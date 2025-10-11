એ એક વાત... જેનાથી ભડકી ગયા ટ્રમ્પ, અને ચીન પર ફેક્યો 100% ટેરિફ બોમ્બ !
Why US Tariff On China: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ચીન પર ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. તેમણે 1 નવેમ્બર, 2025થી ચીન પર વધારાનો 100% ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપી છે. ચીનના નવા નિયમોને અનુસરીને અમેરિકાએ આ નિર્ણય લીધો છે.
Why US Tariff On China: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ચીન પર મોટો ટેરિફ હુમલો કર્યો. તેમણે 1 નવેમ્બર, 2025થી ચીનથી આયાતી તમામ ઉત્પાદનો પર વધારાનો 100% ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી. આનો અર્થ એ થયો કે હાલના કર ઉપરાંત વધારાનો 100% ટેક્સ લાદવામાં આવશે.
ટેરિફની ધમકી ઉપરાંત, ટ્રમ્પે એ પણ જાહેરાત કરી કે અમેરિકા 1 નવેમ્બરથી ક્રિટિકલ સોફ્ટવેર પર નિકાસ નિયંત્રણો પણ લાગુ કરશે. હવે, પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, જ્યારે વસ્તુઓ ધીમે ધીમે સુધરી રહી હતી ત્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અચાનક ચીન પર ટેરિફ કેમ જાહેર કર્યા? હકીકતમાં, આ પાછળનું કારણ ચીનનો નિર્ણય છે.
ચીને એવું શું કર્યું જેના કારણે અમેરિકા 100% ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપવા માટે પ્રેરિત થયું?
ચીને 1 ડિસેમ્બરથી લાગુ પડતા દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો પર કડક નિયંત્રણોની જાહેરાત કરી છે. ચીન દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજોનો રાજા છે, જે તેની નિકાસના લગભગ 90% પર નિયંત્રણ રાખે છે. આ જ કારણ છે કે ચીન વારંવાર દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો અંગે નવા નિયમો રજૂ કરે છે. હવે, ચીને જણાવ્યું છે કે તે પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે આ ખનિજોની નિકાસ પર કડક નિયંત્રણો લગાવશે.
ચીને ભારત પાસેથી ગેરંટી પણ માંગી છે કે તે અમેરિકાને ભારે દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો સપ્લાય કરશે નહીં, તો જ તે ભારતને દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો સપ્લાય કરશે. આ નિર્ણયથી હવે ટ્રમ્પ ગુસ્સે થયા છે, જેના કારણે અમેરિકાએ ચીન પર 100% વધારાનો ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી છે.
દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો કેટલા મહત્વપૂર્ણ છે?
દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો 17 પ્રકારના ચુંબકીય તત્વો છે, જેમ કે લેન્થેનમ, નિયોડીમિયમ અને યુરોપિયમ, જેનો ઉપયોગ સ્માર્ટફોન, ઇલેક્ટ્રિક કાર, કમ્પ્યુટર ચિપ્સ, લશ્કરી સાધનો અને ગ્રીન એનર્જીમાં થાય છે. આ ખનિજોનો અભાવ ઓટો ઉદ્યોગ સહિત ઘણા ઉદ્યોગોને અસર કરશે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગ પણ ઠપ થઈ શકે છે. વિશ્વના 70 ટકાથી વધુ દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો ચીનમાંથી આવે છે.
ટ્રમ્પે ચીન વિશે શું કહ્યું?
ટ્રમ્પે કહ્યું કે દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો પર ચીનનો નિર્ણય તમામ દેશોને અસર કરશે. તેમણે ચીનના આ પગલાને નૈતિક અપમાન ગણાવ્યું અને કહ્યું કે તે વિશ્વ વેપાર પર પ્રભુત્વ મેળવવાની તેની લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ અન્ય દેશોની ઇચ્છાઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના એકપક્ષીય કાર્યવાહી કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 1 નવેમ્બર, 2025થી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હાલમાં યુએસ દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા કોઈપણ ટેરિફ ઉપરાંત, ચીન પર 100% ટેરિફ લગાવશે.
ચીને શું કર્યું છે?
ચીને હોલ્મિયમ, એર્બિયમ અને યટરબિયમ સહિત અનેક દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો પર નિકાસ પ્રતિબંધ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનાથી પ્રતિબંધિત દુર્લભ વસ્તુઓની કુલ સંખ્યા 12 થઈ ગઈ છે. બેઇજિંગે સેમિકન્ડક્ટર અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રો તેમજ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં વપરાતા લિથિયમ બેટરી અને ગ્રેફાઇટ એનોડ સાથે સંબંધિત ઉત્પાદન તકનીકો પર પણ પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. ચીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને કારણ તરીકે ગણાવી હતી.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ શી જિનપિંગ સાથે મુલાકાત કરશે નહીં
આ મહિનાના અંતમાં દક્ષિણ કોરિયામાં એશિયા-પેસિફિક આર્થિક સહકાર (APEC) સમિટ પહેલા તણાવ વધી રહ્યો છે, જ્યાં ટ્રમ્પ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ બંને હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ચીનના તાજેતરના પગલાં પછી શી જિનપિંગ સાથે મળવાનું કોઈ કારણ નથી.
