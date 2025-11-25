લાખો કમાઓ કે કરોડો... ભારતના એકમાત્ર આ રાજ્યમાં નથી ચૂકવવો પડતો કોઈ ટેક્સ ! જાણો કેમ
Tax Free State of India : ભારતમાં એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં તમારે તમારી વાર્ષિક કમાણી પર ટેક્સ ચૂકવવો પડતો નથી. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ રાજ્યના લોકોને ટેક્સમાંથી કેમ સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
Tax Free State of India : ભારતમાં દર વર્ષે લાખો લોકો ઈન્કમ ટેક્સ ભરે છે. પગાર, વ્યવસાય, શેરબજાર અથવા રોકાણોમાંથી થતી આવક પર ટેક્સ ચૂકવવો સામાન્ય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં ઈન્કમ ટેક્સ શૂન્ય છે ? આ રાજ્યના રહેવાસીઓ તેમની આવક પર કોઈ ઈન્કમ ટેક્સ ચૂકવતા નથી.
સિક્કિમ ભારતના એવા રાજ્યોમાંનું એક છે જે ઈન્કમ ટેક્સમાંથી મુક્ત છે. આ મુક્તિ ભારતીય બંધારણની વિશેષ કલમ 371(F) હેઠળ આપવામાં આવી છે. 1975માં જ્યારે સિક્કિમ ભારતનો ભાગ બન્યું, ત્યારે તેની પોતાની વહીવટી વ્યવસ્થા અને કર વ્યવસ્થા હતી. ભારત સરકારે તે સમયે વચન આપ્યું હતું કે સિક્કિમના પરંપરાગત કાયદા અને નિયમો જાળવી રાખવામાં આવશે. આ વચનને પૂર્ણ કરવા માટે સિક્કિમને વિશેષ દરજ્જો આપતા બંધારણમાં કલમ 371(F) ઉમેરવામાં આવી હતી.
વધુમાં ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટની કલમ 10(26AAA) સિક્કિમના મૂળ રહેવાસીઓને સંપૂર્ણ કર મુક્તિ આપે છે. આ કલમ હેઠળ, સિક્કિમમાં રહેતા અને સબ્જેક્ટ સર્ટિફિકેટ ધરાવતા લોકો પાસેથી પગાર, વ્યવસાય, રોકાણ, વ્યાજ અથવા શેરમાંથી થતી આવક પર કોઈ કર વસૂલવામાં આવતો નથી.
આ વિશેષાધિકાર કોને નથી મળતો ?
સિક્કિમમાં કરમુક્ત વ્યવસ્થા દરેકને લાગુ પડતી નથી. આ મુક્તિ ફક્ત એવા લોકોને જ મળે છે જેઓ 1961ના સિક્કિમ સબ્જેક્ટ સર્ટિફિકેટ રેગ્યુલેશનમાં નોંધાયેલા હતા અથવા તેમના વંશજો છે. આનો અર્થ એ છે કે જેઓ સિક્કિમના વતની નથી અથવા જેઓ પછીથી અહીં સ્થાયી થયા છે, તેમણે કર ચૂકવવો જરૂરી છે. આ જ કારણ છે કે જો કોઈ સિક્કિમમાં કામ કરે છે પરંતુ રહેવાસી નથી, તો પણ તેમણે બાકીના ભારતની જેમ ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે.
આ વ્યવસ્થા હજુ પણ કેમ અસ્તિત્વમાં ?
સિક્કિમની કરમુક્તિ માત્ર નાણાકીય છૂટ નથી, પરંતુ સાંસ્કૃતિક સંરક્ષણનું પ્રતીક છે. આ જોગવાઈ સિક્કિમની ઐતિહાસિક અને સામાજિક ઓળખને જાળવવા માટે મૂકવામાં આવી હતી. તે સ્થાનિક લોકોને આર્થિક રાહત જ નહીં પરંતુ તેમના પરંપરાગત અને સામાજિક માળખાને પણ મજબૂત બનાવે છે.
દેશનું અનોખું ટેક્સ મોડેલ
સિક્કિમ ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં મૂળ નિવાસીઓ ટેક્સ ચૂકવતા નથી. આ વ્યવસ્થા દેશના અન્ય કોઈ ભાગમાં લાગુ નથી. જો કે, GST અથવા રાજ્ય દ્વારા લાદવામાં આવેલા અન્ય ટેક્સ જેવા અન્ય ટેક્સ સિક્કિમમાં લાગુ પડે છે. આ ખાસ મુક્તિ સિક્કિમને માત્ર વહીવટી રીતે જ નહીં પરંતુ આર્થિક રીતે પણ એક અનોખું રાજ્ય બનાવે છે.
