ટાટા, આઈટીસી અને ઓબેરોય... અદાણીના આ પ્લાને વધારશે દરેકનું ટેન્શન !

Adani Big Plan: જોકે, આટલી મોટી યોજના હોવા છતાં, અદાણી ગ્રુપ હાલમાં તેને એક અલગ કંપની તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવાની કોઈ યોજના ધરાવતું નથી. ગ્રુપે એમ પણ જણાવ્યું છે કે તે તેના એરપોર્ટ અને રિયલ એસ્ટેટ વ્યવસાયો સાથે કામ કરશે.

Dec 20, 2025, 09:06 PM IST

Adani Big Plan: ગૌતમ અદાણી ગ્રુપ ભારતના હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે. એક અહેવાલ મુજબ, ગ્રુપ દેશના સૌથી મોટા હોટેલ પોર્ટફોલિયોમાંથી એક બનાવવાની યોજના પર કામ કરી રહ્યું છે. જો આ યોજના વાસ્તવિકતામાં પરિણમે છે, તો અદાણી ગ્રુપ ટાટા ગ્રુપના તાજ, આઇટીસી હોટેલ્સ અને ઓબેરોય જેવા સ્થાપિત હોટેલ જૂથો સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે.

સંપૂર્ણ યોજના શું છે?

અહેવાલ મુજબ, અદાણી ગ્રુપ ભારતભરમાં 60થી વધુ હોટેલો બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે, જે મુખ્યત્વે તે ચલાવતા એરપોર્ટ અને તેના નિયંત્રણ હેઠળના મુખ્ય રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ સાથે જોડાયેલી છે. આ હોટલો મોટાભાગે ઇન-હાઉસ વિકસાવવામાં આવશે. અદાણી ગ્રુપના ડિરેક્ટર જીત અદાણીના જણાવ્યા મુજબ, પોર્ટફોલિયોનું કદ જ તેને દેશના સૌથી મોટામાંનું એક બનાવશે.

નવી મુંબઈ કેન્દ્રમાં હશે

નવી મુંબઈ અદાણી ગ્રુપના હોસ્પિટાલિટી વિસ્તરણના કેન્દ્રમાં છે. અદાણી ગ્રુપ એક મોટા જમીન પર એક નવું આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અને તેની આસપાસની રિયલ એસ્ટેટ વિકસાવી રહ્યું છે. એકલા નવી મુંબઈમાં જ આશરે 15 હોટલોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનામાં ગ્રુપના વિશ્વાસ અને વ્યવસાયિક મુસાફરી, કાર્યક્રમો અને લેઝર માટેની ભવિષ્યની માંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પોતાના બ્રાન્ડ હેઠળ હોટલ ચલાવવાને બદલે, અદાણી ગ્રુપ આ મિલકતોનું સંચાલન કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય હોટેલ ઓપરેટરો સાથે ભાગીદારી કરવાની યોજના ધરાવે છે.

એરપોર્ટની અડધી આવક એરોનોટિકલ સેવાઓમાંથી

અદાણી ગ્રુપ એરપોર્ટની આસપાસ રિટેલ, ખાદ્ય અને પીણા, કન્વેન્શન સેન્ટરો અને મનોરંજન સુવિધાઓ વિકસાવવા માંગે છે, જેનાથી એરોનોટિકલ આવક પરની તેની નિર્ભરતા ઓછી થાય છે. હાલમાં, એરપોર્ટની લગભગ અડધી આવક એરોનોટિકલ સેવાઓમાંથી આવે છે, ભવિષ્યમાં તેને લગભગ 10 ટકા સુધી ઘટાડવાનો લક્ષ્યાંક છે. 

સહારા ગ્રુપ, JP ગ્રુપની ખરીદશે મિલકતો

અદાણી ગ્રુપ કન્વેન્શન અને ઇવેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ નોંધપાત્ર રોકાણ કરી રહ્યું છે. મુંબઈમાં એક મોટું કન્વેન્શન સેન્ટર અને નવી મુંબઈમાં 25,000 સીટવાળા એરેનાનું આયોજન છે. અદાણી ગ્રુપ સહારા ગ્રુપની માલિકીની 88 મિલકતો અને જયપ્રકાશ ગ્રુપની માલિકીની કેટલીક હોટલો હસ્તગત કરવામાં પણ રસ ધરાવે છે.

