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ટાટા ઈન્વેસ્ટમેન્ટના શેરની ફેસ વેલ્યુ ઘટી 1 રૂપિયો પ્રતિ શેર થઈ જશે.
સપ્તાહમાં શેરમાં 19.4 ટકાનો ઉછાળો
પાછલા સપ્તાહે છેલ્લા કારોબારી દિવસ 26 સપ્ટેમ્બરે ટાટા ઈન્વેસ્ટમેન્ટનો શેર બીએસઈ પર 8660.30 રૂપિયા પ્રતિ શેર પર બંધ થયો હતો. આ એક દિવસમાં 3.52 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 43,827.16 કરોડ રૂપિયા છે. કુલ મળી 22થી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી બીએસઈ પર તેના શેરની કિંમતમાં 19.4 ટકાનો વધારો થયો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધી સ્ટોકમાં લગભગ 26.4 ટકાની તેજી આવી છે અને તે ટાટા ગ્રુપ હેઠળ સારૂ પ્રદર્શન કરનાર શેરમાંથી એક બની ગયો છે.
કંપનીઓ કેમ સ્ટોક સ્પ્લિટ કરે છે?
સામાન્ય રીતે કંપનીઓ સ્ટોક સ્પ્લિટનો સહારો ત્યારે લે છે, જ્યારે તેનું પ્રદર્શન સારૂ રહે છે અને શેરની કિંમત પણ વધી જાય છે. તેના કારણે ઘણીવાર નવા કે નાના ઈન્વેસ્ટરો માટે તેને ખરીદવો મુશ્કેલ બની જાય છે. તેવામાં કંપનીઓ સ્ટોક સ્પ્લિટ દ્વારા શેરને ઘણા હિસ્સામાં વિભાજીત કરે છે. તેનાથી શેરની સંખ્યા વધી જાય છે અને પ્રતિ શેર પણ કિંમત ઘટી જાય છે. પરંતુ તેનાથી કંપનીની માર્કેટ વેલ્યુ પર કોઈ અસર પડતી નથી. સ્ટોક સ્પ્લિટથી શેરની કિંમત ઘટતા ઈન્વેસ્ટરો માટે તેને ખરીદવો સરલ બની જાય છે અને ટ્રેડિંગ વોલ્યૂમ વધવાથી લિક્વિડિટી પણ વધી જાય છે.
રેકોર્ડ ડેટ ક્યારે છે?
ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ તેના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત સ્ટોક સ્પ્લિટ કરવા જઈ રહી છે. આ માટેની રેકોર્ડ ડેટ મંગળવાર, 14 ઓક્ટોબર, 2025 નક્કી કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ દિવસે કંપનીના શેર 10 ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે. ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડના શેર છેલ્લા બે વર્ષમાં 188% વળતર આપ્યું છે, જ્યારે પાછલા વર્ષમાં તેમાં 25% વધારો થયો છે.
