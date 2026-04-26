Tata Power vs Adani Power: ટાટા કે અદાણી? કાળઝાળ ગરમીમાં કયા શેર કરાવશે બમ્પર કમાણી, એક્સપર્ટે જણાવ્યો પાવર પ્લાન

Power Stocks: ભારતમાં ભીષણ ગરમી અને હીટવેવના એલર્ટ વચ્ચે વીજળીની માંગ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. આ વધતી માંગની સીધી અસર શેરબજારમાં પાવર સ્ટોક્સ પર જોવા મળી રહી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:49 AM IST
Tata Power vs Adani Power: ઉત્તર ભારત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં ભીષણ ગરમી પડવા લાગી છે. આવી સ્થિતિમાં વીજળીની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ (JM Financial) ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ગયા અઠવાડિયે સરેરાશ દૈનિક ઉર્જા માંગ 10% વધીને 5124 MU (મિલિયન યુનિટ) થઈ ગઈ છે. વર્ષ 2026 માં અલ નીનોની અસરને કારણે તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુ રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે થર્મલ પાવર અને કોલસા આધારિત વીજળીની માંગમાં મોટો ઉછાળો આવશે. આનાથી પાવર સ્ટોક્સમાં પણ તેજી જોવા મળી શકે છે. ટાટા અને અદાણી પાવરના શેરમાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

Adani Power: શોર્ટ-ટર્મ નફા માટે વધુ સારું?
નિષ્ણાતોના મતે, નજીકના ભવિષ્યમાં (ટૂંકા ગાળા માટે) ઝડપી ઉછાળા માટે અદાણી પાવર વધુ મજબૂત સ્થિતિમાં દેખાઈ રહ્યું છે.

  • - અદાણી પાવરના શેરોએ છેલ્લા એક મહિનામાં આશરે 40% રિટર્ન આપ્યું છે. શુક્રવારે આ શેર 0.56%ના ઘટાડા સાથે ₹213.05 પર બંધ થયો હતો.
  • - આ શેરનું લોન્ગ ટર્મ રિટર્ન પણ શ્રેષ્ઠ છે. એક વર્ષમાં તેમાં 90% થી વધુ તેજી આવી છે. જ્યારે ત્રણ વર્ષમાં તેણે 400% અને 5 વર્ષમાં 1000% થી વધુ રિટર્ન આપ્યું છે.
  • - નાણાકીય વર્ષ 2026 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર સુધી કંપનીની સ્થાપિત ક્ષમતા 18,150 મેગાવોટ હતી.
  • - એક્સપર્ટ્સના મતે, અદાણી પાવર ગરમીથી વધતી વીજળીની માંગનો સીધો ફાયદો ઉઠાવનારી કંપની છે. 
  • - અદાણી પાવરનું મોટું EBITDA અને કોલસા આધારિત ઉત્પાદન તેને ગરમીને કારણે વધતી વીજળીની માંગનો સૌથી સીધો લાભાર્થી બનાવે છે.

Tata Power: સ્થિરતા અને ભવિષ્યનો દાવ
જો તમે ઓછું જોખમ અને લાંબા ગાળાના રોકાણની શોધમાં હોવ, તો ટાટા પાવર એક સંતુલિત વિકલ્પ છે.

  • - ટાટા પાવરના શેરમાં છેલ્લા એક મહિનામાં આશરે 13%ની તેજી આવી છે. શુક્રવારે આ શેર 1.05% ના ઉછાળા સાથે ₹434.65 પર બંધ થયો હતો.
  • - એક વર્ષમાં ટાટા પાવરના શેરમાં થોડી અસ્થિરતા જોવા મળી છે. જોકે, ત્રણ વર્ષમાં તેણે 100%થી વધુ અને પાંચ વર્ષમાં 300% થી વધુ રિટર્ન આપ્યું છે.
  • - કંપની 16,310 મેગાવોટ કાર્યકારી ક્ષમતા ધરાવે છે.
  • - સરકારે 1 એપ્રિલ 2026થી ટાટા પાવરના 4,000 મેગાવોટના કોસ્ટલ ગુજરાત પાવર પ્લાન્ટને ચલાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત, કંપની ક્લીન એનર્જી અને રૂફટોપ સોલરમાં પણ મોટી ખેલાડી છે.
  • - ટાટા પાવરની તાકાત તેનો ડાયવર્સિફાઇડ બિઝનેસ છે, જેમાં વીજ ઉત્પાદન, રિન્યુએબલ એનર્જી, રૂફટોપ સોલર અને મોટા પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

કયો શેર હશે શ્રેષ્ઠ?
શોર્ટ ટર્મ: જો તમે વર્તમાન હીટવેવનો ફાયદો ઉઠાવવા માંગતા હોવ, તો અદાણી પાવર વધુ સારી ખરીદી સાબિત થઈ શકે છે.
લોન્ગ ટર્મ: જો તમે ઓછા ઉતાર-ચઢાવ અને એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન (ઉર્જા પરિવર્તન) ની સ્ટોરી પર ભરોસો કરો છો, તો ટાટા પાવર વધુ સુરક્ષિત વિકલ્પ છે.

Disclaimer: આ વિશ્લેષણમાં આપવામાં આવેલા સૂચનો વ્યક્તિગત વિશ્લેષકો અથવા બ્રોકિંગ કંપનીઓના છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલા પ્રમાણિત નિષ્ણાતોની સલાહ જરૂર લેવી, કારણ કે શેરબજારની પરિસ્થિતિઓ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

