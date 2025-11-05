ટાટા મોટર્સના બે ભાગ, હવે કયો સ્ટોક ખરીદવો? નવી કંપનીના શેરની કિંમત શું હશે? જાણો
Stock To Buy: ટાટા મોટર્સનું બે ભાગમાં વિભાજન થઈ ગયું છે, ટાટા મોટર્સના બે ભાગમાંથી કયા ભાગમાં કયા વ્હીકલ્સ આવે છે અને બીજા ભાગમાં કયા વ્હીકલ્સ આવે છે, તેના વિશે તમને જણાવીએ અને વિભાજન બાદ શેરનું કઈ રીતે આપવામાં આવ્યા છે, તેના વિશે જણાવીશું.
Stock To Buy: ટાટા મોટર્સનું વિભાજન 1 ઓક્ટોબર, 2025થી અમલમાં આવ્યું છે. કંપની હવે અલગ ભાગોમાં વિભાજિત થઈ ગઈ છે. એક તરફ ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ છે, જેમાં જગુઆર, લેન્ડ રોવર અને ઇલેક્ટ્રિક વાહન વ્યવસાયોનો સમાવેશ થાય છે.
બીજી બાજુ ટાટા મોટર્સ કોમર્શિયલ વ્હીકલ્સ લિમિટેડ છે, જે કોમર્શિયલ વાહન વ્યવસાયનું સંચાલન કરશે. આ વિભાજન મુજબ, ટાટા મોટર્સમાં એક શેર ધરાવતા રોકાણકારોને હવે ટાટા મોટર્સ કોમર્શિયલ વ્હીકલ્સનો બીજો હિસ્સો મળશે. આનો અર્થ એ થયો કે બંને નવી કંપનીઓમાં તેમનો હિસ્સો સમાન થઈ ગયો છે.
એક રસપ્રદ ઘટના એ છે કે TML કોમર્શિયલ વ્હીકલ્સ લિમિટેડનું નામ બદલીને ફક્ત 'ટાટા મોટર્સ લિમિટેડ' કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન, અગાઉ સૂચિબદ્ધ "ટાટા મોટર્સ લિમિટેડ" નું નામ બદલીને "ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ" કરવામાં આવ્યું છે.
રોકાણકારો હવે નવેમ્બર 2025માં કોમર્શિયલ વાહન કંપનીના શેર શેરબજારમાં લિસ્ટ થવાના છે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ લિસ્ટિંગ શેરબજાર સૂચકાંકો અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને અસર કરશે.
શેરબજાર સૂચકાંકોનું ખરેખર શું થશે?
નિષ્ણાતો કહે છે કે જે દિવસે કોમર્શિયલ વાહન કંપનીના શેર લિસ્ટ થશે, તે દિવસે નિફ્ટી 50 જેવા સૂચકાંકોમાં ટાટા મોટર્સના વજન અને પ્રતિનિધિત્વમાં ટેકનિકલ ફેરફારો થશે. એક નિષ્ણાતે સમજાવ્યું કે લિસ્ટિંગના દિવસે, ટાટા મોટર્સ સહિતના સૂચકાંકોમાં "ડમી" એન્ટ્રી કરવામાં આવશે, જેથી ઇન્ડેક્સના એકંદર મૂલ્યને અસર ન થાય, જે જુલાઈ 2023માં જિયો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝથી અલગ થઈ ત્યારે થયું હતું.
તેઓનો અંદાજ છે કે નવી કોમર્શિયલ વાહન કંપનીના શેર 280 રૂપિયા અને 350 રૂપિયાની વચ્ચે લિસ્ટ થઈ શકે છે. જ્યારે આ સ્ટોક ટ્રેડિંગ માટે ઉપલબ્ધ થશે, ત્યારે ઇન્ડેક્સ કંપની ડમી એન્ટ્રીને તેના વાસ્તવિક બજાર મૂલ્ય સાથે બદલશે. આ એક પુનઃસંતુલન પ્રક્રિયા છે. વિભાજન પછી, બંને કંપનીઓનું સંયુક્ત મૂલ્ય લગભગ ટાટા મોટર્સના પહેલા જેટલું જ રહેશે.
અન્ય એક નિષ્ણાતના મતે, ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ, જેનું બજાર મૂડીકરણ વધુ છે, તે સૂચકાંકોમાં રહી શકે છે. જોકે, કોમર્શિયલ વ્હીકલ કંપનીનો સૂચકાંકોમાં સમાવેશ તેના ફ્રી ફ્લોટ અને લિક્વિડિટી પર આધાર રાખશે. જો તે પાત્ર બનવાનું બંધ કરે છે, તો તેને આગામી વખતે નિફ્ટી 50 અથવા સેન્સેક્સમાંથી દૂર કરવામાં આવી શકે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પર શું અસર થશે?
ટાટા મોટર્સને અનુસરતા ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અને ETF એ પણ તેમના પોર્ટફોલિયોને સમાયોજિત કરવા પડશે. તેમણે નવા કોમર્શિયલ વ્હીકલ સ્ટોકનો સમાવેશ કરવો પડશે. આનાથી ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં અસ્થાયી વધારો થઈ શકે છે અને તે દિવસે ભાવમાં વધઘટ થઈ શકે છે. જોકે, એવું માનવામાં આવે છે કે ફંડ મેનેજરો બંને કંપનીઓમાં શેર રાખશે કારણ કે વિભાજન તેમના મૂલ્યમાં વધુ સારી વૃદ્ધિ પ્રદાન કરશે અને લાંબા ગાળાનો દૃષ્ટિકોણ સકારાત્મક છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા એક ટેકનિકલ ગોઠવણ છે, જેમાં વ્યવસાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. ટાટા મોટર્સના રોકાણકારોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
