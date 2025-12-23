31 ડિસેમ્બરે પુરૂ થઈ રહ્યું છે 7મું પગારપંચ, હવે 8માં પગારપંચ આટલી થઈ જશે સેલેરી, જુઓ ગણતરી
DA Hike: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ અંગે ખૂબ જ આશાવાદી છે. દરેક વ્યક્તિ નવા પગાર વધારા અને યોગ્ય ફિટમેન્ટ પરિબળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
જોકે, 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે, અને નવો પગાર 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવાની ધારણા છે. સરકારને રિપોર્ટ મંજૂર કરવામાં લગભગ બે વર્ષ લાગી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળશે, પરંતુ વધેલો પગાર ટૂંકી રાહ જોયા પછી જ આવશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ગુણાંક છે જેના દ્વારા નવો પગાર નક્કી કરવા માટે વર્તમાન મૂળ પગારનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. નેક્સડિગમના ડિરેક્ટર રામચંદ્રન કૃષ્ણમૂર્તિના મતે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરતી વખતે ફુગાવો, જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ, CPI સૂચકાંક, સરકારની નાણાકીય પરિસ્થિતિ અને ખાનગી ક્ષેત્ર સાથેની સરખામણી સહિતના ઘણા પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે કર્મચારીઓ માટે વધારાનો વધારો નક્કી કરવા માટે મૂળભૂત પગાર અને ગ્રેડ પેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફુગાવાનો દર જેટલો ઊંચો હશે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તેટલો ઊંચો હશે.
બમણાથી વધુ અસર
જો 8મા પગાર પંચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.15 નક્કી કરે છે, તો પગાર પર બમણાથી વધુ વધારાનો સીધો પ્રભાવ પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીનો વર્તમાન બેઝિક પગાર ₹18,000 છે, તો નવો બેઝિક પગાર 2.15 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે ₹38,700 થઈ શકે છે. આ દરમિયાન, ₹50,000 કમાતા કર્મચારીનો પગાર આશરે ₹107,500 સુધી વધી શકે છે. વધુમાં, DA, HRA અને પેન્શન જેવા લાભો મૂળભૂત પગાર પર આધાર રાખે છે, તેથી કુલ માસિક આવક અને નિવૃત્તિ લાભોમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
વિવિધ સ્તરોના કર્મચારીઓના પગાર
વિવિધ લેવલોને ધ્યાનમાં લેતા, લેવલ 1 પર ₹18,000 નો મૂળ પગાર ₹38,700, લેવલ 6 પર ₹35,400થી ₹76,110 અને લેવલ 10 પર ₹56,100થી આશરે ₹1.20 લાખ સુધી વધી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ માટે આ વધારો વધુ હશે. લેવલ 15 પર, ₹1.82 લાખનો મૂળ પગાર ₹3.91 લાખ સુધી વધી શકે છે, જ્યારે લેવલ 18 પર, મૂળ પગાર ₹2.50 લાખથી વધીને આશરે ₹5.37 લાખ સુધી વધી શકે છે.
એકંદરે, જો 2.15નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે, તો 8મું પગાર પંચ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટી રાહત અને મજબૂત વધારો લાવી શકે છે.
