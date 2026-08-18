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TATA Sons AGM: ટાટા સન્સના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર: કોરમ પૂર્ણ ન થતાં AGM સ્થગિત, જાણો હવે ક્યારે મળશે બેઠક

મંગળવારે ટાટા સન્સની વાર્ષિક બેઠક ટળી. તેનું કારણ કોરમ પૂર્ણ ન થવું હતું. ટાટા સન્સના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર બન્યું છે જ્યારે AGM સ્થગિત થઈ છે. હવે એજીએમની નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે. જે માટે ચેરમેન બોર્ડની સાથે ચર્ચા કરશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 18, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:21 PM IST
TATA Sons AGM: ટાટા સન્સના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર: કોરમ પૂર્ણ ન થતાં AGM સ્થગિત, જાણો હવે ક્યારે મળશે બેઠક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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