Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ, પગારથી લઈ પેન્શન અને DA પર સામે આવી અપડેટ્સ, જાણો

8th Pay Commission Latest Update: સરકારે જણાવ્યું હતું કે ગંભીર અનુશાસનહીનતા માટે કર્મચારીને બરતરફ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી DA અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભો ચાલુ રહેશે. CCS પેન્શન નિયમોમાં ફેરફાર ફક્ત આવા કિસ્સાઓમાં જ લાગુ પડે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:37 PM IST

Trending Photos

1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ, પગારથી લઈ પેન્શન અને DA પર સામે આવી અપડેટ્સ, જાણો

8th Pay Commission Latest Update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં 8મા પગાર પંચ અંગે ઉત્સુકતા વધી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાની હેઠળની સરકારે મંજૂર કરેલું આ કમિશન 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવાની ધારણા છે. આ કમિશન હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને ભથ્થામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ વિષયો પગાર વધારો અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નવું પગાર પંચ લાખો પરિવારોની આવક પર સીધી અસર કરશે.

વિગતો શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હાઈ લેવલે સેટ કરવામાં આવે છે, તો 18,000 રૂપિયાનો વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર વધીને આશરે 51,480 રૂપિયા થઈ શકે છે. જોકે, સરકારે હજુ સુધી પગાર વધારાની ટકાવારી અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. 

ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, દેશમાં અંદાજે 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ (સંરક્ષણ કર્મચારીઓ સહિત) અને અંદાજે 65 લાખ પેન્શનરો છે, જેમને 8મા પગાર પંચનો લાભ મળશે. સરકાર કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનની સમીક્ષા કરવા માટે દર 10 વર્ષે પગાર પંચની રચના કરે છે.

સરકારે DA પર સ્પષ્ટતા કરી

આ દરમિયાન, સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગે ફેલાતી અફવાઓ પર પણ સ્પષ્ટતા કરી છે. 13 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, સરકારે સોશિયલ મીડિયા પર સ્પષ્ટતા કરી હતી કે નવા નાણાકીય અધિનિયમ 2025 પછી પેન્શનરોને DA નહીં મળે તેવો દાવો ખોટો છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે ગંભીર અનુશાસનહીનતાને કારણે કર્મચારીને બરતરફ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી DA અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભો ચાલુ રહેશે. CCS પેન્શન નિયમોમાં ફેરફાર ફક્ત આવા કિસ્સાઓમાં જ લાગુ પડે છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગે, એક્સપર્ટ માને છે કે સરકાર ફુગાવો, પગારમાં ઘટાડો અને સરકારની નાણાકીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેશે. પ્રારંભિક અંદાજ સૂચવે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83 અને 2.57ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. ટેક્સ એક્સપર્ટ સીએ ચાંદની આનંદનના મતે, હજુ સુધી કોઈ અંતિમ આંકડો નક્કી થયો નથી. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પણ 2.57 હતો, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે પગારમાં પણ તેટલો જ વધારો થશે. કમિશનનો રિપોર્ટ જાહેર થયા પછી જ અંતિમ નિર્ણય સ્પષ્ટ થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
8th Pay Commission8TH PAY COMMISSION LATEST NEWSGujarati NewsBusiness NewsGovernmentimplementsalarypensionDA

Trending news