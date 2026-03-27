ખરાબ હાલતમાં આવ્યો TATAનો શેર, 291થી 33 રૂપિયા પર આવ્યો ભાવ, જાણો
TATA Share Fall: ટાટા ગ્રુપની કંપનીના શેર તેમના ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલથી 87 ટકાથી વધુ તૂટ્યો છે. આ કંપનીનો શેર 291.05 પર હતો. આજે એટલે કે 27 માર્ચ, 2026ના રોજ શેર 33.14 પર બંધ થયો છે. રોકાણકારોને ભારે નુકશાન થયું છે.
- ટાટા ગ્રુપની કંપનીના શેર તેમના ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલથી 87 ટકાથી વધુ તૂટ્યો છે.
- આ કંપનીનો શેર 291.05 પર હતો.
- આજે એટલે કે 27 માર્ચ, 2026ના રોજ શેર 33.14 પર બંધ થયો છે. રોકાણકારોને ભારે નુકશાન થયું છે.
TATA Share Fall: ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડના શેર ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે. શુક્રવારે BSE પર ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડના શેર 5 ટકા ઘટીને 33.14 રૂપિયા પર બંધ થયા. દિવસના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, કંપનીના શેર 33.06 રૂપિયાને સ્પર્શી ગયા, જે 52 અઠવાડિયાના નવા લોઅર લેવલે પહોંચ્યા. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં TTMLના શેર 33 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. ટાટા ટેલિસર્વિસિસ મહારાષ્ટ્ર (TTML)ના શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 87% થી વધુ ઘટ્યા છે.
TTML ના શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 87% થી વધુ ઘટ્યા
ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડ (TTML) ના શેર છેલ્લા કેટલાક સમયથી દબાણ હેઠળ છે. 11 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર 291.05 રૂપિયાના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. 27 માર્ચ, 2026ના રોજ TTMLના શેર 33.14 રૂપિયા ના ભાવે બંધ થયા. શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 87% થી વધુ ઘટી ગયા છે. ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડનું માર્કેટ કેપ શુક્રવાર, 27 માર્ચ, 2026ના રોજ ઘટીને 6,478.63 કરોડ રૂપિયા થયું છે.
58% થી વધુ ઘટી ગયા
ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડ (TTML)ના શેર તેમના 52-સપ્તાહના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 58 ટકાથી વધુ ઘટી ગયા છે. 11 જૂન, 2025ના રોજ TTMLના શેર 81.16 રૂપિયા પર હતા. 27 માર્ચ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર 33.14 રૂપિયા પર પહોંચ્યા.
ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડના શેરનો માસિક ઉચ્ચતમ ભાવ 42.35 રૂપિયા છે. માસિક નીચો ભાવ 33.06 રૂપિયા છે. ડિસેમ્બર 2025ના ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, પ્રમોટર્સ કંપનીના 74.36% હિસ્સા ધરાવે છે, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 25.64% છે.
કંપનીનું નુકસાન પહેલાની સરખામણીમાં ઘટ્યું
ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 150.43 કરોડ રૂપિયાનું ચોખ્ખું નુકસાન નોંધાવ્યું હતું. એક વર્ષ પહેલાના સમાન સમયગાળામાં, કંપનીને 315.11 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં, કંપનીની કામગીરીમાંથી આવક વાર્ષિક ધોરણે 11.6 ટકા ઘટીને 294.31 કરોડ રૂપિયા થઈ છે.
કંપનીનો EBITDA 17.2 ટકા સુધરીને 175.62 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 149.79 કરોડ રૂપિયા હતો. ટાટા ગ્રુપ કંપની TTMLએ ઓગસ્ટ 2013માં પણ તેના રોકાણકારોને બોનસ શેર ભેટમાં આપ્યા હતા. કંપનીએ 2:15 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું હતું. એટલે કે, કંપનીએ દરેક 15 શેર માટે 2 બોનસ શેર આપ્યા હતા.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
