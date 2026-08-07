/પેન્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ! કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યસભામાં પેન્શનરો માટે આપી મહત્વની જાણકારી, જાણો

Pension Grievances: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની જેમ, પેન્શનરો પણ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આઠમા પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણથી પેન્શનરોના પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. સમય જ કહેશે કે નિર્ણય શું આવશે, પરંતુ સરકારે હવે પેન્શનરો અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે.
સરકારે શું કહ્યું?
સરકારે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે પેન્શનરોની ફરિયાદોનું રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ કરતી ઓનલાઈન સિસ્ટમથી જવાબદારીમાં સુધારો થયો છે, જેના નિરાકરણમાં સરેરાશ 21 દિવસનો સમય લાગે છે. રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારી રાજ્યમંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું હતું કે સેન્ટ્રલ પેન્શન ફરિયાદ નિવારણ અને દેખરેખ પ્રણાલી (CPENGRAMS)એ કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરો માટે પેન્શન સંબંધિત ફરિયાદોના નિરાકરણમાં પારદર્શિતા, જવાબદારી અને સમયસર કાર્યવાહીમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે.
લગભગ ત્રણ અઠવાડિયામાં ફરિયાદોનું નિરાકરણ
કેન્દ્રીય મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પેન્શનરોને ફરિયાદો નોંધાવવા, તેમની સ્થિતિ ટ્રેક કરવા અને ડિજિટલી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે. જિતેન્દ્ર સિંહે સરકારના ડિજિટલ પેન્શન સુધારાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્રો સબમિટ કરવાથી ચકાસણી પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક અને અનુકૂળ બની છે. પેન્શનરો હવે આધાર-આધારિત બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ (અંગૂઠાની છાપ, આઇરિસ સ્કેન અથવા ચહેરાની પ્રમાણીકરણ સહિત)નો ઉપયોગ કરીને તેમના જીવન પ્રમાણપત્રો સબમિટ કરી શકે છે. ડિજિટલ પેન્શન સુધારાઓની વિગતો આપતાં જિતેન્દ્ર સિંહે કહ્યું કે ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્રો પેન્શન વિતરણ સત્તાવાળાઓના ડેટાબેઝમાં અપડેટ કરવામાં આવે છે, જેનાથી અવિરત પેન્શન સાતત્ય સુનિશ્ચિત થાય છે.
SMS એલર્ટથી જાણકારી
જ્યારે 'જીવન પ્રમાણ' દ્વારા ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવામાં આવે છે અને જ્યારે પેન્શન વિતરણ સત્તાવાળા તેના રેકોર્ડ અપડેટ કરે છે, ત્યારે પેન્શનરોને તેમના નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબરો પર SMS એલર્ટ પણ મળે છે. આ ઓટોમેટિક સૂચનાઓ પારદર્શિતામાં વધારો કરે છે, પેન્શનરોને તેમના સબમિટ કરેલા દસ્તાવેજોની સ્થિતિ વિશે માહિતગાર રાખે છે અને પેન્શન લાભોનું સમયસર ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરે છે.
આઠમા પગાર પંચની જોઈ રહ્યા છે રાહ
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેની રચના ગયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી અને તે 18 મહિનાની અંદર સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરવાની છે. સરકાર 1 જાન્યુઆરી, 2026થી તેનો અમલ પૂર્વવર્તી રીતે કરી શકે છે. તેના અમલીકરણથી માત્ર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જ નહીં પરંતુ પેન્શનરો માટે પણ સારા સમાચાર આવવાની અપેક્ષા છે.