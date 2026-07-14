/માતા તરફથી મળેલી ગિફ્ટ કે રોકડ પર ટેક્સ લાગશે કે નહીં? જાણો શું છે ઇન્કમ ટેક્સના કાયદા

પરિવારમાં હંમેશા માતા-પિતા પોતાના બાળકોના અભ્યાસ, ઘર ખરીદવા, કારોબાર શરૂ કરવા કે બીજી જરૂરિયાતો માટે આર્થિક મદદ કરે છે. તેવામાં ઘણા લોકોના મનમાં તે સવાલ આવે છે કે શું માતા પાસેથી મળેલી ગિફ્ટ કે પૈસા આવકવેરા હેઠળ આવે છે અને શું તેના પર ટેક્સ આપવો પડી શકે છે.
તાજેતરમાં હૈદરાબાદ આવકવેરા અપીલ ટ્રિબ્યુનલ (ITAT) એ એક મહત્વના નિર્ણયમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે જો માતા પાસેથી મળેલા પૈસા અસલી છે અને તેના સોર્સના યોગ્ય રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ છે તો તેને બિનજાહેર રોકાણ (Unexplained Investment) ન માની શકાય. એટલે કે જરૂરી દસ્તાવેજ અને પુરાવા હોવા પર માત્ર માતા પાસેથી મળતા પૈસાને કારણે આવકવેરા વિભાગ ટેક્સ ન લગાવી શકે. માતાએ આપેલી ગિફ્ટ પર નિયમ શું છે, આવો તમને જણાવીએ.
શું છે મામલો?
હૈદરાબાદ ITAT ની સામે એક મામલો આવ્યો, જેમાં એક વ્યક્તિને ઘર ખરીદવા માટે પોતાની માતા પાસેથી 5.72 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન આવકવેરા વિભાગે આ રકમ વિશે સવાલ ઉઠાવ્યા અને તેને બિનજાહેર રોકાણ માનતા ટેક્સ લગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે આ રકમ તેના માતાએ આપી હતી. તેના સમર્થનમાં બેંક રેકોર્ડ અને બીજા જરૂરી દસ્તાવેજ રજૂ કર્યાં. ટ્રિબ્યુનલે સ્વીકાર્યું કે જ્યારે પૈસાનો સ્ત્રોત સ્પષ્ટ છે અને માતાની ઓળખ તથા ટ્રાન્ઝેક્શનના રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ છે, તો તેને અનએક્સપેક્ટેડ રોકાણ ન કહી શકાય. ત્યારબાદ ટેક્સ વિભાગની કાર્યવાહીને યોગ્ય માનવામાં આવી નહીં.
ક્યા દસ્તાવેજ સંભાળીને રાખવા?
જો તમને તમારા માતા કે કોઈ નજીકના સંબંધી પાસેથી ગિફ્ટ કે પૈસા મળે છે, તો તેના તમામ દસ્તાવેજ સંભાળીને રાખો. તેમાં ગિફ્ટ ડીડ કે લેખિત ગિફ્ટ લેટર, બેંક ટ્રાન્સફરનો રેકોર્ડ, ગિફ્ટ આપનાર વ્યક્તિનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને જરૂર પડવા પર પૈસાના સ્ત્રોતના પુરાવા સામેલ હોવા જોઈએ. આ દસ્તાવેજ તે સાબિત કરવામાં મદદ કરે છે કે પૈસા યોગ્ય રીતે મળ્યા છે. ભવિષ્યમાં આવકવેરા વિભાગ કોઈ સવાલ પૂછે છે તો આ રેકોર્ડના આધાર પર તમે તમારી વાત સરળતાથી સાબિત કરી શકો છો. જો પૈસા બેંક દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા છે અને સંપૂર્ણ રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ છે તો ભવિષ્યમાં કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલીની સંભાવના ઘટી જાય છે.
કલમ 69 શું કહે છે?
આવકવેરા વિભાગની કલમ 69 આ મામલા પર લાગૂ થાય છે, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ કોઈ રોકાણ કે સંપત્તિ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવેલા પૈસાનો સાચો સ્ત્રોત જણાવી શકતો નથી. આવકવેરા વિભાગ આ સ્થિતિમાં તે રકમને પોતાની આવક માની ટેક્સ લગાવી શકે છે, પરંતુ જો તમે સાબિત કરો કે પૈસા તમારા માતા કે કોઈ સંબંધી પાસેથી મળ્યા છે, જેને કાયદા અનુસાર ગિફ્ટ આપવાની છૂટ છે અને તેના બધા પુરાવા ઉપલબ્ધ છે તો કલમ 69 લાગૂ થતી નથી.
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
માતા, પિતા કે અન્ય નજીકના સંબંધી પાસેથી મળેલી ગિફ્ટ સામાન્ય રીતે ટેક્સ હેઠળ આવતી નથી. તેમ છતાં વહીવટ પારદર્શક હોવો જોઈએ. જ્યાં સુધી સંભવ હોય તો રોકડની જગ્યાએ બેંક વ્યવહારનો ઉપયોગ કરો. ગિફ્ટના તમામ દસ્તાવેજ સુરક્ષિત રાખો. જો રકમ મોટી છે તો ટેક્સ સલાહકારની સલાહ લેવી જોઈએ. બધા દસ્તાવેજ હોવાથી આવકવેરા વિભાગના જવાલનો જવાબ આપવો સરળ થઈ જાય છે.
આર્ટિકલના મહત્વના Q&A
સવાલ ૧: માતા તરફથી મળેલી ગિફ્ટ કે આર્થિક મદદ પર ઇન્કમ ટેક્સ લાગી શકે?
જવાબ: ના, કાયદા અનુસાર માતા-પિતા કે નજીકના સંબંધીઓ પાસેથી મળેલી ગિફ્ટ ટેક્સ ફ્રી હોય છે, પરંતુ તેની પાછળ કમાણીનો સાચો સોર્સ (આવકનું સાધન) સાબિત થવો જરૂરી છે.
સવાલ ૨: હૈદરાબાદ ITAT એ તાજેતરમાં કયો મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે?
જવાબ: ટ્રિબ્યુનલે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો માતા પાસેથી મળેલા પૈસાનો સાચો રેકોર્ડ અને સોર્સ હાજર હોય, તો આયકર વિભાગ તેને 'અઘોષિત રોકાણ' (Unexplained Investment) ગણીને તેના પર ટેક્સ ન લગાવી શકે.
સવાલ ૩: માતા કે સંબંધીઓ પાસેથી મોટી રકમ લેતી વખતે કયા દસ્તાવેજો સાચવવા જરૂરી છે?
જવાબ: ગિફ્ટ ડીડ (Gift Deed) અથવા લેખિત ગિફ્ટ લેટર, બેંક ટ્રાન્સફરનો રેકોર્ડ અને પૈસા આપનાર વ્યક્તિનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ સાચવી રાખવું જરૂરી છે.
સવાલ ૪: ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની 'કલમ ૬૯' (Section 69) ક્યારે લાગુ પડે છે?
જવાબ: જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના રોકાણ કે સંપત્તિ માટે વાપરેલા પૈસાનો સાચો સોર્સ (આવક ક્યાંથી થઈ તે) ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગને ન જણાવી શકે, ત્યારે આ કલમ હેઠળ ટેક્સ લાગી શકે છે.
સવાલ ૫: ટેક્સના વિવાદોથી બચવા માટે વ્યવહાર કરતી વખતે કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?
જવાબ: ભવિષ્યની કોઈ પણ મુશ્કેલીથી બચવા માટે રોકડ (Cash) વ્યવહારો ટાળવા જોઈએ અને હંમેશા ઓનલાઇન કે બેંક ટ્રાન્સફર (Bank Transfer) દ્વારા જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ.