/ટાટા સન્સ કે ટાટા ટ્રસ્ટ્સ... કોણ છે અસલી બોસ? જાણો કોના હાથમાં છે ટાટા ગ્રુપની ચાવી?

Tata Sons And Tata Trusts Who Is The Real Boss: ટાટા સન્સના ચેરમેન પદેથી એન. ચંદ્રશેખરનના રાજીનામા બાદ ફરી ટાટા ગ્રુપની ચર્ચા ચાલી રહી છે. ચંદ્રશેખરન આગામી વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં આ પદેથી નિવૃત્ત થશે અને ત્યારબાદ તેઓ આગામી કાર્યકાળ માટે પસંદ કરાશે નહીં. આ વચ્ચે તેમના ઉત્તરાધિકારીની શોધ શરૂ થઈ ગઈ છે. એન. ચંદ્રશેખરન ટાટા ટ્રસ્ટના પૂર્વ ચેરમેન દિવંગત રતન ટાટાના નજીકના હતા. 9 ઓક્ટોબર 2024ના રતન ટાટાના નિધન બાદ ટ્રસ્ટની કમાન તેમના પિતરાઈ ભાઈ નોએલ ટાટાના હાથમાં આવી ગઈ હતી. ત્યારબાદ નોએલ ટાટાની સાથે કેટલાક મતભેદોને કારણે ચંદ્રશેખરને ટાટા સન્સના ચેરમેન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આજનો મુદ્દો છે કે ટાટા ગ્રુપની અંદર જવાબદારીનું વિભાજન કઈ રીતે છે અને કોણ કોનો બોસ છે. જ્યારે એન. ચંદ્રશેખરન ટાટા સન્સના ચેરમેન છે તો પછી તેમણે મતભેદની સ્થિતિમાં પદ કેમ છોડવું પડ્યું/ કુલ મળી સીધો જવાબ છે કે ટાટા સન્સ અને ટાટા ટ્રસ્ટમાં વધુ શક્તિશાળી કોણ છે, કોના હાથમાં ટાટા ગ્રુપની ચાવી રહે છે? આ સવાલને સમજવા માટે કેટલાક મૂળભૂત મુદ્દાને સમજવા પડશે.
શું છે ટાટા સન્સ
ટાટા સન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ મુખ્ય ઈન્વેસ્ટમેન્ટ હોલ્ડિંગ કંપની અને ટાટા ગ્રુપની પ્રમોટર છે. કુલ મળી આ એક કંપની છે. તેનું મુખ્યાલય મુંબઈના પ્રસિદ્ધ બોમ્બે હાઉસમાં છે. ગ્રુપની તમામ કંપનીઓ જેમ કે ટીસીએસ, ટાટ મોટર્સ, ટાટા સ્ટીલ અને એર ઈન્ડિયામાં મોટા ભાગની ભાગીદારી આ ટાટા સન્સની પાસે છે. હકીકતમાં ટાટા સન્સ ખુદ સીધો કોઈ બિઝનેસ નથી કરતું. પરંતુ તે ગ્રુપની કંપનીઓનું માલિક છે અને આ ટાટા સન્સના ચેરમેન છે એન. ચંદ્રશેખરન.
ટાટા સન્સના માલિક કોણ છે?
તો બીજો સવાલ છે કે જ્યારે ટાટા સન્સ એક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની છે તો તેના કોઈ માલિક હશેને. માલિક વગર કંપની ન હોઈ શકે. પરંતુ ટાટા સન્સના મામલામાં અહીં સૌથી મોટો લોચો છે. ટાટા સન્સ એક એવી કંપની છે જેમાં સૌથી વધુ ભાગીદારી કોઈ વ્યક્તિ કે પરિવારની નહીં પરંતુ ટ્રસ્ટની છે. આ ટ્રસ્ટનું નામ છે ટાટા ટ્રસ્ટ. હકીકતમાં ટાટા પરિવારની એક ખાસિયત છે. આ પરિવાર કારોબારથી પૈસા કમાતો નથી. પરિવાર કારોબારથી કરેલી કમાણીને પરોપકારના કામમાં લગાવે છે. આ કારણે ટાટા ગ્રુપ દેશમાં ઘણી હોસ્પિટલ, શિક્ષણ સંસ્થા અને રિસર્ચ સંસ્થાનું સંચાલન કરે છે. આ બધા કામને વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવા માટે ટાટા પરિવારના ઘણા ટ્રસ્ટ સંચાલિત થઈ રહ્યાં છે. એક રિપોર્ટ પ્રમાણે ટાટા પરિવારને અધીન અત્યારે 14 ટ્રસ્ટ ચાલી રહ્યાં છે. આ બધાને મળી ટાટા ટ્રસ્ટ નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેનું સંચાલન મુંબઈના બોમ્બે હાઉસથી થાય ચે. આ ટાટા ટ્રસ્ટની પાસે ટાટા સન્સની 66 ટકા ભાગીદારી છે. એટલે કે સૌથી વધુ ભાગીદારી હોવાને કારણે ટાટા સન્સના અસલી માલિક ટાટા ટ્રસ્ટ થયું. ત્યારબાદ ટાટા સન્સમાં શપૂરજી પાલોનજી સમૂહની 18.4 ટકા ભાગીદારી છે. ટાટા સન્સના બધા મોટા નિર્ણયમાં ટાટા ટ્રસ્ટની ભૂમિકા મહત્વની હોય છે.
હકીકતમાં ટાટા ટ્રસ્ટમાં પણ બે સૌથી મહત્વના ટ્રસ્ટ છે. પ્રથમ સર દોરાબજી ટાટા ટ્રસ્ટ. તેની સ્થાપના 1931મા ટાટા ગ્રુપના સંસ્થાપક જમશેદજી ટાટાના મોટા પુત્ સર દોરાબજી ટાટાએ કરી હતી. આ ટ્રસ્ટ મોટી-મોટી લાંબાગાળાની પરિયોજનાઓને હેન્ડલ કરે છે. ટાટા સન્સમાં આ ટ્રસ્ટની ભાગીદારી 28 ટકા છે. બીજું સૌથી મોટું ટ્રસ્ટ છે સર રતન ટાટા ટ્રસ્ટ. આ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 1919મા થઈ હતી. તેની સ્થાપના જમશેદજી ટાટાના નાના પુત્ર સર રતન ટાટાની ઈચ્છા અનુસાર કરવામાં આવી હતી. આ ટ્રસ્ટ માળખાગત રોકાણ અને ગ્રામીણ વિકાસ પર ફોકસ કરે છે. ટાટા સન્સમાં આ ટ્રસ્ટની ભાગીદારી 24 ટકા છે. આ સિવાય ટાટા સન્સની 14 ટકા ભાગીદારી 12 અન્ય ટ્રસ્ટમાં વહેંચાયેલી છે. એટલે કે સમૂહની ચાવી ટાટા પરિવારના બે સૌથી પ્રભાવશાળી ટ્રસ્ટ- સર દોરાબજી ટ્રસ્ટ અને સર રતન ટાટા ટ્રસ્ટની પાસે છે.
પછી શું કહે છે નોએલ ટાટા
નોએલ ટાટા પરિવારના બધા 14 ટ્રસ્ટના ચેરમેન છે. સામૂહિક રૂપથી આ બધા મળી ટાટા ટ્રસ્ટ નેટવર્ક બનાવે છે. 2024મા રતન ટાટાના નિધન બાદ નોએલ ટાટાને ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા. બધા ટ્રસ્ટના બોર્ડ મેમ્બર્સે સર્વસંમત્તિથી નોએલ ટાટાને પસંદ કર્યાં હતા. આ રીતે ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની ટાટા સન્સમાં સૌથી મોટી ભાગીદારી ટાટા ટ્રસ્ટની છે અને તેમના મુખિયા નોએલ ટાટા છે. આ રીતે પરોક્ષ અને સીધી દરેક રીતે ટાટા ટ્રસ્ટ સૌથી શક્તિશાળી છે. તે જ ટાટા સન્સના નીતિગત નિર્ણયોને કંટ્રોલ કરે છે.