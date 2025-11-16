ભયંકર ક્રેશ... ફૂટવા લાગ્યા ફુગ્ગા, દિગ્ગજ રોકાણકારે કહ્યું: સોનું-ચાંદી, બિટકોઈન જ વધશે!
Robert Kiyosaki Prediction: રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ તેમની નવી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ફરી એકવાર બિટકોઇન અને વૈશ્વિક બજારમાં થયેલા ઘટાડા પર વાત કરી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ સમયમાં પણ તેઓ સોનું, ચાંદી કે બિટકોઇન વેચી રહ્યા નથી.
Robert Kiyosaki Prediction: વિશ્વભરના શેરબજારો સતત વધઘટનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. પહેલા સોનું અને ચાંદી અને હવે અગ્રણી ક્રિપ્ટોકરન્સી, બિટકોઇન તૂટી રહ્યા છે. પરંતુ આ વિનાશક ક્રેશ પછી પણ, પ્રખ્યાત પુસ્તક "રિચ ડેડ પુઅર ડેડ" ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી સોના, ચાંદી અને બિટકોઇનમાં વિશ્વાસ રાખે છે. એક નવી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે બિટકોઇન તૂટી રહ્યું છે અને બધે ફુગ્ગા ફૂટી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ તેને વેચી રહ્યા નથી. તેમણે આ પાછળનું મુખ્ય કારણ સમજાવ્યું છે. અગાઉ, રોબર્ટ કિયોસાકીએ ક્રેશની ચેતવણી સંબંધિત એક પોસ્ટ શેર કરી હતી.
કિયોસાકીએ કહ્યું કે, "બધા ફુગ્ગાઓ ફૂટી રહ્યા છે."
રોબર્ટ કિયોસાકીએ તેમની નવી ટ્વિટર (હવે X) પોસ્ટમાં ફરી એકવાર બજારો અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં થયેલા ઘટાડાને સંબોધિત કર્યો. તેમણે લખ્યું કે, બિટકોઈન ક્રેશ, દરેક વસ્તુના ફુગ્ગા ફૂટી રહ્યા છે, પણ હું વેચી રહ્યો નથી, હું રાહ જોઈ રહ્યો છું. બધા બજારો પડી રહ્યા છે તેનું કારણ એ છે કે દુનિયાને અત્યારે રોકડની જરૂર છે, પણ મને નથી. કિયોસાકીના મતે, આ ઘટાડો આ સંપત્તિઓના મૂલ્યને કારણે નથી, પરંતુ વૈશ્વિક પ્રવાહિતા સંકટને કારણે છે.
સોનું અને ચાંદી વધુ મૂલ્યવાન
"રિચ ડેડ પુઅર ડેડ" ના લેખકે તેમની પોસ્ટમાં એ પણ સમજાવ્યું કે તેમણે ક્રેશ પછી પણ આ સંપત્તિઓ કેમ વેચી નથી. તેમણે લખ્યું કે, "હું તેમને વેચી રહ્યો નથી તેનું વાસ્તવિક કારણ એ છે કે દુનિયા દેવામાં ડૂબી ગઈ છે, અને મારી શરત 'ધ બિગ પ્રિન્ટ' પર છે, જેમ કે લોરેન્સ લેપર્ડના પુસ્તકમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે, જે શરૂ થવાનું છે. આ સંપત્તિઓને ગાદી તરીકે વર્ણવતા, તેમણે કહ્યું કે 'ધ બિગ પ્રિન્ટ' સોના, ચાંદી, બિટકોઈન અને ઇથેરિયમને વધુ મૂલ્યવાન બનાવશે, કારણ કે નકલી ચલણ ઘટી રહ્યું છે.
ગભરાટમાં સંપત્તિ વેચે છે લોકો
કિયોસાકીએ તેમની પોસ્ટમાં વધુ સમજાવ્યું કે લોરેન્સ અને હું ખોટા હોઈ શકીએ છીએ, અને અમારી આગાહીઓ ખોટી હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, હું રોકાણ સલાહ આપતો નથી, પરંતુ હું જે કરી રહ્યો છું તે શેર કરું છું. તેમણે ઉમેર્યું કે તેમના મોટાભાગના મિત્રોને રોકડની જરૂર છે, અને તેમની સંપત્તિ વેચવાથી તેમની ચિંતા ઓછી થાય છે.
BITCOiN CRASHING:
The everything bubbles are bursting….
Q: Am I selling?
A: NO: I am waiting.
Q: Why aren’t you selling?
A: The cause of all markets crashing is the world is in need of cash.
A: I do not need cash.
A: The real reason I am not selling is because the…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 15, 2025
રોબર્ટ કિયોસાકીએ આગળ લખ્યું કે, સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જો તમને ડર લાગે છે અને રોકડની જરૂર હોય છે, જેમ કે વિશ્વના મોટાભાગના લોકો કરે છે, તો તમે તમારી શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ વેચી શકો છો અને રોકડ તરફ વળી શકો છો.
તમારી પોતાની ભૂલોમાંથી શીખવાની સલાહ
તેમણે કહ્યું કે જો તમને ડર અને પૈસાની અછત અનુભવો છો, તો તમારી ભૂલોમાંથી શીખો. સાવચેત રહો. કિયોસાકીના મતે, ભૂલો એ છે જેમાંથી મનુષ્યો શીખવા માટે બનાવે છે. કમનસીબે, શાળાઓ ભૂલો કરવા બદલ વિદ્યાર્થીઓને સજા આપે છે. પરંતુ તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે ઘણા ઓછા શિક્ષિત લોકો છે. તેમણે પોતાની પોસ્ટનો અંત આ રીતે કર્યો, કાળજી રાખો, શીખતા રહો, અને X પર મને ફોલો કરવા બદલ આભાર.
