Explainer: ટાટાના શેર કે સોનું? 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યા પછી રોકાણકારોને કોણ આપ્યું વધુ રિટર્ન ? જાણો
Explainer: છેલ્લા 16 વર્ષમાં સોના અને TATAના શેરના રિટર્નને ધ્યાનમાં લેતા, કોણે વધારે રિટર્ન આપ્યું છે, તેના વિશે જાણીએ, શેર માર્કેટમાં રોકાણકરનારાને વધારે નફો થયો કે ટાટાના આ શેરમાં રોકાણ કરનારાને વધારે ફાયદો થયો છે.
Trending Photos
Explainer: સોનાને સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. રોકાણકારોને ધનવાન બનાવવામાં સોનું અજોડ છે. જો કે, જો તમે જોખમ લેવા તૈયાર છો, તો તમે મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાંથી પણ પ્રભાવશાળી વળતર મેળવી શકો છો. અમે સોના અને શેરના વળતરની તુલના કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જો કે, બંને સંપૂર્ણપણે અલગ રોકાણ વિકલ્પો છે, તેમના પોતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા પણ છે.
અમે સોના અને દાગીનાના વ્યવસાયમાં સામેલ ટાટા ગ્રુપની કંપની, ટાઇટનના શેરમાં 1 લાખ રૂપિયાના રોકાણના આધારે ગણતરી કરી છે. અમે રોકાણનો સમયગાળો 16 વર્ષ માટે નક્કી કર્યો છે. તો, ચાલો જાણીએ કે સોનું કે ટાટા ગ્રુપના સ્ટોક ટાઇટન, કયા રોકાણકારોને સૌથી વધુ વળતર આપ્યું છે.
1 લાખનું રોકાણ 44 લાખ રૂપિયા થઈ ગયું
ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાઇટનના શેર 20 એપ્રિલ, 2010ના રોજ NSE પર 2046.10 રૂપિયા ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. જો કોઈ વ્યક્તિએ 20 એપ્રિલ, 2010ના રોજ ટાઇટનના શેરમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત, તો તેને કંપનીના 48 શેર મળ્યા હોત. જૂન 2011માં, ટાઇટને તેના શેરધારકોને 1:1ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર જાહેર કર્યા. એટલે કે, કંપનીએ દરેક 1 શેર માટે એક બોનસ શેર આપ્યો.
વધુમાં, જૂન 2011માં, ટાઇટને 10:1 ના ગુણોત્તરમાં સ્ટોક સ્પ્લિટ કર્યું. બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટ ઉમેરીને, કુલ શેરની સંખ્યા 960 સુધી પહોંચે છે. શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026ના રોજ NSE પર ટાઇટનના શેર 4,505 રૂપિયા પર બંધ થયા. પરિણામે, 960 શેરનું વર્તમાન મૂલ્ય 44.86 લાખ રૂપિયા છે.
1 લાખનું સોનામાં રોકાણ કેટલા રૂપિયા થયું
સોનાએ પણ તેના રોકાણકારોને મજબૂત વળતર આપ્યું છે. તાજેતરમાં, સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 175000 રૂપિયાથી વધુ પહોંચી ગયો છે. જો આપણે 16 વર્ષ પહેલાં સોનામાં રોકાણ કરાયેલા 1 લાખ રૂપિયાની ગણતરી કરીએ, તો એપ્રિલ 2010માં, 24 કેરેટ સોનાનો દર પ્રતિ 10 ગ્રામ 18500 રૂપિયા હતો. તે સમયે 1 લાખ રૂપિયાના રોકાણથી આશરે 54 ગ્રામ સોનું મળતું હતું. 10 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, 24 કેરેટ સોનાનો દર પ્રતિ 10 ગ્રામ 151620 રૂપિયા હતો. તે મુજબ, 54 ગ્રામ સોનાનું વર્તમાન મૂલ્ય 8.19 લાખ રૂપિયા છે.
ટાટા ગ્રુપ કંપની ટાઇટન અને છેલ્લા 16 વર્ષમાં સોનાના વળતરની વાત કરીએ તો, ટાઇટનના શેરે 44 લાખ રૂપિયાથી વધુનું વળતર આપ્યું છે. આ દરમિયાન, 1 લાખ રૂપિયાથી ખરીદેલા સોનાનો ભાવ હવે વધીને 8 લાખ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગયો છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં કે શેર માર્કેટમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે