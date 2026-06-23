/India-US Trade Deal: વેપાર જગતની નજર 48 કલાક પર! ભારત-અમેરિકા ડીલ થઈ શકે છે ફાઇનલ! જાણો

India-US Trade Deal Update: ભારત-અમેરિકા વેપાર ટ્રેડ ડિલ એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ટ્રેડ ડિલના પ્રથમ તબક્કાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ અને યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ જેમીસન ગ્રીર નવી દિલ્હીમાં મળવાના છે. આ ચર્ચાઓ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે બંને પક્ષો ટ્રમ્પની 24 જુલાઈની 10% ટેરિફ સમયમર્યાદા પહેલાં ટેરિફ લાભો મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આગામી 48 કલાક બંને દેશોના વેપાર સંબંધો માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.
હાઈ લેવલની બેઠક પર બધાની નજર
કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ નવી દિલ્હીમાં યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ જેમીસન ગ્રીર સાથે હાઈ લેવલ બેઠક યોજવાના છે, કારણ કે બંને દેશો દ્વિપક્ષીય ટ્રેડ ડિલના પ્રથમ તબક્કાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. આ બેઠક આ મહિનાની શરૂઆતમાં નવી દિલ્હીમાં મુખ્ય વાટાઘાટકારો વચ્ચેની ચર્ચા પછી છે. ફ્રાન્સમાં G7 સમિટ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ ટ્રેડ ડિલ પર ચર્ચા કરી હતી.
વાતચીત અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી
વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીના જણાવ્યા મુજબ, ભારત-અમેરિકાની ટ્રેડ ડિલ પર વાતચીતો તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, અને બંને દેશોએ તાજેતરના અઠવાડિયામાં મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરી છે. વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે પણ સંકેત આપ્યો છે કે પિયુષ ગોયલ અને ગ્રીર વચ્ચેની વાતચીત ફ્રેમવર્ક ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે.
પિયુષ ગોયલે જૂનની શરૂઆતમાં પણ જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષો તમામ બાકી મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે આગળ વધી રહ્યા છે અને ડીલના પ્રથમ તબક્કા પર આવતા મહિનાના મધ્ય સુધીમાં હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો આ 24 જુલાઈ પહેલાં થાય તો તે ખૂબ જ પ્રોત્સાહક રહેશે.
ટેરિફ મુદ્દો ઉકેલાશે
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના અગાઉની ડિલ હેઠળ, ભારતીય નિકાસ પર 18 ટકા ટેરિફ લાગવાની અપેક્ષા હતી, જ્યારે સ્પર્ધાત્મક દેશો પર 19 ટકાથી 20 ટકા સુધીના ટેરિફ લાગતા હતા. જો કે, એકસમાન 10 ટકા વધારાનો ટેરિફ બધા દેશો પર લાગુ પડે છે, જેનો અર્થ છે કે ભારતને ફાયદો થઈ રહ્યો નથી. પીટીઆઈના અહેવાલમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત અંતિમ ડિલ દ્વારા ખાતરી કરવા માંગે છે કે તેના નિકાસકારોને વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ અને ઇન્ડોનેશિયા જેવા દેશોની તુલનામાં વધુ સારી બજાર પહોંચ મળે.
નોંધનીય છે કે અમેરિકાએ તેના ટ્રેડ ભાગીદારો પાસેથી આયાત પર 150 દિવસ માટે કામચલાઉ 10 ટકા ટેરિફ લીધો હતો, અને આ સમયમર્યાદા 24 જુલાઈના રોજ સમાપ્ત થવાની છે, ત્યારબાદ એક નવું ટેરિફ માળખું લાગુ કરવામાં આવી શકે છે.