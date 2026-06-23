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India-US Trade Deal: વેપાર જગતની નજર 48 કલાક પર! ભારત-અમેરિકા ડીલ થઈ શકે છે ફાઇનલ! જાણો

India-US Trade Deal Update: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના ટ્રેડ ડિલ અંગે ટૂંક સમયમાં મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ જેમીસન ગ્રીર સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજવાની છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:48 PM IST
India-US Trade Deal: વેપાર જગતની નજર 48 કલાક પર! ભારત-અમેરિકા ડીલ થઈ શકે છે ફાઇનલ! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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