/8th Pay Commission: બેઝિક સેલરી વધતાં જ HRA માં પણ થશે બમ્પર વધારો, સમજો પગાર વધારાનું આખું ગણિત

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો હાલમાં 8મા પગાર પંચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. સૌથી વધુ ચર્ચાતો મુદ્દો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે, કારણ કે તે મૂળભૂત પગારમાં વધારો અને તેની સાથે, અનેક ભથ્થાં નક્કી કરે છે. આમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) છે, જે કર્મચારીના મૂળ પગારનો એક નિશ્ચિત ટકાવારી છે. મૂળભૂત પગાર જેટલો ઊંચો હશે, તેટલો ઊંચો HRA.
હાલમાં, 7મા પગાર પંચ હેઠળ, HRA ને ત્રણ શહેર શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. શ્રેણી X (મોટા મહાનગરો)માં કર્મચારીઓને તેમના મૂળ પગારના 30% HRA મળે છે, શ્રેણી Y માં રહેલા લોકોને 20% મળે છે, અને શ્રેણી Z માં રહેલા લોકોને 10% મળે છે. જો 8મા પગાર પંચમાં પણ આ જ HRA સિસ્ટમ ચાલુ રહે અને ફક્ત મૂળ પગારમાં વધારો થાય, તો કર્મચારીઓને મળતા કુલ પગારમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે.
2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં મૂળ પગાર 51,000 રૂપિયા થાય
ઉદાહરણ તરીકે લેવલ 4 ના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીને લો. જો 2.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે અને તેમનો મૂળ પગાર 51,000 રૂપિયા થાય, તો તેઓ શહેર Xમાં દર મહિને 15,300 રૂપિયા, શહેર Yમાં 10,200 રૂપિયા અને શહેર Zમાં 5,100 રૂપિયા HRA મેળવી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓની માસિક આવક ફક્ત HRA દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે વધશે.
2.5 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં મૂળ પગાર 63,750 રૂપિયા
જો સરકાર 2.5 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરે અને મૂળ પગાર 63,750 રૂપિયા સુધી પહોંચે, તો HRA પ્રમાણસર વધશે. આ કિસ્સામાં, શહેર Xમાં કર્મચારીઓને આશરે 19,125 રૂપિયા, શહેર Yમાં 12,750 રૂપિયા અને શહેર Zમાં 6,375 રૂપિયા દર મહિને HRA મળી શકે છે. આ વર્તમાન HRA કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે હશે.
3.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં બેઝિક પગાર 76,500 રૂપિયા
બીજી બાજુ, જો કર્મચારીઓની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગણી મુજબ, 3.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે અને બેઝિક પગાર 76,500 રૂપિયા સુધી પહોંચે, તો HRA પણ નવી ઊંચાઈએ પહોંચશે. આ સ્થિતિમાં, શહેર Xમાં HRA 22,950 રૂપિયા, શહેર Yમાં 15,300 રૂપિયા અને શહેર Zમાં 7,650 રૂપિયા પ્રતિ માસ હોવાનો અંદાજ છે. આના પરિણામે કર્મચારીઓના ટેક-હોમ પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.
જો કે, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સીધો HRA પર લાગુ પડતો નથી. તે ફક્ત બેઝિક પગારમાં વધારો કરે છે, અને HRA તે નવા બેઝિક પગારના ટકાવારી તરીકે નક્કી થાય છે. તેથી, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલો ઊંચો હશે, HRA એટલો ઊંચો હશે. હાલ માટે, આ આંકડા ફક્ત અંદાજ અને ઉદાહરણો છે. 8મા પગાર પંચની ભલામણો અને કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
લાભો ફક્ત મૂળ પગાર પૂરતા મર્યાદિત રહેશે નહીં
જો 8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2, 2.5, અથવા 3 ના કોઈપણ સ્તર સુધી વધે છે, તો લાભો ફક્ત મૂળ પગાર પૂરતા મર્યાદિત રહેશે નહીં. HRA સહિત અન્ય ઘણા ભથ્થાં પણ વધશે, જેના કારણે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની માસિક આવકમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે લાખો કર્મચારીઓ હવે કમિશનની ભલામણો અને સરકારના અંતિમ નિર્ણયની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.