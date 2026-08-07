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પેન્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ! કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યસભામાં પેન્શનરો માટે આપી મહત્વની જાણકારી, જાણો

Pension Grievances: જો તમે પેન્શનર છો, તો આ સમાચાર ઉપયોગી થઈ શકે છે. સરકારે જણાવ્યું છે કે પેન્શનરોની ફરિયાદોનું રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ કરતી ઓનલાઈન સિસ્ટમ સરેરાશ 21 દિવસમાં ઉકેલ લાવી રહી છે. 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:28 PM IST
પેન્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ! કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યસભામાં પેન્શનરો માટે આપી મહત્વની જાણકારી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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પેન્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ! સરકારે રાજ્યસભામાં પેન્શનરો માટે આપી જાણકારી
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