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8th Pay Commission: બેઝિક સેલરી વધતાં જ HRA માં પણ થશે બમ્પર વધારો, સમજો પગાર વધારાનું આખું ગણિત

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ અંગે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની અપેક્ષાઓ વધી છે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2, 2.5, અથવા 3 લાગુ કરવામાં આવે છે, તો ફક્ત મૂળભૂત પગારમાં જ નહીં પરંતુ HRAમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે. ચાલો જાણીએ કે X, Y અને Z શહેરોમાં HRA અને કર્મચારીઓના પગાર પર આની શું અસર પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:17 PM IST
8th Pay Commission: બેઝિક સેલરી વધતાં જ HRA માં પણ થશે બમ્પર વધારો, સમજો પગાર વધારાનું આખું ગણિત
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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