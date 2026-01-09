Prev
ટાટા આ સ્ટોક આવ્યો તળિયે, એક વર્ષમાં 61%થી વધુનો ઘટાડો, રોકાણકારો ખરાબ હાલતમાં ! જાણો

Tata Share Fell: શુક્રવારે એટલે કે 09 જાન્યુઆરીના રોજ ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર 4%થી વધુ ઘટીને 421 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીના શેર 52 અઠવાડિયાના નવા લોએર લેવલે પહોંચ્યા છે. શેર એક વર્ષમાં 61%થી વધુ ઘટ્યા છે.
 

Jan 09, 2026, 02:41 PM IST

Tata Share Fell: ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સ (Tejas Networks)ના શેરની હાલત ખરાબ છે. શુક્રવારે BSE પર તેજસ નેટવર્ક્સ (Tejas Networks)ના શેર 4 ટકાથી વધુ ઘટીને 421 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીના શેર 52 અઠવાડિયાના નવા નીચલા સ્તરે પહોંચ્યા છે. ગયા વર્ષે તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 61 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. આ દરમિયાન, ગયા મહિનામાં કંપનીના શેર 10 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. તેજસ નેટવર્ક્સના શેરનો 52 અઠવાડિયાનો હાઈ ભાવ 1150 રૂપિયા છે.

61%થી વધુ ઘટ્યા તેજસ નેટવર્ક્સના શેર

ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સ (Tejas Networks)ના શેર છેલ્લા વર્ષમાં એટલે કે 2025માં 61 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. 9 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 1103.90 રૂપિયા પર હતા. 9 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ BSE પર તેજસ નેટવર્ક્સના શેર ઘટીને 421 રૂપિયા પર આવી ગયા. 

ઘટીને 421 રૂપિયા પર આવ્યો ભાવ

છેલ્લા 6 મહિનામાં કંપનીના શેર 39 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન શેર 695.90 રૂપિયાથી ઘટીને 421 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 28 ટકા ઘટ્યા છે.

5 વર્ષમાં કંપનીના શેર 200 ટકાથી વધુ વધ્યા

ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks)ના શેર છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 200 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. 8 જાન્યુઆરી, 2021ના ​​રોજ તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 136.25 રૂપિયા પર હતો. 9 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ BSE પર કંપનીના શેર 421 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. 

હાઈ લેવલથી 70 ટકાથી વધુ ઘટ્યા

તેજસ નેટવર્ક્સ (Tejas Networks)ના શેર તેમના સર્વકાલીન હાઈ લેવલથી 70 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. કંપનીના શેરનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 1495.10 રૂપિયા છે. કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 53.66 ટકા છે, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 45.96 ટકા છે. શુક્રવારે તેજસ નેટવર્ક્સનું માર્કેટ કેપ 7500 કરોડ રૂપિયાથી નીચે આવી ગયું છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

