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માતા તરફથી મળેલી ગિફ્ટ કે રોકડ પર ટેક્સ લાગશે કે નહીં? જાણો શું છે ઇન્કમ ટેક્સના કાયદા

જો તમારા માતાએ તેમને ગિફ્ટ કે પૈસા આપ્યા છે, તો શું તેના પર ટેક્સ લગાવી શકાય છે? હૈદરાબાદ ITAT એ તાજેતરના નિર્ણયમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે જો બેંક રેકોર્ડ, ગિફ્ટ ડીડ કે ગિફ્ટ લેટર અને પૈસાના સ્ત્રોતના પુરાવા ઉપલબ્ધ છે તો આવી ગિફ્ટને અઘોષિત રોકાણ ન માની શકાય. માતાએ આપેલી ગિફ્ટ પર શું નિયમ લાગુ થાય છે અને ક્યા દસ્તાવેજ સંભાળી રાખવા જરૂરી છે, આવો તેને સમજીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:39 PM IST
માતા તરફથી મળેલી ગિફ્ટ કે રોકડ પર ટેક્સ લાગશે કે નહીં? જાણો શું છે ઇન્કમ ટેક્સના કાયદા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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