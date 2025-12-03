Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Tatkal Ticket New Rule: બદલાઈ ગયા કાઉન્ટર પરથી તત્કાલ ટિકિટ લેવાના નિયમ, હવે આના વગર નહીં મળે ટિકિટ

Tatkal Ticket New Rule: રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમોમાં કેટલાક ફેરફારો કર્યા છે. નવા નિયમો (Railway Tatkal Ticket New Rule) અનુસાર, જો તમે રેલવે કાઉન્ટર પરથી તત્કાલ ટિકિટનું રિઝર્વેશન કરાવો છો, તો તેના માટે તમારે OTP (વન ટાઇમ પાસવર્ડ) શેર કરવો પડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:54 PM IST

OTP Based Tatkal Ticket Rule: તાજેતરમાં જ, ઇન્ડિયન રેલવેએ ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગના નિયમોમાં કેટલાક ફેરફારો કર્યા છે અને હવે ઓફલાઇન રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પરથી તત્કાલ ટિકિટ લેનારાઓ માટેના નિયમોમાં પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું છે. રેલવેએ કાઉન્ટર પર ઇશ્યૂ કરવામાં આવેલી ટિકિટો માટે OTP-આધારિત ઓથેન્ટિકેશન સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. એટલે કે, જો તમે રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પરથી તત્કાલ ટિકિટ લો છો, તો તેના માટે પહેલા તમારે OTP શેર કરવો પડશે. આના દ્વારા રેલવે ટિકિટ બુક કરવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શી અને સુરક્ષિત બનાવવા માંગે છે.

પાયલોટ પ્રોજેક્ટ પછી થયો અમલ
ઇન્ડિયન રેલવેએ આ નવા નિયમને લાગુ કરતાં પહેલાં 17 નવેમ્બર 2025થી રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર બુક કરાયેલી તત્કાલ ટિકિટો માટે OTP સિસ્ટમનો પાયલોટ ટ્રાયલ શરૂ કર્યો હતો. પાયલોટ તબક્કામાં, આ સિસ્ટમને 52 ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવી હતી અને તેના સફળ થયા બાદ હવે તેને સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.

નવા સિસ્ટમમાં તત્કાલ ટિકિટનું બુકિંગ કેવી રીતે થશે?
નવો નિયમ આવ્યા બાદ, કાઉન્ટર પર તત્કાલ ટિકિટ બુક કરનારા મુસાફરે તેના ફોર્મ પર પોતાનો મોબાઇલ નંબર આપવો પડશે. આ જ મોબાઇલ નંબર પર OTP આવશે. કાઉન્ટર સ્ટાફ દ્વારા સાચો OTP વેરિફાય કર્યા પછી જ ટિકિટ બુક થશે.

 આ પગલું શા માટે ઉઠાવ્યું?
રિપોર્ટ અનુસાર, રેલવે મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે રેલવે હવે આ સિસ્ટમને બાકીની તમામ ટ્રેનોમાં પણ લાગુ કરી રહ્યું છે. અધિકારીએ કહ્યું કે, "આનાથી તત્કાલ ટિકિટનો ખોટો ઉપયોગ અટકશે અને તે સુનિશ્ચિત થશે કે ખરેખર જરૂરિયાતમંદ મુસાફરો સરળતાથી ટિકિટ મેળવી શકે." આ પગલું રેલવે ટિકિટિંગને વધુ પારદર્શી, સુરક્ષિત અને સરળ બનાવવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.

ઓનલાઈન તત્કાલ ટિકિટ કેવી રીતે બુક કરવી?

  • જો તમે ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરવા માંગો છો, તો નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો..
  • ઓફિશિયલ IRCTC વેબસાઇટ/એપ પર જાઓ.
  • તત્કાલ બુકિંગ શરૂ થવાના સમય (AC ક્લાસ માટે સવારે 10:00 વાગ્યે, નોન-AC ક્લાસ માટે સવારે 11:00 વાગ્યે) પહેલાં તમારા IRCTC એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.
  • મુસાફરીની તારીખ સાથે, સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશન સ્ટેશન દાખલ કરો.
  • 'તત્કાલ' ક્વોટા વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • ઉપલબ્ધ ટ્રેનો શોધો અને તમારી પસંદગીની ટ્રેન પસંદ કરો.
  • નામ, ઉંમર, લિંગ (gender) દાખલ કરો. તમે "માસ્ટર લિસ્ટ" ફીચરનો ઉપયોગ કરીને તમારો સમય બચાવી શકો છો.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

