/TATA Sons AGM: ટાટા સન્સના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર: કોરમ પૂર્ણ ન થતાં AGM સ્થગિત, જાણો હવે ક્યારે મળશે બેઠક

ટાટા ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની ટાટા સન્સની વાર્ષિક સાધારણ સભા એટલે કે એજીએમ મંગળવારે ટળી ગઈ. તેનું કારણ કોરમ એટલે કે ન્યૂનતમ સભ્યોની હાજરી નહોતી. ટાટા સન્સના ઈતિહાસમાં આ પ્રથમવાર થયું છે. બોમ્બે હાઉસમાં બોલાવવામાં આવેલી આ બેઠકમાં ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરન અને કેટલાક ડાયરેક્ટર વ્યક્તિગત રૂપથી હાજર હતા, જ્યારે નોએલ ટાટા અને મેહલી મિસ્ત્રી ઓનલાઈન જોડાયા હતા. બોર્ડમાં ચર્ચા બાદ નવી તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવશે.
બેઠક સ્થગિત થવાનું મુખ્ય કારણ
મહારાષ્ટ્ર ચેરિટી કમિશનરે સર રતન ટાટા ટ્રસ્ટ એટલે કે SRTT ના બોર્ડની બેઠકો અને નિર્ણય પર પ્રતિબંધ લગાવી રાખ્યો છે. આ પ્રતિબંધ મહારાષ્ટ્ર પબ્લિક ટ્રસ્ટ્સ એક્ટની કલમ 30A(2) હેઠળ ટ્રસ્ટ બોર્ડમાં લાઇફટાઇમ/પરપેચુઅલ ટ્રસ્ટિઓની નક્કી 25 ટકા મર્યાદાથી વધુ સંખ્યા અને બોર્ડ માળખાની તપાસને કારણે લગાવવામાં આવી છે.
શું છે કોરમનો નિયમ?
ટાટા સન્સના નિયમો પ્રમાણે એજીએમમાં ઓછામાં ઓછા 5 સભ્યોની હાજરી ભરજીયાત છે. સાથે ટાટા સન્સમાં 50 ટકાથી વધુ હિસ્સેદારી રાખનાર બે મુખ્ય ટ્રસ્ટો- સર દારોબજી ટાટા ટ્રસ્ટ એટલે કે SDTT અને સર રતન ટાટા ટ્રસ્ટ એટલે કે SRTT ના એક સંયુક્ત પ્રતિનિધિ હોવા જરૂરી છે.
એસઆરટીટી પર કાયદાકીય પ્રતિબંધ હોવાને કારણે બંને ટ્રસ્ટ મળી પોતાના સંયુક્ત પ્રતિનિધિ નોમિનેટ ન કરી શક્યા. આ કારણે એસડીટીટીએ કંપનીને જણાવ્યું કે જરૂરી કોરમ પૂર્ણ થઈ રહ્યું નથી. તેવામાં આજની એજીએમને સ્થગિત કરવી પડી.
એન ચંદ્રશેખરનના પદ પર શું અસર?
એજીએમ ટળવાથી ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરનના કાર્યકાળને લઈને પણ કાયદાકીય સ્થિતિ સામે આવી છે.
કંપનીના કાયદા પ્રમાણે જો AGM કોરમ પૂર્ણ ન થવાને કારણે કાયદેસર રૂપથી આયોજીત ન થઈ શકે તો રોટેશનથી નિવૃત્ત થનાર ડિરેક્ટર ત્યાં સુધી પદ પર રહે છે જ્યાં સુધી આગામી કાયદેસર એજીએમનું આયોજન ન થાય.
આ એજીએમમાં ચંદ્રશેખરનને ડિરેક્ટરના રૂપમાં પુનઃનિયુક્ત કરવાનો પ્રસ્તાવ પાસ થવાનો હતો. પરંતુ ચંદ્રશેખરન પહેલાથી સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે કે તેઓ ફેબ્રુઆરી 2027મા પોતાનો વર્તમાન કાર્યકાળ સમાપ્ત થયા બાદ આગામી કાર્યકાળ સંભાળશે નહીં.
આગળનો રસ્તો
ટાટા ટ્રસ્ટના કેટલાક ટ્રસ્ટિઓએ વ્યક્તિગત સ્તર પર ચેરિટી કમિશનર પાસે SRTT ની બોર્ડ બેઠક બોલાવવાની મંજૂરી માગી છે, જેથી પ્રતિનિધિ ચૂંટી શકાય. કાયદાકીય નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે SRTT ના લાઇફટાઇમ ટ્રસ્ટી પોતાની લાઇફટાઇમ સ્થિતિ છોડી એક નિશ્ચિત કાર્યકાળના ટ્રસ્ટીના રૂપમાં ખુદને પુનનિર્યોજિત કરી શકે છે, જેનાથી કાયદાનું પાલન પણ થશે અને ગતિરોધ પણ સમાપ્ત થઈ જશે.