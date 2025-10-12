આવી રહી છે ઇતિહાસની સૌથી મોટી આફત, બચવાનો છે એક જ રસ્તો... રોબર્ટ કિયોસાકીની ભયાનક ચેતવણી !
Biggest Crash Warning: પ્રખ્યાત રોકાણકાર રોબર્ટ કિયોસાકીએ વિશ્વને એક મોટી નાણાકીય કટોકટીની ચેતવણી આપી છે. તેમણે લોકોને સોના, ચાંદી અને બિટકોઇન જેવી સંપત્તિમાં રોકાણ કરવા વિનંતી કરી છે. કિયોસાકી માને છે કે બચત કરનારાઓ નુકસાન કરશે. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પના ચીન પ્રત્યેના કડક વલણને પગલે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઘટાડો થયો છે.
Trending Photos
Biggest Crash Warning: પ્રખ્યાત રોકાણકાર અને "રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ"ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. તેમના મતે, વિશ્વ એક મોટી નાણાકીય કટોકટી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે લોકોને વાસ્તવિક સંપત્તિમાં રોકાણ કરવા વિનંતી કરી.
કિયોસાકીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના પુસ્તક "રિચ ડેડ્સ પ્રોફેસી" માં તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ વર્ષે ઇતિહાસનો સૌથી મોટો નાણાકીય કડાકો થશે. તેમનું માનવું છે કે આની બેબી બૂમર પેઢીના નિવૃત્તિ પર વિનાશક અસર પડશે. ઘણા લોકો બેઘર થઈ શકે છે અથવા તેમના બાળકો સાથે રહી શકે છે. કિયોસાકીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ વર્ષોથી લોકોને "પ્રિન્ટેડ સંપત્તિ"માં રોકાણ ન કરવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. તેમનું માનવું છે કે બચત કરનારાઓ નુકસાન કરશે.
આને કેવી રીતે ટાળવું
કિયોસાકી સોના, ચાંદી, બિટકોઇન અને તાજેતરમાં ઇથેરિયમમાં રોકાણ કરવાની ભલામણ કરે છે. તેમનું માનવું છે કે ચાંદી અને ઇથેરિયમ હાલમાં શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો છે. તેઓ મૂલ્યના ભંડાર છે અને ઉદ્યોગમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. તેમની કિંમતો હાલમાં ઓછી છે. તેઓ લોકોને ચાંદી અને ઇથેરિયમના ફાયદા અને ગેરફાયદાને સારી રીતે સમજવા અને પછી તેમની સમજણના આધારે રોકાણ કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ તેમની નાણાકીય સમજણમાં વધારો કરશે અને તેમને સમૃદ્ધ બનાવશે.
ટ્રમ્પે ચીન પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી
આ ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચીન પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે, ત્યાંથી યુએસમાં નિકાસ થતા તમામ મહત્વપૂર્ણ સોફ્ટવેર પર 100% ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. આ પછી, મુખ્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વધતા વેપાર તણાવને કારણે બિટકોઇન અને ઇથેરિયમ રેકોર્ડ સ્તરે વેચાઈ ગયા છે. રોકાણકારોએ તેમના ભંડોળ સ્ટેબલકોઇન્સ અથવા સલામત સંપત્તિમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા છે.
બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પની જાહેરાતના 24 કલાકની અંદર $19 બિલિયનથી વધુના દાવ ખતમ થઈ ગયા હતા. બિટકોઇન 10% થી વધુ ઘટીને $110,000 ની નીચે આવી ગયા હતા. જોકે, પાછળથી તે $113,096 પર સુધર્યું. ઇથેરિયમ 11.2% ઘટીને $3,878 પર આવી ગયું. આ દરમિયાન, XRP, Doge અને Ada જેવી અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં પણ લગભગ 19%, 27% અને 25%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
REMINDER: I predicted the biggest crash in world history was coming in my book Rich Dad’s Prophecy. That crash will happen this year.
Baby Boom Retirements are going to be wiped out. Many boomers will be homeless or living in their kids basement. Sad.
REMiNDER: I have…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 11, 2025
TruthSocial પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે બેઇજિંગે(ચીન) વિશ્વને એક અત્યંત પ્રતિકૂળ પત્ર મોકલ્યો છે, જેમાં લગભગ દરેક ઉત્પાદન પર મોટા પાયે નિકાસ નિયંત્રણો લગાવવામાં આવ્યા છે. આનાથી નવા વેપાર યુદ્ધનો ભય ઉભો થયો છે.
નાણાકીય બજારોમાં અનિશ્ચિતતા
કિયોસાકીની ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે વિશ્વભરના રોકાણકારો નાણાકીય બજારોમાં અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યા છે. તે ભલામણ કરે છે કે લોકો ફક્ત કાગળના ચલણ અથવા બેંકોમાં નાણાં પર આધાર રાખતા નથી, પરંતુ એવી સંપત્તિઓમાં રોકાણ કરે છે જેની આંતરિક મૂલ્ય હોય. સોના અને ચાંદી જેવી આ સંપત્તિઓને સદીઓથી મૂલ્યવાન માનવામાં આવે છે. તે ક્રિપ્ટોકરન્સીને મૂલ્યના ભંડાર તરીકે પણ જુએ છે, ખાસ કરીને ઇથેરિયમ, કારણ કે તેનો ઉપયોગ વિવિધ ઉદ્યોગોમાં થઈ રહ્યો છે.
એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કિયોસાકીની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણીવાર વિવાદાસ્પદ રહી છે. જો કે, તે હંમેશા લોકોને નાણાકીય સુરક્ષા પર વિચાર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. તેમનું માનવું છે કે માત્ર બચત પૂરતી નથી, સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવું એ વાસ્તવિક સંપત્તિ બનાવવાનો માર્ગ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે