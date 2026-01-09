Prev
આવી રહ્યો છે આ વર્ષનો સૌથી મોટો IPO, મુકેશ અંબાણી વેચશે 2.5% હિસ્સો

Upcoming IPO: હાલના અંદાજ મુજબ કંપનીની વેલ્યું આશરે 180 અરબ ડોલર હોવાનો અંદાજ છે. 2.5 ટકા હિસ્સો વેચવાથી આશરે 4થી 4.5 બિલિયન ડોલર (આશરે 35,000થી 37,000 કરોડ રૂપિયા) એકત્ર થઈ શકે છે. આ આંકડો ગયા વર્ષે Hyundai Motor Indiaના 3.3 અરબ ડોલર IPO કરતા મોટો હશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:27 PM IST

Upcoming IPO: રિલાયન્સ Jio પ્લેટફોર્મ્સ આ વર્ષે તેનો ખૂબ જ અપેક્ષિત IPO લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. જો આ યોજના સફળ થાય છે, તો તે ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO હોઈ શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપની શેરબજારમાં તેના કુલ હિસ્સાના માત્ર 2.5% હિસ્સો ઓફર કરવાનું વિચારી રહી છે. 

હાલના અંદાજ મુજબ, Jioનું મૂલ્યાંકન આશરે $180 બિલિયન હોવાનો અંદાજ છે. 2.5% હિસ્સો વેચવાથી આશરે ₹35,000-37,000 કરોડ એકત્ર થઈ શકે છે. આ આંકડો ગયા વર્ષે Hyundaiના $3.3 બિલિયન IPO કરતા મોટો હશે.

ભારતની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની

મુકેશ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળની રિલાયન્સ જિયો, ભારતની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની માનવામાં આવે છે, જેના 50 કરોડથી વધુ વપરાશકર્તાઓ છે. છેલ્લા 6 વર્ષમાં, જિયોએ ફક્ત મોબાઇલ નેટવર્ક સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ કૃત્રિમ બુદ્ધિ(AI), ડિજિટલ સેવાઓ અને ટેકનોલોજીના ઘણા નવા ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશ કર્યો છે. 

KKR, સિલ્વર લેક, જનરલ એટલાન્ટિક અને અબુ ધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી જેવા મુખ્ય વિદેશી રોકાણકારોએ કંપનીમાં રોકાણ કર્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, કેટલાક બેંકરોએ જિયોનું મૂલ્યાંકન $200 થી $240 બિલિયન હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જોકે કંપનીએ હજુ સુધી કોઈ આંકડો અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યો નથી.

શેરના માત્ર 2.5% લિસ્ટ કરવા માંગે છે કંપની

કંપની તેના શેરના માત્ર 2.5% લિસ્ટ કરવા માંગે છે કારણ કે જિયોનું કદ મોટું છે અને નાનો હિસ્સો વેચવાથી શેરના ભાવમાં વધુ માંગ પેદા થઈ શકે છે. જો કે, આ માટે નિયમમાં ફેરફારની જરૂર છે. હાલમાં, ભારતમાં મોટા IPO માટે જાહેર જનતાને ઓછામાં ઓછા 5% શેર ઓફર કરવાની જરૂર છે. 

જો કે, SEBIએ આ મર્યાદા ઘટાડીને 2.5% કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે હજુ પણ નાણા મંત્રાલયની મંજૂરી માટે બાકી છે. આ IPO વેચાણ માટે ઓફર હશે કે કંપની નવા શેર જાહેર કરીને ભંડોળ એકત્ર કરશે તે પણ સ્પષ્ટ નથી.

IPO બજાર મજબૂત

Jioનો IPO એવા સમયે આવવાની ધારણા છે, જ્યારે ભારતના IPO બજારમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી રહી છે. 2025માં, ભારત વિશ્વનું બીજું સૌથી મોટું પ્રાથમિક ઇક્વિટી બજાર હતું. Jio આગામી મહિનાઓમાં ભારતમાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહેલી એલોન મસ્કની સ્ટારલિંક સેવા સાથે પણ સ્પર્ધા કરે તેવી અપેક્ષા છે. 

Jioએ Nvidia સાથે મળીને AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર પણ કામ શરૂ કર્યું છે. મોર્ગન સ્ટેનલી અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક IPO દસ્તાવેજો તૈયાર કરી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે, અને Jioનું લિસ્ટિંગ બજારની સ્થિતિના આધારે 2026ના પહેલા ભાગમાં થઈ શકે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

