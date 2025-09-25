ટાટાના આ શેરની હાલત ખરાબ, મોટા નુકસાનની છે સંભાવના, શેર વેચવા લાગી હોડ
શેરમાં આ ઘટાડા પાછળ એક રિપોર્ટ છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કંપનીના મુખ્ય યુનિટ જગુઆર લેન્ડ રોવરને તાજેતરના સાયબર હુમલાને કારણે એટલું મોટું નુકસાન થઈ શકે છે, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષના કુલ પ્રોફિટથી પણ વધુ છે.
Tata Motors Share: ઓટો સેક્ટરની દિગ્ગજ કંપની ટાટા મોટર્સ લિમિટેડના ઈન્વેસ્ટરો માટે ગુરૂવારનો દિવસ નિરાશાજનક રહ્યો, જ્યારે કંપનીના શેર 4 ટકા તૂટી ગયા. કંપનીના શેર 655.65 રૂપિયા પર આવી ગયા છે. આ શેરમાં ઘટાડા પાછળ એક રિપોર્ટ છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કંપનીના મુખ્ય યુનિટ જગુઆર લેન્ડ રોવરને સાયબર હુમલાને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે.
શું છે વિગત
ફાઈનાન્શિયલ ટાઇમ્સે પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે જગુઆર લેન્ડ રોવર (JLR) પર જારી સાયબર હુમલાથી કંપનીને અબજો પાઉન્ડનો ઝટકો લાગી શકે છે, જે તેની નાણાકીય વર્ષ 2025ની કમાણીથી વધુ છે.
સાયબર હુમલાથી £2 બિલિયન સુધીનું નુકસાન
FT રિપોર્ટ અનુસાર, સાયબર હુમલાને કારણે JLR ને આશરે £2 બિલિયન (આશરે રૂ. 21,000 કરોડ) નું નુકસાન થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, કંપની પાસે આ નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે સાયબર વીમો નહોતો. રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે JLR એ લોકટન દ્વારા સાયબર વીમા સોદાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં વિલંબ કર્યો હતો, જે વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વતંત્ર વીમા બ્રોકરેજ માનવામાં આવે છે.
પ્રોડક્શન બંધ, સપ્તાહનું £50 મિલિયનનું નુકસાન
સાયબર એટેકને કારણે JLR એ પહેલા 24 સપ્ટેમ્બર સુધી પ્રોડક્શન રોકવાની જાહેરાત કરી હતી, જેને વધારી 1 ઓક્ટોબર કરવામાં આવ્યું છે. બીબીસીના રિપોર્ટ પ્રમાણે કંપનીનું પ્રોડક્શન અટકતા દર સપ્તાહે લગભગ £50 મિલિયન (આશરે 568 કરોડ રૂપિયા) નું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. 33,000 કર્મચારીઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં ઘર પર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યાં સુધી સમસ્યાનો હલ ન થાય.
પાછલા વર્ષના નફાથી વધુ નુકસાન
જો JLR પર અંદાજિત £2 બિલિયનનો નાણાકીય બોજ પડે છે તો તેની આખા વર્ષ 2025ની ટેક્સ બાદની કમાણી (PAT) £1.8 બિલિયનથી વધુ હશે. આ સ્થિતિ કંપનીના નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય પર મોટી અસર પાડી શકે છે.
ટાટા મોટર્સ માટે JLRનું મહત્વ
JLR ટાટા મોટર્સનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ યુનિટ છે, જે કંપનીની કુલ આવકમાં લગભગ 70 ટકા યોગદાન આપે છે. તેવામાં JLR પર સંકટની સીધી અસર ટાટા મોટર્સની સમગ્ર નાણાકીય સ્થિતિ પર પણ પડશે.
ફેસ્ટિવ સિઝનમાં સારી શરૂઆત
આ સંકટ વચ્ચે ટાટા મોટર્સે તાજેતરમાં જણાવ્યું કે નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે કંપનીએ 10,000થી વધુ વાહનોની ડિલીવરી કરી. આ ફેસ્ટિવ સિઝન માટે મજબૂત શરૂઆત માનવામાં આવી રહી છે. આગામી સપ્તાહે ઓટો કંપનીઓ સપ્ટેમ્બરમાં વેચાણના આંકડા જાહેર કરશે.
