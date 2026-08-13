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ટાટા સન્સ કે ટાટા ટ્રસ્ટ્સ... કોણ છે અસલી બોસ? જાણો કોના હાથમાં છે ટાટા ગ્રુપની ચાવી?

Tata Sons And Tata Trusts Who Is The Real Boss: એન. ચંદ્રશેખરને ટાટા સન્સના ચેરમેન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. ટાટા સન્સની 66 ટકા ભાગીદારી ટાટા ટ્રસ્ટ્સની પાસે છે, જેના ચેરમેન નોએલ ટાટા છે. ટાટા ટ્રસ્ટ્સ ટાટા સન્સના નીતિગત નિર્ણયોને નિયંત્રિત કરે છે. જ્યારે ટાટા સન્સ સમૂહની હોલ્ડિંગ કંપની છે. તે ગ્રુપની કંપનીઓને પ્રમોટર છે. તેવામાં મામલો ખુબ જટિલ થઈ જાય છે કે કોણ કોનું બોસ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 13, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:03 PM IST
ટાટા સન્સ કે ટાટા ટ્રસ્ટ્સ... કોણ છે અસલી બોસ? જાણો કોના હાથમાં છે ટાટા ગ્રુપની ચાવી?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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