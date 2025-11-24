દુબઈ એર શોમાં તેજસ ક્રેશ થયા બાદ HAL કંપનીના શેર પર કેટલી અસર? રોકાણકારોએ શું કરવું
દુબઈ એર શોમાં ભારતનું તેજસ ક્રેશ થઈ ગયું. ત્યારે આ ફાઈટર વિમાન બનાવનારી ભારતીય કંપનીના શેરોની શું સ્થિતિ થઈ અને આગળ શું પરિસ્થિતિ રહેશે. રોકાણકારોએ શું કરવું. વિગતો જાણો.
શુક્રવારનો દિવસ ભારત માટે ખુબ જ દુખદ રહ્યો. કારણ દુબઈના એક એર શોમાં દુર્ઘટના ઘટી. લાઈટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ Tejas Mk 1 દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું જેમાં પાયલોટે પણ જીવ ગુમાવ્યો. છેલ્લા બે વર્ષમાં આ પ્રકારની આ બીજી ઘટના છે. દેશની લિડિંગ ડિફેન્સ કંપની હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ આ એરક્રાફ્ટને બનાવે છે. ક્રેશ થયાના સમાચાર સામે આવતા જ શુક્રવારે શેર લગભગ પોણા ત્રણ ટકા તૂટીને 4593 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. જાણો હવે આગળ આ શેરમાં શું કરવું.
ડોમેસ્ટિક બ્રોકરેજ ફર્મ ઈલારા કેપિટલે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે ફાઈટર એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થવું એ સામાન્ય વાત છે. વાત ફક્ત 2025ની કરીએ તો 7થી વધુ આવા અકસ્માત થયા. જેમાં બે અમેરિકાના ફિફ્થ જનરેશન F-35 જેટ્સ પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત રશિયાના Su-30 અને ચીનના JF સીરિઝ વિમાનોમાં પણ ગત દાયકામાં અનેક ક્રેશ થયા છે. અમેરિકી મોસ્ટ એડવાન્સ્ડ ફાઈટર જેટF-35 એ છેલ્લા સાત વર્ષમાં 11 ક્રેશ રિપોર્ટ કર્યા છે. જ્યારે F-16ના 4600 બનાવવામાં આવેલા યુનિટ્સમાંથી 650-700 ફાઈટર જેટ્સ ક્લાસ-એ દુર્ઘટનાઓનો ભોગ બન્યા છે.
સેન્ટિમેન્ટલ અસર, ફાઈનાન્શિયલ નહીં
ઈલોરા કેપિટલનું માનવું છે કે Hindustan Aeronautics માટે આ ઘટનાની સેન્ટિમેન્ટલ અસર જરૂર પડી શકે છે પરંતુ ઓર્ડર બુક, રેવન્યૂ ઈન્ફ્લો, અને LCA Tejas Mk1ની ડિલિવરીને લઈને કોઈ મોટી નાણાકીય અસર નહીં પડે. આ અકસ્માત કોઈ મિશન દરમિયાન નથી થયો. પરંતુ એર શો દરમિયાન થયો હતો. આવામાં LCA Tejas Mk1 ની ગ્રાઉન્ડિંગની સંભાવના જોવા મળી રહી નથી. જેમ કે ALH હેલિકોપ્ટરના વારંવાર મિશન ક્રેશ બાદ થયું હતું.
એક્સપોર્ટ્સ પર થોડી અસર પડી શકે
બ્રોકરેજે કહ્યું કે સતત બીજુ ક્રેશ એક્સપોર્ટ્સના શેડ્યૂલને થોડું પ્રભાવિત કરી શકે છે. હાલ 83+97 Tejas Mk 1A ના ઓર્ડર્સ અને તેની ડિલિવરી ટાઈમલાઈનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર ન આવવાનું અનુમાન છે. LCA Tejas Mk1ની બંને ઘટનાઓ એરફોર્સના IOC વેરિએન્ટના વિમાન હતા જે વર્ષ 2016માં સામેલ કરાયા હતા અને લગભગ 9 વર્ષથી ઉડાણ ભરતા હતા. અત્યાર સુધી ભારતીય વાયુસેનાએ 40 Tejas Mk 1 વિમાન ઓર્ડર કર્યા જેમાંથી 38 ડિલિવરી થઈ ચૂક્યા છે જેમાં 6 ટ્રેનર એરક્રાફ્ટઅને 32 સિંગર સીટ ફાઈટર એરક્રાફ્ટ.
Hindustan Aeronautics માટે શું છે ટાર્ગેટ
હાલ Hindustan Aeronautics શેરને વેલ્યૂએશનની રીતે કોઈ મોટું જોખમ ગણવામાં આવી રહ્યુ નથી. ઈલારા કેપિટલે આ શેર માટે BUY નું રેટિંગ અને 5680 રૂપિયાનો ટાર્ગેટ યથાવત છે. આ ટાર્ગેટ 38x સપ્ટેમ્બર FY27E P/E મલ્ટીપલ પર આધારિત છે. આ શેર 4593 રૂપિયા પર છે. 52 અઠવાડિયાનું હાઈ 5165 રૂપિયા અને લો 3046 રૂપિયા છે. આ શેરે જુલાઈ 2024માં 5675 રૂપિયાનો લાઈફ હાઈ બનાવ્યો હતો.
industan Aeronauticsના ભવિષ્યને જોખમ નથી
અત્રે જણાવવાનું કે ભારતની એરક્રાફ્ટ પાઈપલાઈન 3 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે અને સક્રિય ફાઈટર સ્ક્વોડ્રનની સંખ્યા 42ની સરખામણીએ ફક્ત 29 છે. એટલે કે ઓર્ડરબુક અને ડિલિવરનું દ બાણ રહેશે. બ્રોકરેજનું માનવું છેકે industan Aeronautics ભારતની ડિફેન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં લીડર બની રહેશે અને લોંગ ટર્મ ગ્રોથનો સારો વિકલ્પ રહેશે.
(અહેવાલ સાભાર- ઝી બિઝનેસ હિન્દી)
(Disclaimer: અહીં ફક્ત શેરના પરફોર્મન્સની જાણકારી આપવામાં આવી છે. સ્ટોકમાં રોકાણની સલાહ બ્રોકરેજ હાઉસ/ એક્સપર્ટ દ્વારા અપાય છે. આ Z 24 કલાકના વિચાર નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)
