ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે 8મું પગાર પંચ, શું કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બજેટમાં મળશે સરપ્રાઈઝ?

8th Pay Commission: નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની કુલ સંખ્યા 1.1 કરોડથી વધુ છે. આ લોકો આઠમા પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બજેટમાં આ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત થવાની અપેક્ષા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:23 PM IST

8th Pay Commission: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવાના છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે નિર્મલા સીતારમણ રવિવારે બજેટ રજૂ કરશે. સમાજના તમામ ક્ષેત્રના લોકો, ખાસ કરીને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, આ બજેટની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, તેમના ભાષણ પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. આઠમા પગાર પંચની ઔપચારિક રચનાના લગભગ ત્રણ મહિના પછી બજેટ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

18 મહિનાની અંતિમ તારીખ

પગાર પંચને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાની અંતિમ તારીખ આપવામાં આવી છે. જો કેન્દ્ર સરકાર સુધારેલા પગાર અને પેન્શનની નાણાકીય અસરને આવરી લેવા માટે રકમ ફાળવવાનું નક્કી કરે છે, તો આઠમા પગાર પંચની ભલામણોના ઝડપી અમલીકરણ અંગે અટકળો વધુ તીવ્ર બનશે. 

નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની કુલ સંખ્યા 11 મિલિયનથી વધુ છે. આ લોકો 8મા પગાર પંચની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો બજેટ સકારાત્મક સંકેતો આપે છે, તો પગાર પંચ મે 2027ની અંતિમ તારીખ પહેલાં તેનો અહેવાલ રજૂ કરી શકે છે.

સરકારી તિજોરી પર અસર

7મા પગાર પંચના અમલીકરણથી 2017માં તિજોરી પર આશરે 1.02 લાખ કરોડ રૂપિયાની અસર પડી હતી. તે સમયે, 2.57 (157 ટકા)ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરીને મૂળભૂત પગાર અને પેન્શનમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. 

8મા પગાર પંચ માટે ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ઓછું હોય, તો પણ 8મા પગાર પંચ હેઠળ સરકારી તિજોરી પર અસર વધુ હશે. ગયા વર્ષે, કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝે 1.8ના સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, જે સૂચવે છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયાની નાણાકીય અસર 2.4-3.2 લાખ કરોડ રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

